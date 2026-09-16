Magic Knight Rayearth: esta es la fecha de estreno del remake de Las Guerreras Mágicas en Crunchyroll

Desde marzo de este año sabemos que el estreno del remake del manga de CLAMP, Magic Knight Rayearth —conocido en Latinoamérica como Las Guerreras Mágicas— será en octubre. Luego —durante el panel de la obra de CLAMP en Anime Expo 2026— conocimos la fecha de estreno del primer episodio del remake de Las Guerreras Mágicas producido por UNLIMITED PRODUCE de TMS, con animación a cargo del estudio E&H production y la dirección de Yui Miura.

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¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio de Magic Knight Rayearth, el remake de Las Guerreras Mágicas?

Junto con los anuncios de estrenos de series de anime de la temporada de otoño de 2026, Crunchyroll confirmó que, el primer episodio del remake de Magic Knight Rayearth (Las Guerreras Mágicas) se estrenará el lunes 7 de octubre en la plataforma. En Japón, el remake de Las Guerreras Mágicas se emitirá dentro del bloque de programación «IMAnimation W» de la cadena TV Asahi y sus canales afiliados.

¿Estos son algunos de los nuevos seiyu de Magic Knight Rayearth?

Los nuevos miembros del elenco son Saori Hayami como Emeraude (Princesa Esmeralda), Yūki Ono como Zagato (Zagato) y Mika Kikuchi como Mokona (Mokona) y en el momento de su anuncio en el rol compartieron algunas palabras.

Yūki Kaji

El actor de voz que interpretará a Clef (Guru Clef) comparte que conserva una memoria muy clara de la inmensa popularidad que tenía esta obra entre las niñas de su clase durante su época en la escuela primaria. Explica que en aquel momento, debido a la timidez típica de los varones en la pubertad, no pudo leerla ni verla, pero que gracias a esta oportunidad ha podido adentrarse en la historia y comprender plenamente su éxito. Considera el universo de CLAMP como algo asombroso y define la producción como una «biblia» y un punto de origen con un atractivo universal que no pasa de moda.

«Interpretaré a Clef con total respeto para poder pasar la batuta de Magic Knight Rayearth a una nueva generación. ¡Por favor, esperen con entusiasmo la transmisión!»

Emiri Katō

Elegida para dar vida a Presea (Presea), la actriz expresa que todavía le resulta increíble asimilar que ha llegado el momento de asumir este papel. Revela que es un título muy significativo en su vida porque lo consumía desde su infancia e incluso jugaba a sus adaptaciones en videojuegos. Para ella, Presea siempre fue un personaje muy querido y representaba a esa «hermana mayor» admirable por el apoyo tan cálido que les brindaba a Hikaru (Lucy), Umi (Marina) y Fū (Anahí). Además, detalla que volvió a repasar la serie animada original con el fin de prepararse para la audición y aproximarse lo mejor posible a la esencia del personaje.

«Espero de todo corazón que los fanáticos también puedan sentir esa misma calidez en mi interpretación de Presea.»

Yoshitsugu Matsuoka

El seiyu encargado de interpretar a Ferio (Ferio) confiesa sentir una profunda alegría por formar parte de una franquicia que conoce desde hace tanto tiempo, aunque admite que el llamado inicial lo tomó completamente por sorpresa. Asegura que se esforzará al máximo para plasmar su propia versión del personaje, cuidando y respetando minuciosamente la atmósfera original del mundo de la serie.

«Cuando recibí la propuesta para la audición, me sorprendí tanto que pensé: ‘¿Es una broma?, ¿¡Rayearth!?’… ¡Por favor, dennos su apoyo! (Y en lo personal, ¡debo decir que soy del bando de Presea!).»

Fuente: canal de TMS en YouTube