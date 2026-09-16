Magic Knight Rayearth, Black Clover y todas las fechas de estrenos de anime de temporada de otoño 2026 en Crunchyroll

Crunchyroll anunció oficialmente la parte inicial de su programación de estrenos de anime para la temporada de otoño de 2026. La lista de emisiones incluye el regreso de exitosas franquicias, como el remake del anime de Las Guerreras Magicas, esperadas secuelas y nuevas adaptaciones. Además Crunchyroll ha confirmado opciones de doblaje para diversos títulos cuya disponibilidad en diferentes idiomas —entre estos el español de Latinoamérica— se irá sumando a los estrenos de series de anime de la temporada de otoño 2026 en fechas posteriores.

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Todas las fechas de estrenos de anime de la temporada otoño 2026 en Crunchyroll

PSYREN hace parte de los estrenos de la temporada de otoño 2026, pero su fecha de llegada a la plataforma aún se desconoce.

Dentro de los estrenos de anime anunciados por Crunchyroll para esta temporada destacan Magic Knight Rayearth, la segunda temporada de Black Clover y PSYREN. Varios de estos títulos contarán con opción de doblaje al español de Latinoamérica, entre los que se encuentran Overgeared, la tercera temporada de The Apothecary Diaries, Black Clover y PSYREN entre otros. La lista completa de estrenos de anime para la temporada de otoño 2026 en Crunchyroll con sus respectivos doblajes se las compartimos a continuación:

Septiembre

26 de septiembre A Wild Last Boss Appeared! Season 2

27 de septiembre Overgeared (Doblaje en español latinoamericano) As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World Season 3

30 de septiembre The Prince of Tennis II U-17 World Cup: Final Member Selection Match



Octubre

1 de octubre FX Fighter Kurumi-chan

2 de octubre The Apothecary Diaries Season 3 (Doblaje en español latinoamericano)

3 de octubre Black Clover Season 2 (Doblaje en español latinoamericano) A Tale of the Secret Saint Magical Explorer Romelia War Chronicle VERTEX FORCE #I’m Looking For a Zombie

4 de octubre Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship! (Doblaje en español latinoamericano) Aoashi Season 2 (Doblaje en español latinoamericano) HOTEL INHUMANS Season 2 Uncle’s Obsession with Cute Things (Doblaje en español latinoamericano) Even Though I’m a Super Timid Noble Girl, I Accepted the Bet From My Cunning Fiancé

5 de octubre Hello, I Am a Witch and My Crush Wants Me to Make a Love Potion! So What’s Wrong with Getting Reborn as a Goblin?

6 de octubre The Laid-Off Cheat-Granting Mage Enjoys a Second Lease on Life

7 de octubre Magic Knight Rayearth Sasaki and Peeps Season 2 The World’s Strongest Witch The Detective Is Already Dead Season 2 (Doblaje en español latinoamericano) A Returner’s Magic Should Be Special Season 2 (Doblaje en español latinoamericano)

8 de octubre The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World II (Doblaje en español latinoamericano)

9 de octubre Firefly Wedding (Doblaje en español latinoamericano)

10 de octubre Paw and Palaces The Vermilion Mask

11 de octubre Ace of Diamond Act II Second Season (Segundo cours)

13 de octubre Chitose Is in the Ramune Bottle (Segundo cours) DARK MACHINE THE ANIMATION

16 de octubre Dreamland



Series que continúan de la temporada de verano 2026

Red River

The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System

Please Excuse My Younger Brothers

Case Closed (Detective Conan)

Star Detective Precure!

Fuente: Crunchyroll