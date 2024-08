Luego del final del ‘manga’, My Hero Academia tendrá una encuesta mundial

El final del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia) se publicó el pasado 4 de agosto. Desde entonces, la obra de Kohei Horikoshi ha estado en tendencia en varias redes sociales. Ya que, además de las criticas recibidas por su final, hay un gran número de fanáticos que han dedicado unas palabras al ‘manga’ que los acompañó durante 10 años. Para conmemorar el final y la década de publicación del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia), Shueisha anunció una encuesta mundial sobre la popularidad de los personajes de la obra de Horikoshi. Shueisha tambien anunció la encuesta de popularidad en las páginas de las edición matutina del The New York Times acompañada de una nota de Kōhei Horikoshi.

«¡Gracias por todo el amor y el apoyo a My Hero Academia! Ver a todo el mundo disfrutar de la serie ha sido una alegría para mí también. Mientras continuáis con sus vidas diarias, espero que recuerden con cariño a Deku y sus amigos de vez en cuando».

¿Dónde votar y cuándo se cierra la encuesta mundial sobre la popularidad de los personajes del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

Las votaciones a la encuesta mundial de popularidad de los personajes del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia) ya está abierta. Las votaciones para elegir a los personajes más populares de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) se cierran el lunes 30 de septiembre.

El personaje que gane la encuesta de popularidad de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) tendrá una estatua que será hecha con base a una ilustración de Horikoshi.

La encuesta de popularidad mundial de My Hero Academia tendrá dos fases. La primera termina el sábado 2 de diciembre con el anuncio de resultados de los votos recopilados hasta el 30 de septiembre. Luego, tras el anuncio de los resultados se abrirá una ronda final especial de votaciones durante 24 horas para determinar el personaje más popular del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia). Cada persona podrá votar una vez cada hora hasta un máximo de 12 votos durante ese periodo. Para seguir los resultados de la primera ronda deben estar atentos al canal en YouTube de Shonen Jump. Ya que, ahí se llevará a cabo una transmisión especial con los resultados de las votaciones que terminan en septiembre.



Anuncio de resultados de la primera ronda («Main Stage»):

España (GMT+1): Sábado, 2 de diciembre de 2023 a las 10:00 AM

Sábado, 2 de diciembre de 2023 a las 10:00 AM Colombia (GMT-5): Sábado, 2 de diciembre de 2023 a las 4:00 AM

Sábado, 2 de diciembre de 2023 a las 4:00 AM México (GMT-6): Sábado, 2 de diciembre de 2023 a las 3:00 AM

¿Qué otros proyectos conmemorarán el final del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

El lanzamiento del volumen 42 del ‘manga’ de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) será en diciembre 2024.

Además de la encuesta de popularidad, Shueisha celebra el final del ‘manga’ My Hero Academia con un concurso de fan arts en la red social X (anteriormente Twitter). Para participar, los fans deben publicar sus obras con los hashtags #WBH_FANART o #頑張れって感じのファンアート antes del 1 de septiembre. Los 10 ganadores, que serán anunciados el 15 de septiembre, recibirán «datos digitales» firmados por el autor Kohei Horikoshi. Además, se lanzará un fanbook final en enero, un libro de arte en abril y una nueva exposición en el verano de 2025.

Shueisha también lanzará un juego de mesa de My Hero Academia. Sin embargo se desconoce si será localizado en nuestra región.

Fuente: página oficial de la encuesta mundial de popularidad de los personajes del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia)