Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans – Urðr Hunt será estrenado junto a un nuevo cortometraje

El sitio web oficial del proyecto Urðr Hunt Special Edition: Path of the Little Challenger, spin off de Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, ha revelado que un nuevo cortometraje titulado “Makuai no Kusabi” se proyectará junto a Urðr Hunt.

Este nuevo cortometraje, el cual será estrenado en salas de cine de Japón —y posteriormente en una fecha sin anunciar en nuestra región— el viernes 31 de octubre, conmemora el décimo aniversario de la serie original de Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans. Adicionalmente, se ha confirmado el regreso de parte del elenco y del equipo de producción original. Kengo Kawanishi volverá a interpretar a Mikazuki Augus, mientras que Yoshimasa Hosoya retomará su papel como Orga Itsuka.

¿Qué sabemos del anime Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans – Urðr Hunt?

El anime spin-off Kidō Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans: Urðr-Hunt fue anunciado por Sunrise y Bandai Namco Entertainment en 2019. Su debut se produjo en la aplicación móvil Kidō Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans G en noviembre de 2022. Esta aplicación combinaba elementos tanto de la serie original como otros originales y la historia de Urðr-Hunt se desarrolla posterior al final de la serie. Los servidores del juego cerraron en el 2024, y la última parte del episodio 12 de Urðr-Hunt se había estrenado en octubre de 2023.

El equipo de producción que regresa incluye a Tatsuyuki Nagai como director, Mari Okada a cargo del guion, y Yū Itō en el diseño original de personajes. Michinori Chiba se encargará del diseño de personajes, mientras que Naohiro Washio y Kanetake Ebikawa regresan como diseñadores mecánicos. Otros miembros clave del equipo son Kenji Teraoka (diseño de utilería), Hiroshi Arisawa (animador mecánico principal), Nobuhito Sue (diseño de arte) y Ayu Kawamoto y Eiji Wakamatsu (directores de arte). La dirección de sonido estará a cargo de Jin Aketagawa y la música será compuesta por Masaru Yokoyama. La producción y distribución corren a cargo de Bandai Namco Filmworks.

¿Cuál es la historia de Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans – Urðr Hunt?

«The Over» fue el tema principal de la historia del contenido Urdr-Hunt para el juego Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans G.

La historia de Urdr-Hunt se situa entre la temporada uno y dos del ‘anime’ Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans. Este ‘spin-off’ se ambienta en la colonia Radonista de Venus. Oficialmente, Sunrise describe la historia de Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans- Urdr-Hunt de la siguiente manera:

Es el año 323 de la línea de tiempo conocida como Post Disaster (P.D.). La injerencia política de Gjallarhorn en Arbrau se convirtió en un conflicto armado y llegó a su fin gracias a Tekkadan. Las noticias de las hazañas de Tekkadan también han llegado a oídos de Wistario Afam, un joven nacido y criado en la colonia Radonitsa, cerca de Venus. Venus, que perdió frente a Marte en el concurso inicial para el desarrollo de colonias, es un planeta remoto en el que los cuatro bloques económicos tienen poco interés. En la actualidad, este lugar es una colonia penal para delincuentes y sus habitantes ni siquiera tienen documentos de identidad.

Adicionalmente, el ‘manga’ Mobile Suit Gundam: Tekketsu no Orphans Gekkō terminó en marzo del 2018. Este es otro ‘spin-off’ del universo de Tekkadan, el cual estuvo a cargo de del guionista Hajime Kamoshida y los artistas Dango e Hirosuke Terama. Este ‘spin-off’ fue publicado en la revista Gundam Ace de la editorial Kadokawa.

