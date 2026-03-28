Magic Knight Rayearth: conoce cuándo es el estreno del remake de Las Guerreras Mágicas

Uno de los anuncios más esperados por los fanáticos del anime del primer día de AnimeJapan 2026 es sin duda el que se de en el panel de Magic Knight Rayearth (Las Guerreras Mágicas). El momento llegó y TMS reveló el primer tráiler del remake de la adaptación al anime del manga Magic Knight Rayearth de CLAMP. Este primer adelanto confirmó cuándo sale el nuevo anime de Las Guerreras Mágicas junto a la revelación de las tres nuevas seiyu que darán vida a Hikaru (Lucy), Fuu (Anaís) y Umi (Marina).

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¿Cuándo será el estreno del remake del anime Magic Knight Rayearth (Las Guerreras Mágicas)?

Durante el panel de Magic Knight Rayearth en AnimeJapan 2026, se confirmó que el estreno del nuevo anime de Las Guerreras Mágicas está programado para octubre de 2026. Así que no sería descabellado pensar que la fecha del posible estreno del remake del anime de Magic Knight Rayearth (Las Guerreras Mágicas) será el viernes 17 de octubre de 2025. Ya que, esta es la misma fecha de estreno del anime original de Magic Knight Rayearth en 1994.

Con motivo del anuncio del mes de estreno del remake de Magic Knight Rayearth, CLAMP ha compartido una ilustración con el público de AnimeJapan 2026.

La dirección del remake de Magic Knight Rayearth está a cargo de Yui Miura, quien debuta como director de serie tras su labor en Ninja Kamui. El guion es responsabilidad de Shigeru Murakoshi, conocido por su trabajo en Zombie Land Saga, mientras que Satomi Watabe se encarga del diseño de personajes. La banda sonora contará con la colaboración de Yuki Kajiura, Takumi Ozawa y Shiho Terada.

¿Quiénes son las nuevas seiyu de las protagonistas de Magic Knight Rayearth?

Ayane Sakura Interpretará a Hikaru Shidō.

Interpretará a Hikaru Shidō. Rumi Ōkubo dará voz a Umi Ryūzaki.

dará voz a Umi Ryūzaki. Rie Takahashi será Fū Hōōji.

¿Cuál es la historia de Magic Knight Rayearth (Las Guerreras Mágicas)?

Hikaru Shidou, Umi Ryuuzaki y Fuu Hououji son extrañas unidas por el destino cuando se conocen durante una excursión aparentemente normal a la Torre de Tokio. Acompañadas por un gran destello de luz, oyen la súplica de una misteriosa mujer para que salven a «Céfiro». Luego, las heroínas de secundaria son arrastradas de repente por un pez volador gigante. Después, llegan a una tierra desconocida, donde se encuentran con un hombre llamado Maestro Mago Clef.

Clef informa a las chicas de que han sido convocadas por la princesa Emeraude para cumplir su destino. Este dicta que, como Caballeros Mágicos deben restaurar la paz y el equilibrio en Céfiro. Esta tierra antes animada y pacífica está ahora sumida en el caos. Ya que, el Sumo Sacerdote Zagato encarceló a la princesa, que actuaba como pilar de la estabilidad de Céfiro. Las Guerreras Mágicas aceptan a regañadientes las palabras de Clef como verdad y se embarcan en un viaje para salvar Céfiro de las garras del mal.

CLAMP publicó el ‘manga’ Magic Knight Rayearth en la revista Nakayoshi de la editorial Kodansha de 1993 a 1996 y contó con seis volúmenes. El ‘manga’ fue adaptado en dos temporadas de anime para televisión. La primera de octubre de 1994 a marzo de 1995. La segunda, titulada Magic Knight Rayearth 2, de abril a noviembre de 1995. El manga también inspiró, en 1997, una serie de OVAs de tres episodios titulado simplemente Rayearth, con una versión alternativa de la historia.

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