Masami Kurumada, creador de Saint Seiya, ha sido estafado y demandará a los culpables por más de 18 millones de dólares

El mangaka Masami Kurumada, creador de la franquicia Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), reveló —hoy 2 de septiembre— en una conferencia de prensa en Tokio que ha iniciado una demanda legal contra su exmánager de contabilidad y otros 10 implicados. La acción judicial busca la restitución de 2.896 millones de yenes (más de 18 millones de dólares). Esto tras sufrir un desfalco multimillonario que puso en riesgo la continuidad de su productora, Kurumada Production.

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¿Qué sabemos sobre la estafa que sufrió Masami Kurumada?

El esquema usado para estafar a Masami Kurumada fue operado durante años por «M», un antiguo editor de Shueisha. Además, esta persona era el hombre de confianza que administró los asuntos financieros del autor de Saint Seiya por cerca de 25 años. Pero entonces, cómo se llevó a cabo esta millonaria estafa que ha puesto en riesgo la continuidad de Saint Seiya?

🔴#NoticiasSaintSeiya | ¡¡LE ROBAN AL MESTRO KURUMADA UNA MILLONARIA SUMA DE DINERO!!🔴



El creador de Saint Seiya y Ring ni Kakero presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Tokio contra varios exresponsables de la gestión de su empresa Kurumada Pro.



Según la demanda,… pic.twitter.com/CmmFHRQi41 — Grupo Next Dimension (@GNextDimension) September 2, 2026 Durante la rueda de prensa se vio a Kurumada profundamente afectado por la situación.

Aprovechando el deseo de Kurumada de enfocarse exclusivamente en la creación artística, el sujeto bloqueó todo contacto directo entre el mangaka y sus socios comerciales. Como resultado, la situación le hacía creer a todos que el maestro Kurumada era una persona complicada y misántropa. El fraude ascendió a un total aproximado de 4.686 millones de yenes (29.3 millones de dólares) mediante tres mecanismos principales. Primero, el desvío de derechos de licencia a empresas espejo. Segundo, transferencias no autorizadas a cuentas personales y por último, un complejo entramado de reaseguros en el extranjero.

¿Cómo se enteró Kurumada de la estafa que estaba sufriendo?

El engaño salió a la luz en febrero de 2024, tras una auditoría fiscal de las autoridades tributarias de Tokio. Luego, el exgerente intentó ocultar los hechos falsificando la firma y sello de Kurumada. Hasta la fecha, el equipo legal del autor ha logrado recuperar cerca de 1.800 millones de yenes que habían sido invertidos en criptomonedas.

¿La estafa a Kurumada afecta en algo a Saint Seiya?

El impacto del desfalco dejó a la empresa Kurumada Production con un saldo bancario mínimo e imposibilitada para saldar compromisos tributarios. Como resultado de esta situación, el autor de Saint Seiya casi queda en bancarrota y al tiempo su carrera hubiera terminado. Por ejemplo, esta crisis repercutió directamente en la cancelación de las actividades conmemorativas del 50.º aniversario de trayectoria del autor. La decisión se tomó al descubrirse que una sociedad controlada por el exempleado formaba parte de la organización del evento. A pesar del duro golpe emocional y económico, Kurumada confirmó que continuará dibujando para sus seguidores y proyecta realizar una nueva exhibición de sus obras originales durante el segundo trimestre del 2027.

Fuente: Mainichi

Vía: GeekU, @GNextDimension