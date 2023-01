Ya conocimos cuales son fueron los mejores ‘anime’ del 2022, según nuestros redactores. Ahora, gracias al sitio japonés Anime! Anime!, conocemos los mejores ‘openings’ y ‘endings’ de ‘anime’ del 2022. Esta lista está hecha con base en una encuesta que el portal japonés hace anualmente, donde se les pregunta a los lectores cuáles son los mejores ‘openings’ y ‘endings’ de los ‘anime’ estrenados en el 2022.

¿Cuáles son los mejores ‘opening’ de ‘anime’ del 2022 según el público de Japón?

10. Bocchi the Rock!

Seishun Complex es el tema de apertura de Bocchi the Rock!. Este ‘opening’ considerado por el público japonés como uno de los mejores del 2022, lo interpreta las ‘seiyu’ que conforman la banda Kessoku Band en el ‘anime’.

10. Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury

Este ‘opening’ ocupó la decima posición junto a Seishun Complex de Bocchi the Rock! como uno de los mejores ‘opening’ de ‘anime’ del 2022.

La artista de J-pop Yoasobi —conocida por la canción de apertura de Beastars— es la encargada de interpretar el ‘opening’ de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury llamado Shukufuku.

8. Lycoris Recoil

El octavo puesto de la lista de los mejores ‘opening’ de ‘anime’ del 2022 es para la canción ALIVE, la cual es interpretada por la artista de J-pop ClariS.

8. Paripi Koumei

Paripi Koumei junto a Lycoris Recoil ocupan la octava casilla de los mejores ‘openings’ de ‘anime’ del 2022.

Ciki Ciki Bam Bam, el ‘opening’ del ‘anime’ Paripi Koumei es interpretado por la banda QUEENDOM.

6. Boku no Hero Academia (temporada 6)

La banda japonesa SUPER BEAVER es la encargada de interpretar el décimo ‘ending’ de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) llamado Hitamuki (ひたむき).

Versión completa y en vivo del décimo ‘opening’ de My Hero Academia.

6. Heroine Tarumono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto

El ‘opening’ del ‘anime’ Heroine Tarumono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto y de la sexta temporada de My Hero Academia quedaron empatados en el sexto puesto de los mejores ‘openings’ del 2022.

Julietta es el nombre de la canción de apertura del ‘anime’ Heroine Tarumono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto, la cual es interpretada por el duo de ‘idols’ virtuales conocido como LIP×LIP.

5. Blue Lock

Blue Lock, además de tener uno de los mejores ‘opening’ del 2022, también colaboró junto a Giant Killing para promocionar la nueva camiseta que la selección nacional de Japón usó en la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022.

Chaos ga Kiwamaru es el nombre de la canción de apertura del ‘anime’ Blue Lock y es interpretada por la banda de J-pop Unison Square Garden.

4. Tiger & Bunny (temporada 2)

Unison Square Garden también se queda con la cuarta posición de los mejores ‘openings’ de ‘anime’ del 2022. Ya que Kaleido Proud Fiesta, el ‘opening’ de la nueva temporada (2) de Tiger & Bunny es uno de los mejores ‘opening’ de ‘anime’ para los japoneses.

3. Soredemo Ayumu wa Yosetekuru

Kakehiki wa Poker Face interpretada por la cantante Kana Hanazawa es la canción de apertura del ‘anime’ Soredemo Ayumu wa Yosetekuru.

2. Spy x Family (primera parte)

Para muchos Spy x Family es uno de los mejores ‘anime’ del 2022, así que es normal que el ‘opening’ de la primera parte sea considerado como uno de los mejores de este año. Esta canción se llama Mixed Nuts y es interpretada por el grupo de J-pop Official HIGE DANdism.

