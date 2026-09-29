Anime y Manga

Liar Game tendrá una segunda temporada

Los problemas para Nao y Akiyama no han terminado y pronto entrarán a un nuevo y terrible juego.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
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La adaptación al anime del manga Liar Game de Shinobu Kaitani ha confirmado oficialmente su continuación para una segunda temporada. Este anuncio se dio a conocer tras la emisión del vigésimo sexto y último episodio de la primera temporada, el cual se transmitió esta semana.

¿Qué sabemos del anuncio de la segunda temporada de Liar Game?

El sitio web oficial del anime fue el encargado de anunciar la segunda temporada este martes, revelando además una ilustración conmemorativa creada por el diseñador de personajes del anime de Liar Game, Kei Tsuchiya. La primera temporada se estrenó en Japón el 6 de abril a través de TV Tokyo y sus afiliadas, manteniéndose en emisión continua durante seis meses tras iniciar su segunda parte el 7 de julio. A nivel internacional, la serie ha contado con distribución por parte de Crunchyroll, plataforma que realiza la transmisión mundial (excluyendo Japón y China) y que organizó el estreno mundial de los dos primeros episodios en el evento Sakura-Con celebrado en Seattle el pasado mes de abril.

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La historia de Liar Game sigue a Nao Kanzaki, una estudiante universitaria honesta que recibe una misteriosa carta con cien millones de yenes para participar en un peligroso juego psicológico de engaños y traiciones. Para sobrevivir, se une a Shinichi Akiyama, un brillante exestafador. En la producción de la primera temporada participaron Yūzō Satō como director en jefe en Madhouse, Asami Kawano como directora, Tatsuhiko Urahata como guionista y encargado de los argumentos, Kei Tsuchiya en el diseño de personajes y Kisuke Koizumi como director de sonido. El manga original de Kaitani se publicó entre 2005 y enero de 2015 en la revista Weekly Young Jump, con 19 volúmenes recopilatorios, y previamente inspiró adaptaciones a imagen real y una obra de teatro, además de que otra obra del autor, ONE OUTS, tuvo su propia adaptación al anime en 2008.

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Fuente: Comic Natalie

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