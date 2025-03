My Dress-Up Darling: primer avance de la temporada 2 que se estrena en julio del 2025

Marin Kitagawa y Gojo Wakana no han terminado con todos sus planes de ‘cosplay’ y convenciones inspirados en series y juegos sugestivos, tan queridos por la señorita cosplayer. El ‘manga’ Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru de Shinichi Fukuda finalizó su historia el pasado 21 de marzo en Japón. Sin embargo, el ‘anime’ aún tiene unos cuantos arcos por adaptar y los que pedían la temporada 2 de My Dress-Up Darling pueden estar contentos, porque se estrenará el próximo mes de julio. La primera temporada será retransmitida en Japón, por lo que en el tráiler de avance de la temporada 2 se pueden ver extractos de My Dress-Up Darling y al final algunas de las nuevas imágenes.

Esta vez con un traje ‘cosplay’ de conejita, Kitagawa-san pone a sufrir nuevamente a su Gojo-kun, tanto a la hora de fabricar los trajes como al momento de probárselos. La primera temporada del ‘anime’ My Dress-Up Darling consta de 12 episodios y se transmitió del 9 de enero al 27 de marzo del 2022, bajo la dirección de Keisuke Shinohara y con animación producida por CloverWorks.

¿De qué trata My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru)?

My Dress-Up Darling sigue la historia de Wakana Gojo, un estudiante de secundaria con talento artesanal y a quien le gusta elaborar muñecas hina, figuras decorativas usadas para celebraciones como Hinamatsuri y otras ocasiones especiales. Debido a experiencias del pasado alrededor de su pasatiempo, se ha convertido en un joven introvertido e incapaz de hacer amigos.

Un día, una chica popular y ‘fashionista’ llamada Marin Kitagawa, compañera de clase de Wakana, lo ve usar una máquina de coser en secreto. Así que le pide ayuda para elaborar sus trajes de ‘cosplay’. Aunque nervioso y desconocido sobre el mundo de las cosplayers y el fandom, Gojo acepta la propuesta de Marin. Juntos aprenden más sobre el mundo del ‘cosplay’, su subcultura y sobre cada uno.

El ‘manga’ original My Dress-Up Darling se publicó en la revista Young Gangan de Square Enix desde el 19 de enero del 2018, con 14 volúmenes ‘tankōbon’ publicados hasta el 21 de marzo del 2025. La adaptación al ‘anime’ de My Dress-Up Darling se puede ver a través de Crunchyroll.

Vía. Aniplex