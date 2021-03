My Hero Academia: película 3 ya tiene nombre y fecha de estreno

A finales de noviembre de 2020, la cuenta oficial de My Hero Academia en Twitter reveló la película 3 basada en la obra de Kōhei Horikoshi a través de un afiche promocional. Este no solo dio a conocer que la cinta se estrenaría en el tercer trimestre de 2021, sino que dio a entender que se enfocará en la triada compuesta por Izuku Midoriya, Shoto Todoroki y Katsuki Bakugo. No menos importante, el póster se refiere a ellos como “Los Tres Mosqueteros”.

Tras 4 meses de espera, finalmente se ha revelado la fecha de estreno de la película 3 de My Hero Academia y su título oficial a través de la última edición de Weekly Shōnen Jump.

¿Cómo se llamará la película 3 de My Hero Academia?

Esta cinta tendrá como nombre My Hero Academia: World Heroes Mission.

¿Cuándo será el estreno de My Hero Academia: World Heroes Mission en Japón?

La película se estrenará en Japón el próximo 6 de agosto.

¿Cuándo será el estreno de MHA: World Heroes Mission en Colombia y el resto de Latinoamérica?

Al ver que las primeras dos películas de My Hero Academia —Two Heroes y Heroes Rising— llegaron a Colombia y el resto de Latinoamérica, resulta muy probable que lo mismo ocurra con MHA: World Heroes Mission. Sin embargo, se desconoce cuándo llegará a Latinoamérica.

¿De qué tratará My Hero Academia: World Heroes Mission?

¡Pequeños ‘spoilers’ del ‘manga’ más adelante! ¡Avancen con precaución!

Más allá de la suposición de que se enfocará en Midoriya, Todoroki y Bakugo, no se sabe nada más sobre la trama de la película. Se desconoce la identidad del villano, sus motivaciones y en qué punto de la historia original se ubicará esta cinta. Sin embargo, dada la presencia de Hawks y Endeavor en el último arte promocional, es muy probable que la película se desarrolle en medio de la pasantía de Midoriya, Todoroki y Bakugo en la agencia de Endeavor.

Vía: Atsu

Fuente: Weekly Shōnen Jump