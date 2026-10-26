Luego de 22 años el anime de Bleach finaliza ¿Es este el fin de la adaptación de la obra de Tite Kubo?

Tras 22 años desde su debut en televisión, la adaptación al anime del manga Bleach ha llegado oficialmente a su fin. La adaptación de la obra original de Tite Kubo concluyó con la emisión del último episodio de Bleach: Thousand-Year Blood War, anime producido por Pierrot Films, el cual dividió el arco final del manga cuatro temporadas.

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El episodio final del anime de Bleach termina con un timeskip al inicio del arco del infierno

El episodio 50 de Bleach: Thousand-Year Blood War titulado “Death & Strawberry” adapta los dos últimos capítulos del manga y presenta —al final— un salto temporal de diez años tras la batalla contra Yhwach. En este futuro, se revela una nueva alineación de capitanes en los Escuadrones del Gotei 13, incluyendo el nombramiento de Rukia como Capitana del Escuadrón 13, acompañada por Renji como su teniente.

Paralelamente, los amigos de Ichigo se reúnen para ver la pelea de boxeo profesional de Chad. Al final del anime de Bleach se confirma que Ichigo se casó con Orihime y tuvieron un hijo llamado Kazui, mientras que Rukia y Renji tuvieron una hija llamada Ichika. Kazui, quien posee la capacidad de ver espíritus, detecta y elimina rápidamente una presión espiritual que comenzaba a formarse. Este evento elimina de manera definitiva los últimos residuos de Yhwach, dejando a los tres mundos en completa paz.

¿Es este el final de Bleach en el anime?

Aunque la adaptación del manga publicado en las páginas de la revista Weekly Shōnen Jump concluyó su adaptación, el contenido canónico de Bleach no se ha agotado por completo. Se ha anunciado la celebración del evento especial “Bleach Fes” en Japón para el próximo año, donde el elenco de voces y el equipo de producción conmemorarán los 22 años del anime. Así que existe la posibilidad de que en dicho evento se revelen futuros proyectos. Ya que, en enero del 2022, Tite Kubo publicó un one-shot de Bleach que da inicio a un nuevo arco centrado en enemigos provenientes del Infierno. De este modo, los fanáticos aún guardan la esperanza de que la animación regrese más adelante para adaptar estas nuevas historias.