‘Manga’ de Elden Ring entra en pausa mientras el autor juega el DLC

El 'manga' Elden Ring: Ougonju e no Michi entrará en pausa desde el capitulo 46.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree estará disponible desde el 21 de junio.

El ‘mangaka’ Nikiichi Tobita, autor de ‘manga’ de humor de Elden Ring ha anunciado que su obra entrara en pausa. Sin embargo, la pausa —lejos de ser por razones médicas o para que el autor tome un merecido descanso— será para que Tobita pueda jugar Shadow of the Erdtree, el nuevo DLC de Elden Ring. La noticia sobre la pausa del ‘manga’ Elden Ring: Ougonju e no Michi fue confirmada por el equipo editorial de Comic Hu, los cuales anunciaron que están conscientes que el ‘manga’ de Elden Ring entrará en pausa para que su autor pueda «llevar a cabo una investigación».

Actualmente, el ‘manga’ Elden Ring: Ougonju e no Michi —o Camino al santoárbol como lo localizó Panini en nuestra región— cuenta con cinco volúmenes recopilatorios y un total de 45 capítulos. Estos se distribuyen de manera oficial en la web Comic Walker cada dos semanas. En la web se puede leer el ‘manga’ de Elden Ring en inglés o en su idioma original. El capítulo 46 del ‘manga’ Elden Ring: Ougonju e no Michi de Nikiichi Tobita está programado para ser estrenado el jueves 4 de julio. Sin embargo, el capítulo 47 no será estrenado a las dos semanas por que es en ese dónde el ‘manga’ entrará en pausa.

¿Cuál es la historia de Elden Ring: Ougonju e no Michi?

Las Tierras Intermedias es un lugar, en el cual en la antigüedad los semidioses libraban guerras entre sí para reclamar los fragmentos del anillo de Elden. Este es un conjunto de runas que contienen un inmenso poder. En el presente, un exiliado llamado Aseo emerge de un cementerio de Limgrave sin casi nada a su nombre y sin recordar cómo acabó allí. Nada más conocer la cruel tierra y a sus habitantes, Aseo tiene pocas esperanzas de sobrevivir. No obstante, en su camino se cruza en con Melina, una misteriosa doncella que le hace una peligrosa oferta.

Sin muchas opciones, Aseo acepta la petición de Melina. Sin embargo, a cambio de proporcionarle una ayuda muy necesaria en sus viajes, Aseo debe llevar a Melina con él. Ahora Aseo debe seguir una luz que le guía por un arduo camino hacia el Árbol de Erd. Armado únicamente con un taparrabos, un garrote y su fiel corcel Torrente, Aseo deberá enfrentarse a los numerosos peligros y a los extravagantes habitantes de las Tierras Intermedias.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree estará disponible desde el viernes 21 de junio en Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S|X, PlayStation 4 y PC Vía Steam. Nosotros ya lo pasamos y pueden leer nuestra reseña en el siguiente enlace.

Fuente: cuenta oficial de Nikiichi Tobita en X, antes Twitter.