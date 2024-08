My Dress-Up Darling: revelada una serie en acción real o ‘live-action’

Una adaptación en acción real (‘live-action’) de My Dress-Up Darling, basada en la serie de ‘manga’ y ‘anime’ de comedia romántica de Shinichi Fukuda, se estrenará en Japón el 8 de octubre de 2024. Riko Nagase, de 22 años, interpreta a la protagonista titular, Marin Kitagawa. Kota Nomura, de 20 años, interpreta a Wakana Gojo. Este es su primer papel protagonista en una serie dramática. El personaje de Marin Kitagawa ganó el premio a ‘chica del año’ en los Anime Trending Awards de 2023.

«En la historia del ‘manga’ original, está Marin, que es inocente y alegre y tiene su propio núcleo, y Wakana, que es tímido pero serio, de corazón puro y simplemente hace su mejor esfuerzo», dijo Nomura. «La interacción pura e ingenua entre los dos, que tienen personalidades diferentes pero ambos están dedicados a lo que aman, fue extremadamente linda, divertida e hizo que mi corazón latiera con fuerza. También pude sentir la importancia de admitir que me gusta lo que me gusta. Me gustaría hacer del drama My Dress-Up Darling una obra maravillosa para todos, ¡así que espero que lo vean con cariño!»

Riko Nagase es Marin Kitagawa. Kota Nomura es Wakana Gojo.

«Cuando leí por primera vez la historia original del ‘manga’, me impresionó la sencillez de Wakana y el encanto de Marin», agregó Nagase. «Cuando me reuní con el director, me dijo que quería enfatizar la distancia entre los dos. Me gustaría representar cuidadosamente cómo estas dos personas, que a primera vista parecen opuestas pero tienen algunas similitudes, cambian a través del cosplay. Marin puede parecer llamativa por fuera, pero espero disfrutar interpretándola, una chica maravillosa con un corazón sensible por dentro. Su peinado, maquillaje y vestuario de cosplay son muy glamorosos, ¡así que esperen con ansias la transmisión!»

¿De qué trata My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru)?

My Dress-Up Darling sigue la historia de Wakana Gojo, un estudiante de secundaria con talento artesanal y a quien le gusta elaborar muñecas hina, figuras decorativas usadas para celebraciones como Hinamatsuri y otras ocasiones especiales. Debido a experiencias del pasado alrededor de su pasatiempo, se ha convertido en un joven introvertido e incapaz de hacer amigos.

Un día, una chica popular y ‘fashionista’ llamada Marin Kitagawa, compañera de clase de Wakana, lo ve usar una máquina de coser en secreto. Así que le pide ayuda para elaborar sus trajes de ‘cosplay’. Aunque nervioso y desconocido sobre el mundo de las cosplayers y el fandom, Gojo acepta la propuesta de Marin. Juntos aprenden más sobre el mundo del ‘cosplay’, su subcultura y sobre cada uno.

El ‘manga’ original My Dress-Up Darling se publica en la revista Young Gangan de Square Enix desde enero de 2018, con 13 volúmenes ‘tankōbon’ publicados hasta la fecha. La adaptación al ‘anime’ de My Dress-Up Darling se emitió de enero a marzo del 2022 en 12 episodios, con Keisuke Shinohara como director en CloverWorks. Crunchyroll tiene la serie disponible en su catálogo y se espera una segunda temporada actualmente en producción.

Fuente: MBS

Vía: Crunchyroll