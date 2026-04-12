Liar Game – Primeras impresiones

Tras dos décadas desde el inicio de su publicación en las páginas del a revista Weekly Young Jump de Shueisha, el manga seinen de Shinobu Kaitani, Liar Game, recibe su primera adaptación al anime de la mano del estudio Madhouse. La obra, serializada entre 2005 y 2015, ya cuenta con un historial de adaptaciones live action tanto en Japón como en Corea del Sur. En esta ocasión, la serie llega a la plataforma Crunchyroll bajo la dirección de Yuzo Sato, conocido por su trabajo en thrillers psicológicos y de apuestas. Así que en nuestras primeras impresiones de Liar Game conoceremos si la historia del seinen de Shinobu Kaitani sigue vigente después de 21 años.

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Un juego con reglas ambiguas

La historia de Liar Game sigue a Nao Kanzaki, una estudiante universitaria cuya caracteristica principal es una honestidad extrema que raya en la ingenuidad. La trama empieza a avanzar cuando Nao recibe un paquete con 100 millones de yenes y una invitación para participar en el «Liar Game Tournament». Las reglas estipulan que el participante debe proteger su capital mientras intenta robar el dinero de su oponente y entregarlos al finalizar el periodo establecido. Luego de esto, las ganancias serán para el ganador. Sin embargo, las pérdidas se convierten en deuda personal del concursante.

El juego inicia cuando Nao es emparejada contra su antiguo profesor, Kazuo Fujisawa. El profesor utiliza la confianza previa de su exalumna —y su extrema ingenuidad— para engañarla y apoderarse de sus fondos. Gracias a esta escena se establece el tono de la serie: un mundo donde la reputación social no garantiza la integridad moral. Ante la pérdida del dinero, Nao recurre a Shinichi Akiyama, un famoso estafador que será liberado de prisión tras haber provocado el colapso de una corporación corrupta.

A diferencia de otras producciones del género que recurren a la violencia física, Liar Game utiliza la presión psicológica como herramienta principal. Es así como Akiyama instruye a Nao sobre el uso del asedio mental, demostrando que el control de la información es más efectivo que la fuerza bruta. Gracias a Akiyama, nos damos cuenta que el torneo no solo evalúa la capacidad de mentir, sino la resistencia emocional ante situaciones de estrés extremo.

La música es la encargada de inyectar tensión

La producción corre a cargo de Madhouse y la dirección de Yuzo Sato opta por una composición que prioriza los encuadres estáticos y el énfasis en los diálogos, lo cual es coherente con el material de origen. Sin embargo, durante las escenas de mayor carga emocional, la animación acentúa las expresiones faciales mediante gestos que reflejan desesperación o euforia, buscando transmitir el impacto psicológico de los protagonistas.

En cuanto al apartado sonoro, este está liderado por el compositor Yugo Kanno, cuya trayectoria incluye trabajos en series como Detective Conan o Stardust Crusaders. La banda sonora utiliza composiciones que buscan elevar la sensación de urgencia y claustrofobia en los momentos donde el reloj de la competencia se agota. Además, la adaptación de Liar Game de Madhouse emplea silencios estratégicos antes de las revelaciones de las tácticas de Akiyama, un recurso que Sato ya ha implementado en obras anteriores para puntuar los giros en la historia.

El tema de apertura, titulado «Bubble» (あぶく) e interpretado por Yorushika, introduce una atmósfera que contrasta con la aridez visual de los episodios. Cabe resaltar, que la música funciona como el hilo conductor que otorga cohesión al ritmo de los episodios, compensando las secciones de alta densidad de exposición teórica sobre teoría de juegos y estrategias de engaño sin perder la intensidad. Liar Game apenas ha estrenado un episodio, pero teniendo en cuenta que el estudio detrás de Death Note es el encargado de esta adaptación no podemos dejar de pensar en como seguirá el ritmo de este seinen lleno de suspenso y tensión.

Calendario de estrenos de episodios de la primera temporada de Liar Game

La serie se emite semanalmente cada lunes a través de Crunchyroll. De acuerdo con la planificación anunciada que tendrá Liar Game, la cual se dividirá en de dos partes consecutivas (cours), la temporada contará con un total de 24 episodios y este es —si no hay ningún improvisto de último minuto— el calendario de estreno de cada uno de los episodios de Liar Game:

Episodio 1: 6 de abril de 2026

6 de abril de 2026 Episodio 2: 13 de abril de 2026

13 de abril de 2026 Episodio 3: 20 de abril de 2026

20 de abril de 2026 Episodio 4: 27 de abril de 2026

27 de abril de 2026 Episodio 5: 4 de mayo de 2026

4 de mayo de 2026 Episodio 6: 11 de mayo de 2026

11 de mayo de 2026 Episodio 7: 18 de mayo de 2026

18 de mayo de 2026 Episodio 8: 25 de mayo de 2026

25 de mayo de 2026 Episodio 9: 1 de junio de 2026

1 de junio de 2026 Episodio 10: 8 de junio de 2026

8 de junio de 2026 Episodio 11: 15 de junio de 2026

15 de junio de 2026 Episodio 12: 22 de junio de 2026

22 de junio de 2026 Episodio 13: 29 de junio de 2026

29 de junio de 2026 Episodio 14: 6 de julio de 2026

6 de julio de 2026 Episodio 15: 13 de julio de 2026

13 de julio de 2026 Episodio 16: 20 de julio de 2026

20 de julio de 2026 Episodio 17: 27 de julio de 2026

27 de julio de 2026 Episodio 18: 3 de agosto de 2026

3 de agosto de 2026 Episodio 19: 10 de agosto de 2026

10 de agosto de 2026 Episodio 20: 17 de agosto de 2026

17 de agosto de 2026 Episodio 21: 24 de agosto de 2026

24 de agosto de 2026 Episodio 22: 31 de agosto de 2026

31 de agosto de 2026 Episodio 23: 7 de septiembre de 2026

7 de septiembre de 2026 Episodio 24: 14 de septiembre de 2026

Primeras impresiones de Liar Game hechas con un acceso anticipado brindado por Crunchyroll.