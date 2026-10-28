Anime y Manga

Mashle: el tráiler de la temporada final confirma su estreno en Crunchyroll para enero de 2027

La tercera temporada de Mashle continuara con el arco del examen final del visionario divino (Tri-Magic-Athalon).

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Crunchyroll presentó hoy un nuevo tráiler de la tercera temporada de Mashle. Este avance confirma de manera formal cuándo serán estrenados la nueva tanda de episodios que adaptarán el final del manga de Hajime Kōmoto.

Si bien, este tráiler de la temporada final de Mashle: Magic and Muscles ya se había revelado en Japón, esta es la primera vez que es distribuido con una localización.

¿Cuándo sale o es el estreno de la tercera temporada de Mashle: Magic and Muscle?

El esperado tráiler confirma que la tanda final de capítulos de Mashle: Magic and Muscle será estrenada en enero de 2027. La producción estará a cargo del estudio A-1 Pictures. Adicionalmente, la dirección estará a cargo de Tomoya Tanaka. A él, lo acompaña Yōsuke Kuroda en los guiones y composición de la serie, junto a Masaru Yokoyama en la creación musical. No obstante, se reporta que Chiaki Furuzumi asumirá el puesto de diseñador de personajes en reemplazo de Hisashi Higashijima.

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¿Qué arcos argumentales del manga Mashle serán adaptados en la temporada final del anime?

La segunda temporada del anime Mashle adapta 74 capítulos del manga de Hajime Kōmoto.

Ahora que la tercera temporada del anime Mashle esta por iniciar —y que ya sabemos que terminará de adaptar el manga— algunos se podrán preguntar desde dónde empezará a adaptar el anime la obra original. Así que, les contamos que para continuar con la historia de Mashle en el manga, antes del inicio de la tercera temporada (3) del ‘anime’, deben iniciar a leer desde el capítulo 75 en el que inicia el Arco del examen final del visionario divino (Tri-Magic-Athalon).

  • Arco del examen final del visionario divino (Tri-Magic-Athalon): el quinto y antepenúltimo arco argumental de Mashle. Este comienza en el capítulo 75 y concluye en el 102 del ‘manga’. Este será el arco argumental que se adapte en la tercera temporada del anime.
  • Eclipse: el quinto arco argumental, el cual pone punto y final al ‘manga’ Mashle inicia el capítulo 103 y concluye en el 162.
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Fuente: canal oficial de Aniplex en YouTube

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