Magic Knight Rayearth, así es el nuevo opening y ending del remake de Las Guerreras Mágicas

El clásico anime de la década del 90, Magic Knight Rayearth que cautivó a jóvenes en Japón e incluso en nuestra región creado por CLAMP está listo para conquistar a una nueva generación. Luego de que la semana pasada se confirmara que el remake de Magic Knight Rayearth (conocido en Latinoamérica como Las Guerreras Mágicas) llegará a través de Crunchyroll. El primer episodio del remake del anime Magic Knight Rayearth se transmitirá de forma oficial el próximo 7 de octubre de 2026. Además, tendrá una emisión continua de dos cours (partes) consecutivos durante medio año.

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A la par de estos detalles sobre su llegada a las pantallas, la producción ha revelado un nuevo adelanto promocional. Este introduce a varios de los actores que darán vida a personajes que veremos en los primeros arcos argumentales de Magic Knight Rayearth. Entre las voces adicionales que se incorporan al reparto principal destacan Mamiko Noto interpretando a Alcione, Ayumu Murase en el papel de Ascot, Hitomi Ueda como Caldina y Hiroki Yasumoto dando vida a Lafarga.

¿Cuál es el nuevo opening y ending de Magic Knight Rayearth (Las Guerreras Mágicas)?

El segundo avance principal del anime sirvió también como medio para dar a conocer las piezas musicales que acompañarán las aventuras de Hikaru, Umi y Fuu en Magic Knight Rayearth. El tema de apertura (u opening) lleva por título «Otome no Tsurugi« (La espada de una joven dama), y es interpretado por la cantante Toaka. Por otra parte, la canción de cierre (o ending) será «Hoshiakari« (Luz de estrellas), un tema a cargo de Yurina Kawaguchi distribuido por Universal Music.

Esta nueva adaptación al anime del manga Magic Knight Rayearth de CLAMP está siendo producida por el estudio E&H production en colaboración con UNLIMITED PRODUCE by TMS. La dirección corre a cargo de Yui Miura, mientras que Shigeru Murakoshi supervisa los guiones y Satomi Watabe realiza el diseño de personajes. La banda sonora contará con la composición musical de Yuki Kajiura, Takumi Ozawa y Shiho Terada.

¿Cuál es la historia de Magic Knight Rayearth (Las Guerreras Mágicas)?

Hikaru Shidou, Umi Ryuuzaki y Fuu Hououji son extrañas unidas por el destino cuando se conocen durante una excursión aparentemente normal a la Torre de Tokio. Acompañadas por un gran destello de luz, oyen la súplica de una misteriosa mujer para que salven a «Céfiro». Luego, las heroínas de secundaria son arrastradas de repente por un pez volador gigante. Después, llegan a una tierra desconocida, donde se encuentran con un hombre llamado Maestro Mago Clef.

Clef informa a las chicas de que han sido convocadas por la princesa Emeraude para cumplir su destino. Este dicta que, como Caballeros Mágicos deben restaurar la paz y el equilibrio en Céfiro. Esta tierra antes animada y pacífica está ahora sumida en el caos. Ya que, el Sumo Sacerdote Zagato encarceló a la princesa, que actuaba como pilar de la estabilidad de Céfiro. Las Guerreras Mágicas aceptan a regañadientes las palabras de Clef como verdad y se embarcan en un viaje para salvar Céfiro de las garras del mal.

CLAMP publicó el ‘manga’ Magic Knight Rayearth en la revista Nakayoshi de la editorial Kodansha de 1993 a 1996 y contó con seis volúmenes. El ‘manga’ fue adaptado en dos temporadas de anime para televisión. La primera de octubre de 1994 a marzo de 1995. La segunda, titulada Magic Knight Rayearth 2, de abril a noviembre de 1995. El manga también inspiró, en 1997, una serie de OVAs de tres episodios titulado simplemente Rayearth, con una versión alternativa de la historia.

Fuente: TMS