Aunque el ‘manga’ de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) ha llegado a su final, los fanáticos todavía esperan con ansias la segunda parte de la temporada final del ‘manga’. Incluso cuando la adaptación animada concluya, el legado del trabajo de Hajime Isayama perdurará. Sin embargo, esto no será exclusivamente por medio de los homenajes de fanáticos. Como muchas otras obras populares, Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) ha inspirado toda clase de mercancía. Esta va desde figuras hasta productos de uso diario.

En esta ocasión, la marca Roborock ha dado a conocer que Levi Arckerman —el legendario capitán de la Legión de Reconocimiento y conocido maniático de la limpieza— prestará su voz para una edición especial de la aspiradora Roborock S6 Pure. Además de venir con un ‘sticker’ exclusivo, la aspiradora contendrá 93 líneas originales grabadas por el actor de voz (‘seiyū’) de Levi: Hiroshi Kamiya. Estas serán reproducidas mientras está en funcionamiento.

Cabe señalar que este no es el primer producto de limpieza inspirado en el capitán de la Legión de Reconocimiento. Desde que se dio a conocer que era un maniático de la limpieza en el episodio 20 de la primera temporada del ‘anime’ de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), Levi Ackerman ha colaborado con múltiples marcas de detergentes. Incluso se volvió representante de una campaña de limpieza dentro del metro de Osaka, Japón.

¿Cuándo estará disponible la aspiradora?

La aspiradora Roborock S6 Pure con la voz de Levi Arckerman (Shingeki no Kyojin) se pondrá a la venta el 9 de junio. Podrá comprarse en la tienda de NTT Plala «Hikari TV Shopping«.

¿Qué precio tendrá la aspiradora Roborock S6 Pure con la voz de Levi Arckerman (Shingeki no Kyojin)?

La aspiradora Roborock S6 Pure con la voz de Levi Arckerman (Shingeki no Kyojin) tendrá un precio de ¥69,800 yen. Esto es aproximadamente $2,326,000 pesos colombianos.

Vía: Anime News Network

Fuente: Mantan Web