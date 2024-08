My Hero Academia: actores de voz felicitan a Horikoshi por el final de manga

Desde que finalizó la serialización del ‘manga’ Boku no Hero Academia editores y otros ‘mangaka’ despidieron a la obra de Horikoshi. Ahora, el elenco de la adaptación al anime no se han quedado atrás, expresando su gratitud y admiración a través de emotivos mensajes.

Palabras de felicitación de los actores de voz (seiyu) del ‘anime’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia)

Un vídeo con textos en japonés e ingles ha sido compartido por la cuenta oficial del ‘manga’ My Hero Academia. Este corto video, producido en conmemoración al final del ‘manga’ My Hero Academia, es un recuento de algunas de las escenas icónicas que ha tenido la obra de Horikoshi en estos 10 años de serialización.

Acontinuación recorreremos las palabras de quienes dan vida a los personajes que creados por Kōhei Horikoshi.

Daiki Yamashita (Izuku «Deku» Midoriya)

«He pasado la mayor parte de mi carrera como actor de voz corriendo junto a Hero Aca y Deku. Sus palabras, sus sentimientos fuertes y amables, siempre me han dado el impulso que necesito. Todo es porque tú, Horikoshi-sensei, tejiste su historia. Muchas gracias. ¡El One For All llamado Hero Aca que tú, Horikoshi-sensei, creaste será transmitido en los corazones de todos en todo el mundo y continuará brillando! ¡Pondré estos sentimientos en mi voz y haré todo lo posible para transmitirlos a todos! Una vez más, ¡gracias! ¡Nuestro héroe, Kōhei Horikoshi!

¡Estoy agradecido de haberte conocido…! ¡Convertiré lo que he recibido en una voz y seguiré corriendo un poco más lejos…!»

出会えた事に感謝を…!!

受け取ったものを声にかえて

僕はもう少し、走り続けます…!! — 山下大輝 Daiki Yamashita (@DaiKing_boy) August 4, 2024

Kenta Miyake (Tashinori Yagi o All Might)

«¡Muchas gracias por tu arduo trabajo, Horikoshi-sensei! Yo, Miyake, no soy muy bueno expresándome, así que usaré las palabras de All Might para expresar mis sentimientos. ‘Cuando escuché que la serie estaba llegando a su fin… lo acepté con bastante facilidad. Si el final (la meta) está a la vista, entonces seguiré adelante hasta llegar allí. Seguiré luchando. ¡Viviré!’ Ofrezco estas palabras con el mayor respeto hacia ti, Horikoshi-sensei.»

Kenta Miyake tambien le dedico a Horikoshi unas palabras en una publicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Horikoshi-sensei…, ¡no! Me pregunto si ‘él’ diría esto…! ‘¡Horikoshi-shōnen! ¡Gracias por todos los Plus Ultras! ¡Sin embargo, el anime todavía tiene muchos héroes, incluido Midoriya, luchando duro, así que por favor sigue cuidándolos!’ ¡Muchas gracias por tu arduo trabajo! Con el mayor respeto y amor hacia ti ❤️.»

Akio Ōtsuka (Shigaraki o All For One)

«¡Gracias por tu arduo trabajo en esta larga serie! No puedo imaginar la carga que debe haber sido para tu corazón crear una obra tan exigente cada semana. Debes sentirte aliviado de haberte quitado un peso de encima. Estoy seguro de que los lectores han aprendido muchas lecciones gracias a AFO, quien no muestra consideración por sus compañeros, y mucho menos por sus estudiantes, a quienes enseña (lol). ¡Gracias por todos estos años! ¡Estoy feliz de haberme encontrado con AFO!»

Kōki Uchiyama (Tenko Shimura o Tomura Shigaraki)

«No puedo imaginar lo difícil que debe ser seguir creando nuevas historias y personajes semanalmente, o lo difícil que debe ser mantener entretenidos a los lectores, y no tengo más que respeto por ti. Por otro lado, la dificultad de interpretar a Shigaraki aumenta cada año a medida que el personaje cambia, por lo que cada sesión de grabación también es un desafío para mí. ¡Gracias por tu arduo trabajo durante un período de tiempo tan largo!»

Nobuhiko Okamoto (Katsuki «Kacchan» Bakugo)

«¡Muchas gracias por tu arduo trabajo, Kōhei Horikoshi-sensei! Originalmente leí Hero Aca en la revista, y me siento honrado de haber podido dedicarme a ella como trabajo, como fan y como persona. Cuando pasaba por momentos difíciles o sentía que estaba a punto de rendirme, Hero Academia y Katsuki Bakugō me ayudaron. ¡¡Muchas gracias!! Para todos, y para mí, Horikoshi-sensei, eres un héroe.

El ‘seiyu’ de Bakugo también le dedico unas palabras a Horikoshi por el final del del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia): «Quiero golpearme a mí mismo por no querer que termine. La respuesta vino de Kōhei Horikoshi-sensei. Muchas gracias por tu arduo trabajo durante los últimos 10 años. Como lector, te agradezco. Continuaré haciendo mi mejor esfuerzo como intérprete para brindar experiencias conmovedoras. ¡¡¡Amo My Hero Academia!!! 💥»

Yūki Kaji (Shoto Todoroki)

«Horikoshi Kohei-sensei, ¡gracias por tu arduo trabajo al escribir una serie semanal durante 10 años! Como fan de la obra y alguien que tuvo la oportunidad de leerla para una experiencia irremplazable… Para ser honesto, estoy tan triste de ver que la historia termina que es difícil para mí decir «felicitaciones». Simplemente me hace darme cuenta del impacto que la obra tuvo en mi vida. Estoy verdaderamente agradecido por conocer a Shoto Todoroki. Creo que algún día podré encontrarme con ellos nuevamente de alguna forma. ¡Ve más allá! ¡Plus Ultra! ¡Gracias, Horikoshi-sensei, por la mejor obra de la historia!»

