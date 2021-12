Las mejores series y películas anime del 2021 elegidas por nuestros redactores

Llegamos a final de año y en GamerFocus ya estamos compartiendo nuestras listas de lo mejor y lo peor que nos ha dejado el 2021. No solo realizamos nuestros premios anuales del Poporo de Oro, sino que también hablamos de las peores películas de los últimos doce meses. A esas listas se suma este artículo que reconoce a las mejores series y películas de anime que han sido estrenadas o que recibieron una nueva temporada en el 2021.

Puedes ver los elegidos de nuestros redactores a continuación:

Con muchas ansias esperamos la llegada de Jojo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean y creemos que valió la pena. La primera protagonista femenina de la franquicia tiene una personalidad lo suficientemente decidida y perseverante para hallar soluciones (y amigos) en las situaciones más desfavorables. Al menos vemos cómo se adapta rápido a la vida de la cárcel con astucia.

El ‘opening’ de la parte 6 de JoJo’s Bizarre Adventure se llama Stone Ocean y es interpretado por la banda de J-Rock Kisida Kyoudan & The Akebosi Rockets.

Como de costumbre, esta creación brilla por generar momentos al mismo tiempo épicos, emocionantes, absurdos y raros. Si bien creemos que a Jolyne aún le falta para poder liberar todo su potencial, seguramente podremos ver mucho más en los episodios que faltan por publicar.

Attack on Titan: Temporada 4

Este las cosas más bellas de este año está sin duda la temporada 4 de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin). Muchas personas se quejaron del estilo de animación de MAPPA, pero como dijimos en nuestra reseña de la primera mitad, el estilo lúgubre y melancólico que ahora tienen los personajes refleja muy bien el mensaje de la obra.

My War de la banda de J-Rock Shinsei Kamattechan son los encargados de interpretar el sexto ‘opening’ de Shigeki no Kyojin.

Lo que hace tan encantador este anime es el hecho de presentar los puntos de vista de cada una de las facciones, pues en realidad no hay un villano definido. Cada personaje o agrupación tiene su propio ideal u objetivo, por lo que se termina explicando la naturaleza de los conflictos que ocurren. Claro, nos encantan las peleas de los titanes, los planes complejos y la revelación de más secretos.

Si no recuerdas bien lo que ocurrió en la primera parte de la última temporada, te recomendamos leer nuestro recuento al respecto.

La historia de Tokyo Revengers se centra en la idea de «si pudieras regresar al pasado para enmendar tus errores y mejorar las cosas, ¿lo harías?» Si bien el protagonista es asustadizo y muy débil, su fuerza de voluntad le ayuda a dar todo de sí para tratar de evitar la catástrofe que permitió la existencia de un presente en el que todo está mal. Eso no quiere decir que cambiar las cosas sea fácil, por lo que seguir las andanzas de Takemichi resulta muy entretenido.

Cry Baby de la banda de HiGE DANdism es el ‘opening’ de Tokyo Revengers.

Este ‘manganime’ ha tenido problemas fuera de Japón por el uso de «esvásticas», las cuales fueron censuradas en occidente. Si tienes dudas sobre qué significa en realidad el símbolo de ‘manji’ (卍) que se utiliza, puedes leer este artículo.

Nuestra reseña de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time dio una nota perfecta esta película por ser un desenlace digno, lógico, motivador y cálido para una audiencia que había estado sufriendo durante mucho tiempo los desórdenes emocionales tanto del director Hideaki Anno como de todos los personajes. Dentro de todo, se valora la mayor muestra posible de honestidad del director y la motivación que este largometraje pudo haber contagiado en tantas personas que han sufrido de depresión. Es altamente recomendable verla si ya se ha pasado por las películas anteriores.

Pueden ver Evangelion 3.0 +1.0: Thrice Upon a Time en Amazon Prime Video siguiendo este enlace.

