MF Ghost: esta es la fecha de estreno de la tercera temporada

El nuevo tráiler también revela el nombre del nuevo opening y ending que escucharemos en la nueva temporada de MF Ghost.

Por Cesar Salcedo
El sitio oficial de la adaptación al anime del manga MF Ghost ha revelado un nuevo tráiler. Este confirma la fecha de estreno de la tercera temporada. Además, el adelanto revela el nombre e interpretes de las canciones de inicio y cierre de esta nueva tanda de episodios.

La canción de fondo del tráiler es el opening de la tercera temporada de MF Ghost.

Yū Serizawa es la encargada de interpretar el opening de la tercera temporada de MF Ghost llamado «Timeless Power» junto a Motsu. Serizawa es conocida por ser la seiyu de Lolopechka de Black Clover y cantante perteneciente al grupo de idols iRis. Por otro lado, la cantante Himika Akaneya ha sido acreditada como la intérprete del ending llamado «Yokan no Tochū Prod. Taku Takahashi (m-flo)» (En ruta hacia una corazonada).

¿Cuál es la fecha de estreno de la tercera temporada del anime de MF Ghost?

El pasado mes de septiembre, durante un evento que celebró el aniversario número 30 de Initial D en el Fuji Speedway de Shizuoka, fue revelado que el estreno de la tercera temporada del anime MF Ghost será en enero del 2026. Ahora, el nuevo tráiler confirma que el estreno del primer episodio de la tercera temporada de MF Ghost ha quedado programado para el domingo 4 de enero del 2026.

¿En qué parte del manga inicia la tercera temporada de MF Ghost?

En caso de que no quieran esperar al estreno de la tercera temporada de MF Ghost, les contamos que pueden empezar a leer desde el capítulo 116 del manga. Este se encuentra ubicado en el volumen o tankōbon 10. Si el ritmo de adaptación continua en la tercera temporada, los nuevos episodios de MF Ghost terminarán al final del volumen 15. Cabe resaltar que el pasado 6 de junio salió a la venta el volumen 23 del manga de MF Ghost con el cual terminó toda la publicación de la secuela de Initail D.

MF Ghost: ya sabemos cuándo es el estreno de la tercera temporada del anime

Fuente: TVアニメ「MFゴースト」公式

Dragon Ball: así pueden votar para elegir el personaje más popular de la obra de Akira Toriyama
Frieren: esta es la fecha de estreno y ending de la segunda temporada
Cloudflare tendrá que pagar una multa de 3 millones de USD por albergar sitios de piratería de Manga
Witch Hat Atelier: el nuevo tráiler revela en qué mes es el estreno del anime
El inicio de la saga del cielo de Saint Seiya ya tiene fecha de estreno
