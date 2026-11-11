Mashle: Magic and Muscles, esta es la fecha de estreno de la tercera y última temporada

Aniplex presentó una nueva imagen promocional, una ilustración especial por el cumpleaños de Mash y un nuevo tráiler con la fecha de estreno del primer episodio de la tercera temporada de Mashle: Magic and Muscles, titulada Tri-Magicathalon Divine Visionary Final Exam Arc. Esta nueva y última temporada de la adaptación al anime, basado en el manga original de Hajime Kōmoto, se prepara para finalizar con el inicio de su arco final en enero de 2027. Junto con el avance, la producción reveló novedades que incluyen la incorporación de nuevos miembros al elenco de actores de voz y al equipo técnico encargado de la animación de esta temporada final de Mashle.

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¿Cuál es la fecha de estreno del primer episodio de la temporada final de Mashle: Magic and Muscles?

El primer episodio de la tercera temporada de Mashle: Magic and Muscles se estrenará oficialmente el próximo 9 de enero a la medianoche del 10 de enero en Japón. En Colombia, México y otros países de Latinoamérica se podrá ver el estreno de Mashle: Magic and Muscles Tri-Magicathalon Divine Visionary Final Exam Arc el mismo sábado 9 de enero en Crunchyroll.

La tercera temporada de Mashle: Magic and Muscles mantendrá a su elenco de voz principal: Chiaki Kobayashi (Mash Burnedead), Kaito Ishikawa (Lance Crown), Reiji Kawashima (Finn Ames), Reina Ueda (Lemon Irvine) y Takuya Eguchi (Dot Barrett). En la dirección continúa Tomoya Tanaka con el estudio A-1 Pictures, Yōsuke Kuroda en los guiones y Masaru Yokoyama en la música. El único cambio destacado para esta temporada final es la incorporación Chiaki Furuzumi, quien asume el diseño de personajes en reemplazo de Hisashi Higashijima.

Entre los seiyu que se suman al reparto principal destacan Sōma Saitō en el papel de Domina Blowelive y Ryōta Suzuki interpretando a Lévis Rosequartz. Mientras que la producción recibe a Kazuya Ishiguri, el cual asume el rol de subdirector, mientras que Kento Toya se encarga del diseño de personajes secundarios. El apartado visual y técnico cuenta con Akane Hirose y Yutori Sugiura en el diseño de utilería, Mayuko Yamamoto en el diseño de monstruos y Azusa Sasaki como artista de clave de color. Por otra parte, la dirección de arte recae en Ayano Okamoto, la dirección de fotografía en Akihito Suzuki, la dirección de CG en Manabu Asakawa y la edición en Masato Yoshitake. La producción de sonido es realizada por INSPION Edge bajo la dirección de Satoshi Motoyama y los efectos de Yui Andō.

¿Cuál es la fecha de estreno de la película live action de Mashle Magic and Muscles protagonizada por Mackenyu?

La película live-action de Mashle Magic and Muscles llegará a las salas de cine en Japón el próximo 19 de marzo de 2027. Sin embargo, por el momento, se desconoce cómo y cuándo se dará el estreno internacional de la película live action de Mashle Magic and Muscles.

Fuente: Aniplex