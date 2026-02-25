Anime y Manga

My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) recibirá un spin-off mientras espera anuncio de la temporada 3 del anime

No es el fin para Gojo-kun y Marin-chan.

Por Cesar Nuñez
Mientras los seguidores de Marin Kitagawa y Wakana Gojo esperan pacientemente por el anuncio de la temporada 3 del ‘anime’ My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru), tras el final de la segunda temporada, Square Enix Books anunció un nuevo contenido. Este spin-off llegará únicamente en forma de ‘manga’, por lo que el ‘anime’ continúa sin nuevas noticias.

My Dress-Up Darling: XOXO, de Square Enix Books, es una nueva serie spin-off de un solo volumen que trae de vuelta a los personajes favoritos del ‘manga’ original para nuevas aventuras. Este volumen llegará a Estados Unidos el próximo 13 de octubre. El ‘manga’ de My Dress-Up Darling concluyó con el capítulo 115 el 21 de marzo del 2025.

“Marin Kitagawa, Wakana Gojo, las hermanas Inui, Amane Himeno y más de tus personajes favoritos están de vuelta en esta colección de aventuras cómicas, y todos han recibido un cambio de imagen alocado. ¿Por qué un antiguo compañero de clase de Wakana le pide dinero de repente? ¿Cuántas películas de terror puede soportar Sajuna por el bien de Shinju? ¿Tendrá Marin un primer trabajo exitoso como chica de stand en el Club de Manga? ¡Solo hay una manera de averiguarlo!»

My Dress-Up Darling spin-off

My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) es una comedia romántica publicada originalmente en la revista Young Gangan de Square Enix. El protagonista, Wakana Gojo, adora crear muñecas hina tradicionales, pero oculta su pasión a sus compañeros hasta que la popular y hermosa Marin Kitagawa descubre su talento y lo anima a crear disfraces de cosplay para ella. Así comienza una clásica historia de amistad y romance, que se vuelve aún más interesante gracias a la enorme pasión de Marin por el anime y la voluntad de Gojo por aprender.

El productor Shota Umehara señaló que apoyar el ‘anime’ podría facilitar el anuncio de una tercera temporada: «La serie no puede desarrollarse sin atraer a nuevos espectadores, así que me alegraría mucho que la segunda temporada inspirara a la gente a ver el ‘anime’ o comprar el ‘manga’ original», dijo en una entrevista reciente. Esperemos que este nuevo ‘manga’ tenga éxito y ayude a la franquicia a ganar más reconocimiento.

Las dos temporadas del ‘anime’ de My Dress-Up Darling se pueden ver a través de Crunchyroll.

Marin Kitagawa para rato

