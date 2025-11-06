Anime y Manga

Mira gratis el episodio especial de Jujutsu Kaisen, antes del estreno de Ejecución en cines

Todo está listo para el regreso del gallo itadori en salas de cine este 20 de noviembre.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Desde hace un par de meses conocemos que el viernes 7 de noviembre será estrenada en las salas de cine de Japón Jujutsu Kaisen: Ejecución. Esta es una recopilación del arco del incidente de Shibuya junto con los primeros dos episodios de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, los cuales abarcan el inicio del arco conocido como Culling Game. Ahora, para alistar al público para su estreno, TOHO Animation en su canal de YouTube ha compartido un episodio especial de Jujutsu Kaisen.

El episodio especial titulado You Can Still Make It In Time! Jujutsu Kaisen Special!está disponible gratis en YouTube para todo el mundo y este explora el origen de Yuji Itadori y de Yuta Okkotsu. Ambos alumnos de Satoru Gojo uno el protagonista de Jujutsu Kaisen y el otro el protagonista de Jujutsu Kaisen 0 serán parte fundamental del arco argumental central de la tercera temporada.

Este especial sirve como antesala para el inminente enfrentamiento entre Yuta y Yuji al inicio de la tercera temproada de jujutsu Kaisen.

¿Cuándo sale o es el estreno en salas de cine de Colombia, México y Latinoamérica de la película Jujutsu Kaisen: Ejecución?

La película Jujutsu Kaisen: Ejecución será estrenada en las salas de cine de Colombia, México, Argentina y otros países de Latinoamérica el jueves 20 de noviembre. Finalmente, el público de España, podrá ver la película Jujutsu Kaisen: Ejecución una semana antes, el viernes 14 de noviembre.

Arcos argumentales que veremos en la nueva temporada de Jujutsu Kaisen:

anuncios Jujutsu Kaisen Jump Festa 2025
¿Cuándo volveremos a ver a Satoru Goyo en el ‘anime’?
  • La ejecución de Itadori: esta etapa de la historia del ‘manga’ Jujutsu Kaisen inicia en el capítulo 137 —ubicado en el volumen o tankōbon 16—. La historia termina en el capítulo 143 del ‘manga’. Este es el primer capítulo del tankōbon 17.
  • Arco de las preparaciones: esta etapa de la historia del ‘manga’ Jujutsu Kaisen inicia en el capítulo 144 —ubicado en el volumen o tankōbon 17—. Finalmente, el noveno arco argumental de Jujutsu Kaisen termina en el capítulo 159 ubicados en el tankōbon 18 del ‘manga’.
  • El viaje a la extinción: este es el décimo arco argumental de la historia del ‘manga’ Jujutsu Kaisen, el cual inicia en el capítulo 160 —ubicado en el volumen o tankōbon 18—. «Cullin Game», por su nombre en inglés, termina en el capítulo 221 del ‘manga’. Este arco se extiende hasta el volumen o tankōbon 25 del ‘manga’ de Gege Akutami.
Fuente: cuenta oficial de TOHO Animation en YouTube