Dr. Stone: Temporada 2

A pesar de la poca duración de la segunda temporada, Dr. Stone siguió ofreciendo lo que más sabe hacer: demostraciones muy interesantes (aunque ligeramente exageradas) de cómo funciona la ciencia (rudimentaria o compleja) y compartir la idea de que vale la pena luchar por los ideales propios, así estos sean pacíficos.

Rakuen (Paraiso) es el nombre del ‘opening’ de la segunda temporada de Dr. Stone, el cual es interpretado por Fujifabric.

En la segunda temporada tenemos una lista de operaciones de espionaje y otro tipo de trucos que prueban que la guerra puede librarse en campos más allá del combate físico. Además, se nos revela las motivaciones de algunas personas y los planes de otros, por lo que resulta ser muy interesante verla.

Por cierto, no olvides que ya hay una tercera temporada en camino.

Komi-san Can’t Communicate

Este anime de tipo ‘slice of life‘ trata de una chica de colegio con un trastorno de comunicación muy notorio que le impide hablar con otras personas a pesar de tener ganas de interactuar con ellos. Ella conoce a Hitohito Tadano, quien descubre sus problemas y decide ayudarla a llegar a su meta de 100 amigos.

Cinderella de Cider Girl es el ‘opening’ de Komi-san Can’t Communicate.

No obstante, los trastornos de comunicación no se van de un día para otro. Komi debe esforzarse al máximo para cosas tan básicas como saludar a alguien o comprar algo en una cafetería, por lo que el público puede empatizar y sentir su angustia por no poder lograr que quiere. A pesar de todo, este anime resulta ser entretenido, educativo y muy simpático.

Que mejor año para recomendar One Piece que el 2021. Esto debido a que durante este año tanto el ‘manga’ como el ‘anime’, basado en la obra de Eichiro Oda, han llegado a su capítulo o episodio número 1000. En el caso del ‘anime’, Toei Animation ha sacado la casa por la ventana y nos ha mostrado durante la guerra de Onigashima una mejora en la animación y en la dirección de las escenas de acción.

We Are, el primer ‘opening’ de One Piece, volvió a ser el tema de apertura para el episodio 1000 del ‘anime’ que adapta el ‘manga’ de Eichiro Oda.

Precisamente, el arco argumental actual del ‘anime’ de One Piece —conocido como «Wano»— está entrando en su recta final y a nivel de argumento muestra la evolución que han tenido los sombreros de paja y el propio autor. Esto debido a que el tono y los temas tratados durante el arco de Wano son adultos y tienen una carga emocional más fuerte que lo acostumbrado en este legendario ‘mangaanime’.

El ‘anime’ basado en la historia del ‘mangaka’ Gege Akutami, inició a finales del 2020 y finalizó en marzo de este año. Esta historia cuenta las aventuras de Yüji Itadori un estudiante de secundaria miembro del club de ocultismo, el cual se sacrifica consumiendo un dedo de Ryômen Sukuna para salvar a sus amigos del club de ocultismo.

Vivid Vice es el nombre del segundo episodio de Jujutsu Kaisen, franquicia que recibió su primera película el 24 de diciembre del 2021.

Una vez supera esta primera prueba, Itadori ingresa a una escuela de hechicería donde conoce a sus compañeros de clase y a su maestro Satoru Gojô. Hasta aquí, Jujutsu Kaisen puede ser como muchos de los ‘shonen’ del mercado. Sin embargo, la forma directa y cruda en la que Gege Akutami cuenta la historia y la excelente animación y arreglos musicales que el estudio Mappa ha logrado hacen que esta será una de las series recomendadas para empezar si es que no la pudieron ver durante el 2021.

Hanma Baki, la cuarta temporada del ‘anime’ Baki en Netflix, adapta los primeros dos arcos argumentales del ‘manga’ Baki Son of Ogre. Esta nueva aventura nos muestra a un Baki adulto, el cual busca enfrentarse al «hombre más libre del mundo» para demostrar que es un oponente digno de enfrentar a su padre Yujiro «El Ogro» Hanma. Más sobre los personajes y la historia de Hanma Baki de Netflix, la pueden encontrar en nuestro articulo esencial.

