Magic Knight Rayearth: el regreso del anime de Las Guerreras Mágicas será en el 2026

A mitad de julio del 2024, les informamos que ya estaba en producción un remake de Magic Knight Rayearth, o Las Guerreras Mágicas como se le conoció a este ‘anime’ en Latinoamérica. Ahora, las cuentas en redes sociales de la obra de Clamp han estado publicando una cuenta atrás para conocer nuevas noticias sobre el remake de la adaptación al anime de Magic Knight Rayearth (Las Guerreras Mágicas).

[Actualización]

Él anunció ya se ha hecho y las redes oficiales de la obra de Clamp y con una nueva imagen promocional han confirmado que el remake o nuevo anime de Magic Knight Rayearth (Las Guerreras Mágicas) será estrenado en algún momento del 2026 en la cadena de televisión japonesa TV Asahi.

¿Cuándo anunciarán el remake o nuevo anime de Magic Knight Rayearth (Las Guerreras Mágicas)?

Estos son algunos de los articulos relacionados con la franquicia recientemente promocionados.

Los mensajes —que han servido como una cuenta atrás— han aparecido en los últimos dos días. El primero de estos post indicó que la noticia estaba a tres días de distancia e incluyó la frase “Ayúdenme”. Esto haciendo una clara referencia a la Princesa Emeraude (Esmeralda), cuyo llamado de ayuda trae a las protagonistas Hikaru (Lucy), Fuu (Anaís) y Umi (Marina) al mundo de Céfiro al inicio de la historia. El segundo mensaje profundizó esta alusión, mencionando explícitamente el llamado de Emeraude y la solicitud de que las legendarias caballeras salven Céfiro.

La fecha del posible anuncio del remake del anime de Magic Knight Rayearth (Las Guerreras Mágicas) será el viernes 17 de octubre de 2025. Esta es la misma fecha de estreno del anime original de Magic Knight Rayearth, el cual se estrenó en Japón exactamente en esa misma fecha en 1994.

¿Qué sabemos sobre el regreso de Las Guerreras Mágicas?

El primer vídeo promocional del nuevo ‘anime’, o ‘remake’, de Magic Knight Rayearth uso imágenes del ‘manga’ y el ‘anime’ de 1994. Sin embargo, no aportó detalles sobre el formato que tendrá. Así que por el momento se desconoce si este ‘remake’ de Magic Knight Rayearth (Las Guerreras Mágicas) será una serie para televisión, plataformas de ‘streaming’ o si el regreso de Hikaru, Umi y Fuu será en la pantalla grande. Lo único que por el momento se sabe es que el proyecto estará en manos de TMS Entertainment.

¿Cuál es la historia de Magic Knight Rayearth (Las Guerreras Mágicas)?

Hikaru Shidou, Umi Ryuuzaki y Fuu Hououji son extrañas unidas por el destino cuando se conocen durante una excursión aparentemente normal a la Torre de Tokio. Acompañadas por un gran destello de luz, oyen la súplica de una misteriosa mujer para que salven a «Céfiro». Luego, las heroínas de secundaria son arrastradas de repente por un pez volador gigante. Después, llegan a una tierra desconocida, donde se encuentran con un hombre llamado Maestro Mago Clef.

Clef informa a las chicas de que han sido convocadas por la princesa Emeraude para cumplir su destino. Este dicta que, como Caballeros Mágicos deben restaurar la paz y el equilibrio en Céfiro. Esta tierra antes animada y pacífica está ahora sumida en el caos. Ya que, el Sumo Sacerdote Zagato encarceló a la princesa, que actuaba como pilar de la estabilidad de Céfiro. Las Guerreras Mágicas aceptan a regañadientes las palabras de Clef como verdad y se embarcan en un viaje para salvar Céfiro de las garras del mal.

CLAMP publicó el ‘manga’ Magic Knight Rayearth en la revista Nakayoshi de la editorial Kodansha de 1993 a 1996 y contó con seis volúmenes. El ‘manga’ fue adaptado en dos temporadas de anime para televisión. La primera de octubre de 1994 a marzo de 1995. La segunda, titulada Magic Knight Rayearth 2, de abril a noviembre de 1995. El manga también inspiró, en 1997, una serie de OVAs de tres episodios titulado simplemente Rayearth, con una versión alternativa de la historia.

Vía: Siliconera