La cuenta oficial del cómic con voz del manga Getbackers, obra creada por Yūya Aoki y Rando Ayamine, ofreció disculpas públicas a sus fanáticos tras utilizar inteligencia artificial (IA) generativa en un video promocional publicado la semana pasada. Este proyecto consiste en añadir una pista de audio con diálogos y efectos de sonido a las viñetas originales del manga, el cual sigue las aventuras de Ban y Ginji, dos jóvenes que ofrecen sus servicios para recuperar objetos perdidos. La falta de claridad sobre el empleo de esta herramienta provocó malentendidos, confusión y preocupación entre los seguidores de la franquicia.

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A través de un comunicado, el equipo detrás del proyecto explicó que el video únicamente tenía como objetivo anunciar la continuación de la distribución del manga de GetBackers con voz, el cual permanecía en pausa desde hacía casi diez meses. Sin embargo, el uso de la IA generativa y la ausencia de avisos que explicaran cómo se efectuaría el regreso de GetBackers llevaron a que el público creyera erróneamente que la obra recibiría una nueva adaptación al anime para televisión, o que dicho proyecto utilizaría esta tecnología.

Un regreso agridulce

A pesar de la controversia, los responsables confirmaron que mantienen sus planes de reanudar la publicación el próximo 1 de diciembre de esta adaptación de la obra original. Al igual que en los episodios anteriores, la producción combinará las viñetas originales con las voces de actores de doblaje y efectos de sonido. Asimismo, enfatizaron de manera rotunda que no tienen intención de utilizar inteligencia artificial generativa para procesar el material original ni para realizar animaciones dentro del cómic con voz de GetBackers.

Finalmente, se aclaró que su propia administración fue la única responsable de emplear esta herramienta en el avance promocional, desligando por completo a Kodansha —la editorial original del manga— de dicha decisión. Como medida correctiva, se comprometieron a evitar el uso de IA generativa en futuros videos promocionales para no generar nuevas confusiones y aseguraron que reforzarán sus procesos de revisión sobre el contenido y su presentación.

GetBackers, inició su publicación en 1999 en la revista Weekly Shonen Magazine y finalizó en 2007 con un total de 39 volúmenes. Debido a su popularidad, la obra recibió una adaptación al anime de 49 episodios producida por Studio Deen. El anime se estrenó el 5 de octubre de 2002 y concluyó el 20 de septiembre de 2003. Más allá de la televisión, la franquicia se expandió a otros medios mediante el lanzamiento de diversos Drama CD con el elenco de voces original y una serie de videojuegos exclusivos para Japón en consolas como PlayStation, PlayStation 2 y Game Boy Advance.