Treasure Pleasure de la banda de J-Rock GRANRODEO es el ‘opening’ de la primera parte de Hanma Baki, ‘anime’ que adapta el ‘manga’ Baki Son of Ogre de Keisuke Itagaki.

Si aún no han visto Baki, o piensen que entender la obra de Keisuke Itagaki es complicado, les recomendamos seguir nuestra guía para ver y leer la franquicia Baki. Si ya vieron esta nueva adaptación de Netflix y se preguntan cómo pueden continuar la historia de Hanma Baki después del final de la cuarta temporada, les recomendamos seguir nuestra guía para continuar la historia del ‘anime’ en el ‘manga’ en el siguiente enlace.

Este 2021, el estudio CloverWorks trae una historia con una premisa surrealista escrita por Shinji Nojima. A simple vista, Wonder Egg Priority parece un ‘anime’ alegre lleno de color y ‘waifus’. Lo cierto es que Wonder Egg Priority es un ‘anime’ que muestra distintos aspectos psicológicos en cada uno de sus personajes principales, lo cual los hace intrigantes e interesantes de conocer.

Sudachi no Uta es el ‘opening’ de Wonder Egg Priority, el cual es interpretado por la banda de J-Pop Mewsic.

La historia de Wonder Egg Priority es protagonizada por Ai Ohto, una estudiante de secundaria que ha dejado de asistir a clases después del suicidio de Koito Nagase. Ai, durante una caminata nocturna, llega a un salón de juegos abandonado donde encuentra en una de las maquinas un «Wonder Egg». Este extraño objeto se le aparece a Ai en sus sueños y una voz le revela que debe proteger a una chica de una horda de monstruos. Esta misma voz le dice a la protagonista que si salva a más personas podrá traer a su amiga de regreso al mundo de los vivos. Es así como Ai, y otras tres chicas, deciden seguir aceptando los encargos de los «Wonder Egg».

Platinum End, la nueva adaptación al ‘anime’ de un ‘manga’ de los autores de Death Note: Takeshi Obata y Tsugumi Ohba, inició el 7 de octubre del 2021. Este ‘anime’, si bien no llega al nivel de Death Note, tiene una historia interesante y su protagonista Mirai Kakehashi es lo opuesto a Yagami Light.

Sense de la banda de J-Pop BAND-MAI es el primer ‘opening’ del ‘anime’ de Platinum End, el cual sale todos los jueves a las 1:30 p.m. en Crunchyroll.

La historia de Platinum End cuenta las aventuras de Mirai Kakehashi, un estudiante recién graduado, el cual se encuentra sumido en la oscuridad. Esto debido a la pérdida de sus padres, quienes fallecieron a causa de un accidente de tránsito. Luego Mirai fue adoptado por la familia de su tío. Ellos también son responsables por el estado de Mirai, ya que lo maltrataban. Toda esta traumática infancia lo lleva a tomar la decisión de acabar con su vida.

Mobile Suit Gundam: Hathaway es una película, la cual adapta las novelas Gundam: Hathaway Flash escritas por Yoshiyuki Tomino e ilustradas por Haruhiko Mikimoto.

Para conocer todo lo relacionado a Universal Century, la linea de tiempo en la que se desarrolla la historia de Mobile Suit Gundam: Hathaway les recomendamos visitar nuestra guía cronológica de la línea de tiempo original de Mobile Suit Gundam.

El argumento de esta primera película empieza en UC 0105, 12 años después de «la segunda guerra de Neo Zeon». En esta nueva era la paz en la tierra y sus colonias se ve abruptamente interrumpida por una organización terrorista llamada «Mafty». Esta organización tiene como fin evitar que la Federación Terrestre privatice el planeta para salvaguardar los intereses de la clase más privilegiada. Es así como «Mafty» y su líder Hathaway Noa, el hijo de Bright Noa, deben luchar por la igualdad de la humanidad.