El manga GetBackers, escrito por Shin Kibayashi —bajo el pseudónimo de Yuya Aoki— e ilustrado por Rando Ayamine, anunció oficialmente su regreso mediante un proyecto de comic anime para YouTube que debutará el próximo 1 de diciembre de 2026. Aunque la noticia generó entusiasmo inicial tras años sin novedades de la obra publicada entre 1999 y 2007 en la revista Weekly Shonen Magazine —y sobretodo por que su adaptación al anime quedo inconclusa— el estreno del video promocional provocó una fuerte decepción entre los fanáticos de Ban y Ginji. Ya que, muchos esperaban un remake completo del anime emitido en 2002, pero en su lugar recibieron un formato de cómic en movimiento desarrollado mediante inteligencia artificial generativa.

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¿Qué sabemos sobre este nuevo proyecto de GetBackers?

La campaña de expectativa con motivo del regreso de GetBackers comenzó el pasado 9 de noviembre con la apertura de una cuenta oficial en X que promocionaba una serie legendaria de la década del noventa dos mil con 18 millones de copias en circulación, ocultando inicialmente su nombre. Sin embargo, el 18 de noviembre se confirmó el título junto a un adelanto con las voces de los nuevos seiyu de los protagonistas.

¿Cuáles son los nuevos seiyu de Ban Mido y Ginji Amano, los protagonistas de GetBackers?

Taro Shumi interpretará a Ban Mido y Takayuki Ito dará vida a Ginji Amano, reemplazando al elenco del anime original. El primer adelanto termina con el eslogan oficial que declara que la historia reiniciará en la era Reiwa, la cual inició el pasado primero de mayo de 2019 y es la era actual en Japón.

Uno de los autores del manga nisiquiera habia sido notificado sobre el regreso de GetBackers

A pesar de haber sido recibida con agrado la noticia del regreso de GetBacklers, los fanáticos de la obra detectaron señales de inteligencia artificial. Además, confirmaron en la descripción del video que el regreso de GetBackers se encuentra a cargo de MangaNow Studio. Esta es una compañía especializada en crear manga con IA generativa.

Este descubrimiento desató críticas en redes sociales, donde los fanáticos expresaron su descontento por el trato dado a la obra original. Por otra parte, el ilustrador del manga del Rando Ayamine había comentado el 10 de noviembre en sus redes que fue contactado sobre el proyecto. Además, pidió paciencia y señaló que intuía que esto podría causar problemas, por lo que prefería guardar silencio hasta el anuncio oficial. Actualmente, se desconoce cómo se gestó esta iniciativa y cuál es el estado actual de los derechos de la franquicia. Esperemos que este proyecto impulse un remake de GetBackers, el cual es muy seguro que sus fanáticos esperan desde hace más de dos décadas.

GetBackers, inició su publicación en 1999 en la revista Weekly Shonen Magazine y finalizó en 2007 con un total de 39 volúmenes. Debido a su popularidad, la obra recibió una adaptación al anime de 49 episodios producida por Studio Deen. El anime se estrenó el 5 de octubre de 2002 y concluyó el 20 de septiembre de 2003. Más allá de la televisión, la franquicia se expandió a otros medios mediante el lanzamiento de diversos Drama CD con el elenco de voces original y una serie de videojuegos exclusivos para Japón en consolas como PlayStation, PlayStation 2 y Game Boy Advance.

Fuente: Oricon