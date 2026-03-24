Anime y Manga

Luego de siete años, la historia del manga de Chainsaw Man ha finalizado

El final del capítulo 232 del manga de Chainsaw Man confirma que el último tankōbon saldrá el 4 de julio de 2026.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Desde principios de marzo sabemos que el final de la segunda parte del manga de Chainsaw Man se publicará el 24 de marzo. El día ha llegado y muchos de los fanáticos de Chainsaw Man esperaban que con el final del capítulo 232 del manga, Tatsuki Fujimoto anunciará una nueva parte o saga de su obra. Sin embargo, la realidad ha sido otra.

¿El manga de Chainsaw Man tendrá una tercera parte?

No habrá tercera parte de la historia del manga de Chainsaw Man.

Al final del capítulo final de la segunda parte del manga de Chainsaw Man, el editor ha dejado una nota animando a los lectores a que estén pendientes del próximo trabajo del autor, Tatsuki Fujimoto. Adicionalmente, en la nota de final, también ha sido confirmado que el jueves 4 de junio saldrá a la venta el tankōbon o volumen recopilatorio número 24 del manga.

- Publicidad -

Ahora que sabemos que no habrá tercera parte de la historia del manga de Chainsaw Man, les compartíamos una lista con todos los arcos argumentales y en los capítulos del manga en los que se ubican:

Nombre del arcoCapítulos del MangaEpisodios del Anime
Parte 1: Saga de Seguridad Pública1 al 97
Arco de Introducción1 al 41 y 2
Arco del Demonio Murciélago5 al 122 al 5
Arco del Demonio de la Eternidad13 al 215 al 7
Arco de Katana Man22 al 388 al 12
Arco de la Chica Bomba39 al 52Adaptación anunciada
Arco de los Asesinos Internacionales53 al 70Por anunciar
Arco del Demonio Pistola71 al 79Por anunciar
Arco del Demonio de el Control80 al 97Por anunciar
Parte 2: Saga de la Academia98 al 232
Arco del Demonio de la Justicia98 al 111Por anunciar
Arco de la Cita con Denji112 al 120Por anunciar
Arco del Demonio de la Caída121 al 131Por anunciar
Arco de la Iglesia de Chainsaw Man132 al 155Por anunciar
Arco del Demonio del Envejecimiento156 al 190Por anunciar
Arco del Demonio de la Guerra191 al 232Por anunciar
⬇️

Más noticias de manga y anime

Guía Jujutsu Kasien: dónde continuar la historia en el manga luego del final de la primera parte de la tercera temporada
 Guía Jujutsu Kasien: dónde continuar la historia en…
Jujutsu Kaisen: el final de la primera parte de la tercera temporada adaptará toda la batalla de la colonia de Sendai
 Jujutsu Kaisen: el final de la primera parte…
One Piece: Médicos Sin Fronteras nombra a Tony Tony Chopper colaborador oficial
 One Piece: Médicos Sin Fronteras nombra a Tony…

Fuente: Manga Plus

Guía Jujutsu Kasien: dónde continuar la historia en el manga luego del final de la primera parte de la tercera temporada
Jujutsu Kaisen: el final de la primera parte de la tercera temporada adaptará toda la batalla de la colonia de Sendai
Horizontes Pokémon: Esperanza ascendente Parte 2, ya está disponible a través de Netflix Latinoamérica
One Piece: Médicos Sin Fronteras nombra a Tony Tony Chopper colaborador oficial
El final de Oshi no Ko durará una hora y ya tiene fecha de estreno
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior ARC Raiders: estas son las notas de la actualización 1.21.0
No hay comentarios

Lo último

ARC Raiders: estas son las notas de la actualización 1.21.0
Videojuegos
Epic Games despide más de 1000 empleados y culpa indirectamente a los jugadores por no gastar más dinero en Fortnite
Videojuegos
Primeras noticias sobre los torneos MSI y Worlds 2026 de League of Legends
Esports
Ahora puedes jugar The Legend of Zelda: The Wind Waker en un navegador web o móvil, por lo menos «navegar» una parte
Tecnología