MF Ghost: ya sabemos cuándo es el estreno de la tercera temporada del anime

El pasado 17 de febrero, el manga MF Ghost de Shuuichi Shigeno finalizó con el capítulo 275, después de siete años de su publicación en las páginas de la revista semanal Young Magazine de la editorial Kodansha. Ahora, el sitio oficial de la adaptación de MF Ghost ha revelado una nueva imagen promocional que confirma cuándo es el estreno de la tercera temporada del anime.

¿Cuándo sale la tercera temporada del anime de MF Ghost?

Antes de ser revelada la primera imagen promocional de la tercera temporada de MF Ghost, la producción confirmó cuando sale el anime. El sábado, durante un evento que celebró el aniversario número 30 de Initial D en el Fuji Speedway de Shizuoka fue revelado que el estreno de la tercera temporada del anime MF Ghost será en enero del 2026.

¿En qué parte del manga inicia la tercera temporada de MF Ghost?

En caso de que no quieran esperar al estreno de la tercera temporada de MF Ghost, les contamos que pueden empezar a leer desde el capítulo 116 del manga ubicado en el volumen o tankōbon 10. Si el ritmo de adaptación continua en la tercera temporada, los nuevos episodios de MF Ghost terminarán al final del volumen 15 de la obra de Shuuichi Shigeno. Cabe resaltar que el pasado 6 de junio salió a la venta el volumen 23 del manga de MF Ghost con el cual terminó toda la publicación de la secuela de Initail D.

¿Qué hará Shuuichi Shigeno, autor de Initial D, luego del final del manga MF Ghost?

Baribari Densetsu debutó en marzo de 1983 y finalízó en julio de 1991.

En una entrevista con la Federación Automovilística Japonesa, Shuuichi Shigeno, además de hablar de sus obras y la pasión que siente por el automovilismo, también contesto algunas preguntas sobre su futuro luego del final de MF Ghost. La entrevistadora Akemi Saito preguntó a Shigeno sobre qué le gustaría crear tras el final del manga MF Ghost. Shigeno adelantó su respuesta diciendo: «Tras la larga serialización de Baribari Densetsu e Initial D hice algunas series cortas. Hice una historia de amor que no tenía nada que ver con coches o motos, y una historia de béisbol, que no fue muy popular». Finalmente añadió: «Fue una forma de rehabilitación para ablandar mi mente rígida».

El manga Initial D debutó en junio de 15 y finalizó en julio del 2013.

Tras estas declaraciones, Shigeno dijo que estaba interesado en un manga de agricultura. Explicó que la historia trataría sobre un hombre de unos 30 años cuyos sueños de convertirse en mangaka se vieron truncados. Entonces regresa a casa, a la granja familiar, desesperado, pero «encuentra esperanza en medio de esa desesperación».

Shigeno concluyó su respuesta diciendo: «Cada vez que termino una serie, digo: “Ya no puedo hacer coches”». Shigeno también reconoció que los fans de sus obras disfrutan con sus historias que giran en torno a los coches, afirmando además que, aunque los lectores entenderían que no habrá secuela de MF Ghost tras ver el final. No obstante, Shigeno también dijo en la entrevista «sin embargo, creo que habrá una continuación del mundo». Finalmente concluyó diciendo: «Pero, no creo que haya una historia secuela para Kanata Katagiri y Ren Saionji».

