Luego de siete años, la historia del manga de Chainsaw Man ha finalizado

Desde principios de marzo sabemos que el final de la segunda parte del manga de Chainsaw Man se publicará el 24 de marzo. El día ha llegado y muchos de los fanáticos de Chainsaw Man esperaban que con el final del capítulo 232 del manga, Tatsuki Fujimoto anunciará una nueva parte o saga de su obra. Sin embargo, la realidad ha sido otra.
¿El manga de Chainsaw Man tendrá una tercera parte?
Al final del capítulo final de la segunda parte del manga de Chainsaw Man, el editor ha dejado una nota animando a los lectores a que estén pendientes del próximo trabajo del autor, Tatsuki Fujimoto. Adicionalmente, en la nota de final, también ha sido confirmado que el jueves 4 de junio saldrá a la venta el tankōbon o volumen recopilatorio número 24 del manga.
Ahora que sabemos que no habrá tercera parte de la historia del manga de Chainsaw Man, les compartíamos una lista con todos los arcos argumentales y en los capítulos del manga en los que se ubican:
|Nombre del arco
|Capítulos del Manga
|Episodios del Anime
|Parte 1: Saga de Seguridad Pública
|1 al 97
|Arco de Introducción
|1 al 4
|1 y 2
|Arco del Demonio Murciélago
|5 al 12
|2 al 5
|Arco del Demonio de la Eternidad
|13 al 21
|5 al 7
|Arco de Katana Man
|22 al 38
|8 al 12
|Arco de la Chica Bomba
|39 al 52
|Adaptación anunciada
|Arco de los Asesinos Internacionales
|53 al 70
|Por anunciar
|Arco del Demonio Pistola
|71 al 79
|Por anunciar
|Arco del Demonio de el Control
|80 al 97
|Por anunciar
|Parte 2: Saga de la Academia
|98 al 232
|Arco del Demonio de la Justicia
|98 al 111
|Por anunciar
|Arco de la Cita con Denji
|112 al 120
|Por anunciar
|Arco del Demonio de la Caída
|121 al 131
|Por anunciar
|Arco de la Iglesia de Chainsaw Man
|132 al 155
|Por anunciar
|Arco del Demonio del Envejecimiento
|156 al 190
|Por anunciar
|Arco del Demonio de la Guerra
|191 al 232
|Por anunciar
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Fuente: Manga Plus