1. Chainsaw Man

El ‘opening’ de Chainsaw Man se llama «Kick Back» y es interpretado por Kenshi Yonezu, conocido por participar en el primer ‘opening’ de la temporada 2 de My Hero Academia. Este ‘opening’ es, para el público japonés, el mejor del 2022. Este tema de apertura no solo destaca por su música, sino también por la gran cantidad de referencias al cine que Mappa agrego en su animación. Si quieren conocer todas las referencias al cine que tiene «Kick Back», el ‘opening’ de Chainsaw Man, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Este es el vídeo oficial de Kick Back, la canción de apertura de Chainsaw Man, la cual fue elegida como el mejor ‘opening’ de un ‘anime’ estrenado en el 2022.

¿Cuáles son los mejores ‘ending’ de ‘anime’ del 2022 según el público de Japón?

La lista de mejores temas de cierre (endings) de ‘anime’ del 2022 para el público de Japón inicia con un cuádruple empate en la novena posición y un doble empate en la quinta y séptima casilla. Esta es la lista de los mejores ‘ending’ de ‘anime’ del 2022:

9. Bocchi the Rock!

Distortion!! y Karakara, los dos ‘endings’ de Bocchi the Rock! interpretados por las ‘seiyu’ que conforman la banda Kessoku Band en el ‘anime’ están en la posición nueve de mejores canciones de cierre del 2022 para el público japonés.

9. Spy x Family (segunda parte)

El segundo ‘ending’ de Spy x Family se llama Shikisai y es interpretado por la artista de J-pop Yama.

Video oficial de Shikisai (色彩), la segunda canción de cierre del ‘anime’ Spy x Family.

9. Paripi Koumei

Kibun Joujou interpretada por EIKO starring 96Neko, es el ‘ending’ del ‘anime’ Paripi Koumei.

9. Spy x Family (primera parte)

Comedy de Gen Hoshino es el primer ‘ending’ o canción de cierre de Spy x Family.

7. Blue Lock

La canción Winner interpretada por el artista Shuugo Nakamura es el ‘ending’ o canción de cierre del ‘anime’ Blue Lock.

7. Tiger & Bunny (temporada 2)



Pilot es el nombre del ‘ending’ de la segunda temporada de Tiger & Bunny y es interpretado por Taichi Mukai.

5. Cool Doji Danshi

PICG – Flash! es el nombre del ‘ending’ de Cool Doji Danshi, el cual es interpretado por todos los ‘seiyu’ protagonistas del ‘anime’.

5. Shingeki no Kyojin: The Final Season (parte 2)

Akuma no Ko, interpretada por el cantante Ai Higuchi, es el nombre de la segunda canción de cierre de la parte 2 de la temporada final de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin).

4. Sasaki to Miyano

Ichigo Sunset, canción interpretada por los ‘seiyu’ protagonistas del ‘anime’ Yuusuke Shirai y Souma Saitou, es el ‘ending’ de Sasaki to Miyano.

3. Chainsaw Man

Esta canción también ambienta algunas de las peleas del ‘anime’ Chainsaw Man.

Las canciones de cierre fueron parte importante del ‘anime’ Chainsaw Man. Por esta razón los usuarios del portal Anime! Anime! han elegido a todos los ‘endings’ de esta serie en la tercera posición de los mejores ‘ending’ del 2022. No obstante, el portal japonés le dio más importancia al tercer ‘ending’ llamado «Hawatari 2-oku sencha (200 Million Centimetre Long Blades)» de Maximum the Hormone.

Si desean conocer a detalle todos los ‘endings’ del ‘anime’ Chainsaw Man, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

2. Boku no Hero Academia (temporada 6)

La sexta temporada de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) estuvo cargada de emoción. Esto gracias al desenlace de la guerra entre la liga de villanos y los heroes. Toda esta emoción se encuentra plasmada en las imágenes que acompañan a la canción Sketch de Kiro Akiyama, la cual ha sido elegida como el segundo mejor ‘ending’ de ‘anime’ del 2022.

1. Lycoris Recoil

Hana no Tou, la canción de cierre de Lycoris Recoil, ha sido elegida por el público japonés como el mejor ‘ending’ de un ‘anime’ en el 2022.

¿Están de acuerdo con este listado? Dejen sus mejores ‘openings’ y ‘endings’ de ‘anime’ estrenados en el 2022 en los comentarios.

Fuente: Anime! Anime! (アニメ!アニメ!)