Anime y Manga

Masami Kurumada, creador de Saint Seiya, ha sido estafado y demandará a los culpables por más de 18 millones de dólares

Masami Kurumada, el creador de Saint Seiya y Ring ni Kakero, reveló su profunda tristeza y la pérdida de fe tras la traición.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El mangaka Masami Kurumada, creador de la franquicia Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), reveló —hoy 2 de septiembre— en una conferencia de prensa en Tokio que ha iniciado una demanda legal contra su exmánager de contabilidad y otros 10 implicados. La acción judicial busca la restitución de 2.896 millones de yenes (más de 18 millones de dólares). Esto tras sufrir un desfalco multimillonario que puso en riesgo la continuidad de su productora, Kurumada Production.

¿Qué sabemos sobre la estafa que sufrió Masami Kurumada?

Saintia Sho

El esquema usado para estafar a Masami Kurumada fue operado durante años por «M», un antiguo editor de Shueisha. Además, esta persona era el hombre de confianza que administró los asuntos financieros del autor de Saint Seiya por cerca de 25 años. Pero entonces, cómo se llevó a cabo esta millonaria estafa que ha puesto en riesgo la continuidad de Saint Seiya?

- Publicidad -
Durante la rueda de prensa se vio a Kurumada profundamente afectado por la situación.

Aprovechando el deseo de Kurumada de enfocarse exclusivamente en la creación artística, el sujeto bloqueó todo contacto directo entre el mangaka y sus socios comerciales. Como resultado, la situación le hacía creer a todos que el maestro Kurumada era una persona complicada y misántropa. El fraude ascendió a un total aproximado de 4.686 millones de yenes (29.3 millones de dólares) mediante tres mecanismos principales. Primero, el desvío de derechos de licencia a empresas espejo. Segundo, transferencias no autorizadas a cuentas personales y por último, un complejo entramado de reaseguros en el extranjero.

¿Cómo se enteró Kurumada de la estafa que estaba sufriendo?

El engaño salió a la luz en febrero de 2024, tras una auditoría fiscal de las autoridades tributarias de Tokio. Luego, el exgerente intentó ocultar los hechos falsificando la firma y sello de Kurumada. Hasta la fecha, el equipo legal del autor ha logrado recuperar cerca de 1.800 millones de yenes que habían sido invertidos en criptomonedas.

¿La estafa a Kurumada afecta en algo a Saint Seiya?

El impacto del desfalco dejó a la empresa Kurumada Production con un saldo bancario mínimo e imposibilitada para saldar compromisos tributarios. Como resultado de esta situación, el autor de Saint Seiya casi queda en bancarrota y al tiempo su carrera hubiera terminado. Por ejemplo, esta crisis repercutió directamente en la cancelación de las actividades conmemorativas del 50.º aniversario de trayectoria del autor. La decisión se tomó al descubrirse que una sociedad controlada por el exempleado formaba parte de la organización del evento. A pesar del duro golpe emocional y económico, Kurumada confirmó que continuará dibujando para sus seguidores y proyecta realizar una nueva exhibición de sus obras originales durante el segundo trimestre del 2027.

🔥

Todo sobre los Caballeros del Zodiaco

Saint Seiya Tenkai-Hen: spoilers del capítulo o fase 6 confirma cuándo regresa el manga o es el estreno de la segunda temporada
 Saint Seiya Tenkai-Hen: spoilers del capítulo o fase…
Saint Seiya Tenkai-Hen: spoilers del capítulo o fase 5 confirman el regreso de Ikki del Fénix
 Saint Seiya Tenkai-Hen: spoilers del capítulo o fase…
Saint Seiya Tenkai-Hen: spoilers del capítulo o fase 4 revelan el primer movimiento de Artemisa
 Saint Seiya Tenkai-Hen: spoilers del capítulo o fase…
Saint Seiya Tenkai-Hen: spoilers del capítulo o fase 3 confirman el regreso del cosmo de Seiya de Pegaso
 Saint Seiya Tenkai-Hen: spoilers del capítulo o fase…
Saint Seiya Tenkai-Hen: los primeros spoilers del capítulo 2 confirman la presencia de Seika
 Saint Seiya Tenkai-Hen: los primeros spoilers del capítulo…
Saint Seiya Tenkai-Hen: cuándo sale el segundo capítulo y cómo será la publicación de la saga del cielo
 Saint Seiya Tenkai-Hen: cuándo sale el segundo capítulo…

Fuente: Mainichi
Vía: GeekU, @GNextDimension

JoJo’s Bizarre Adventure: fecha de estreno de los 11 episodios de la parte 2 y 3 de Steel Ball Run
El manga Isekai de Baki protagonizado por Retsu Kaioh tendrá anime
Jujutsu Kaisen: el primer poster oficial de la cuarta temporada nos recuerda que Sukuna tiene algo especial que mostrarle a Itadori
Estas son las cartas del TCG de One Piece ilustradas por Yoshitaka Amano
One Piece Film God Valley y BaaD son las nuevas películas canónicas de la obra de Eiichiro Oda
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Estos son los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en la primera mitad de septiembre de 2026
No hay comentarios

Lo último

Estos son los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en la primera mitad de septiembre de 2026
Videojuegos
Razer Prio es un control dedicado para dispositivos móviles, compacto y resistente
Tecnología
Nintendo Switch Online agrega Ninja Gaiden 3: The Ancient Ship of Doom, Ikari Warriors y R.C. Pro-Am 2
Videojuegos
Ace Combat 8: Wings of Theve muestra el modo multijugador en línea más grande en la historia de la serie
Videojuegos