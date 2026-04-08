Los jóvenes no leen manga, el consumo disminuye entre el público de Japón

En Latinoamérica, es cada vez más normal que los fanáticos del anime consuman manga de manera física. Gracias a esto, la oferta de series localizadas ha incrementado de forma exponencial en la última década. Sin embargo, en el país del sol naciente el panorama es totalmente diferente.

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A pesar de que la industria del manga en Japón alcanzó una cifra récord de 700 mil millones de yenes (aproximadamente 4,4 mil millones de dólares), en los últimos años, la base de lectores jóvenes presenta una tendencia a la baja. Según investigaciones recopiladas por Ichishi Iida para el portal President Online, los niños y adolescentes japoneses se están alejando del formato impreso sin lograr una transición efectiva hacia el consumo digital.

¿En Japón, los jóvenes cada vez leen menos manga?

Históricamente, el éxito del manga dependía de revistas semanales, mensuales o como Weekly Shonen Jump. Datos de la Asociación de Bibliotecas Escolares de Japón revelan que, mientras en la década del 80 un estudiante promedio de secundaria leía cerca de diez revistas al mes, para el año 2025 esa cifra cayó a solo una. Actualmente, el 77,7% de este grupo demográfico (shonen) afirma no leer revistas de manga en absoluto.

El análisis de Iida apunta a que el declive no se limita al papel, sino que también afecta al ecosistema digital. Los factores principales de este fenómeno incluyen:

Poder adquisitivo limitado: a diferencia de las revistas económicas del pasado, las plataformas digitales actuales operan bajo modelos de suscripción y microtransacciones costosas. Esto dificulta el acceso para menores de edad sin ingresos propios.

a diferencia de las revistas económicas del pasado, las plataformas digitales actuales operan bajo modelos de suscripción y microtransacciones costosas. Esto dificulta el acceso para menores de edad sin ingresos propios. Enfoque del contenido: gran parte del crecimiento del mercado digital se ha impulsado por contenido dirigido a adultos, descuidando la creación de plataformas y obras diseñadas específicamente para el público infantil y juvenil.

gran parte del crecimiento del mercado digital se ha impulsado por contenido dirigido a adultos, descuidando la creación de plataformas y obras diseñadas específicamente para el público infantil y juvenil. Competencia externa: al comparar con mercados como el de Corea del Sur, donde los webtoons tienen una alta penetración entre los jóvenes, se observa que la cultura del manga digital japonés no ha logrado establecerse con la misma fuerza en este rango de edad.

Aunque el manga físico sigue siendo más popular que el digital entre los estudiantes, las tasas de lectura han caído casi un 20% en comparación con los registros de 1985. Finalmente, Iida insinúa que, en estas circunstancias, seguirá siendo difícil atraer a los niños y adolescentes para que lean manga tanto como solían hacerlo, incluso en formato digital.

Vía: Automaton