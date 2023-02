My Dress-Up Darling: Marin Kitagawa es elegida como ‘chica del año’ en los Anime Trending Awards

El ‘anime’ de My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) consiguió otro reconocimiento, ahora en la 9na edición de los Anime Trending Awards. Su personaje protagonista, Marin Kitagawa, fue elegida como la ‘chica del año’ del ‘anime’ tras nueve semanas continuas en el liderato. Estos premios (anuales y estacionales) miden la popularidad de la variedad de ‘anime’ disponible en las diferentes plataformas de ‘streaming’.

En las mediciones de Anitrendz, My Dress-Up Darling ha recibido nueve reconocimientos desde el último trimestre del 2022 hasta la premiación de Marin Kitagawa en la 9na edición de los Anime Trending Awards. Convirtiéndose así en uno de los seriados más exitosos entre el público. La segunda temporada ya fue confirmada pero su fecha de estreno no ha sido anunciada, pues aún se encuentra en producción.

La temporada 2 de My Dress-Up Darling se encuentra en producción.

Entre las 10 nominadas a ‘chica del año’ de los Anime Trending Awards estaban:

1. Kitagawa, Marin [14,718 votos]

2. Gotou, Hitori [13,416 votos]

3. Nishikigi, Chisato [12,181 votos]

4. Forger, Anya [10,944 votos]

5. Forger, Yor [10,250 votos]

6. Shinomiya, Kaguya [9,672 votos]

7. Inoue, Takina [9,286 votos]

8. Nanakusa, Nazuna [9,201 votos]

9. Ijichi, Nijika [8,788 votos]

10. Mercury, Suletta [6,432 votos]

El premio de ‘anime’ del año fue para Bocchi the Rock! , que también recibió el de mejor guion adaptado, banda sonora, comedia y musical. La película ‘anime’ del año fue Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night. El premio a mejor animación fue para Yoshimichi Kameda por Mob Psycho 100 III. El de mejor diseño de personajes se lo llevó imigumuru por Lycoris Recoil. Puedes ver acá el listado completo de ganadores.

¿Quién es Marin Kitagawa de My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru)?

My Dress-Up Darling sigue la historia de Wakana Gojo, un estudiante de secundaria con talento artesanal y a quien le gusta elaborar muñecas hina, figuras decorativas usadas para celebraciones como Hinamatsuri y otras ocasiones especiales. Debido a experiencias del pasado alrededor de su pasatiempo, se ha convertido en un joven introvertido e incapaz de hacer amigos.

Un día, una chica popular y ‘fashionista’ llamada Marin Kitagawa, compañera de clase de Wakana, lo ve usar una máquina de coser en secreto. Así que le pide ayuda para elaborar sus trajes de ‘cosplay’. Aunque nervioso y desconocido sobre el mundo de las ‘cosplayers’ y el fandom, Gojo acepta la propuesta de Marin. Juntos aprenden más sobre el mundo del ‘cosplay’, su subcultura y sobre cada uno.

Puedes ver la primera temporada de My Dress-Up Darling a través de Crunchyroll.