El ‘seiyu’ de Rikido Sato también le dedico unas palabras a Horikoshi por el final del del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia): «Gracias, My Hero Academia. Gracias, Shoto Todoroki. Actuaré con pasión y calma hasta el final. Muchas gracias por tu arduo trabajo, Kōhei Horikoshi-sensei. Gracias a los mejores héroes. Sus historias continuarán dentro de nosotros.»

Tetsu Inada (Eiji Todoroki o Endeavor)

«Gracias, Horikoshi-sensei, por tu arduo trabajo en esta larga serie. Durante la batalla final, pude sentir tu espíritu mientras vertías todo tu corazón y alma en dibujarla, y justo cuando estaba animando a los héroes que luchaban frente a mí, recé por tu seguridad y para que pudieras completar la historia. Interpretar a Endeavor es mi orgullo de toda la vida. Haremos nuestro mejor esfuerzo un poco más. Que puedas descansar en paz por un tiempo, sensei.»

El ‘seiyu’ de Endeavor también le dedico unas palabras a Horikoshi por el final del del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia): «Terminé de leer My Hero Academia. Fue un gran final. Me alegro de que nos hayamos cruzado. ¡Gracias por tu arduo trabajo, Horikoshi-sensei! Soy yo quien debería agradecerte.

Hiro Shimono (Toya Todoroki o Dabi)

«¡Soy Hiro Shimono, e interpreté el papel de Dabi en My Hero Academia! ¡Felicitaciones a Horikoshi-sensei por completar el manga! Cuando Dabi apareció por primera vez, había tantos misterios a su alrededor que al principio estaba muy confundido. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia, los misterios se resolvían, y antes de darme cuenta, había llegado a amar a Dabi, y se había convertido en una presencia tan grande que amplió mis horizontes como actor de voz. ¡Creo que todo es gracias a ti, Horikoshi-sensei, que vertiste tu amor y afecto en héroes, villanos y otros personajes por igual, y los retrataste de manera tan encantadora! Muchas gracias por dejarme conocer a Dabi… ¡Tōya! Ha sido un largo viaje llegar hasta aquí… ¡muchas gracias!»

Aoi Yūki (Tsuyu Asui)

«¡Gracias por tu arduo trabajo durante los últimos 10 años! El escenario es típico de un manga, pero la historia es vívida y nos hace reflexionar a quienes vivimos en el mundo real. También siempre me impresionó cómo los corazones y los «quirks» de todos los personajes fueron dibujados con tanto cuidado. Me siento honrada de que me hayan confiado el papel de Tsuyu-chan en una obra así. ¡Esta maravillosa obra original será transmitida para siempre! Continuaré apoyando a My Hero Academia, que va más allá! ¡Plus Ultra!»

Ayane Sakura (Ochako Uraraka)

«Si Horikoshi-sensei hubiera continuado dando vida a la historia y los personajes, me habría preocupado que se hiciera cada vez más pequeño y un día desapareciera, especialmente en la última mitad de la historia, donde las líneas parecían estar llenas de vida todo el tiempo. Sin embargo, cuando pasaba las páginas y leía una nueva historia, estaba tan absorta que incluso esas preocupaciones desaparecían. Espero que el objetivo de Ochako de convertirse en una «heroína que pueda salvar héroes» sea un fuerte apoyo para Horikoshi-sensei, quien ha llevado al mundo de My Hero Academia y las vidas de los personajes a su meta, y que sea colmado de felicidad en el futuro. Muchas gracias por tu arduo trabajo con la serie. El equipo de animación seguirá adelante un poco más. ¡Por favor, continúa velando por nosotros mientras duermes, caminas o corres!»

Daichi Endō (Jin Bubaigawara o Twice)

«¡Gracias por tu arduo trabajo en My Hero Academia, Horikoshi-sensei! Y muchas gracias por dar vida a Twice. Twice me hizo perder mis emociones, me dejó exhausto y me ayudó a darme cuenta de lo que es verdaderamente importante… y tanta gente me ha dado palabras amables y me ha salvado… ¡Me conmoví tantas veces que ni siquiera puedo expresarlo! Una vez más, ¡gracias por tu arduo trabajo durante tantos años! Muchas gracias.»

Eri Kitamura (Mina Ashido)

«¡Muchas gracias por tu arduo trabajo, Horikoshi-sensei! Estoy llena de gratitud no solo por tu historia, sino también por tu habilidad artística única e inigualable, el maravilloso manga que conmueve el corazón, y por haber tenido la oportunidad de interpretar el papel de Mina Ashido junto con el maravilloso elenco y equipo. ¡Continuaré estando orgullosa como miembro de la Clase 1-A y continuaré haciendo que My Hero Academia sea aún más emocionante! ¡Plus Ultra!»

Hiroyuki Yoshino (Hizashi Yamada o Present Mic)

«Cuando My Hero Academia comenzó en Weekly Shonen Jump, leí el primer capítulo y pensé: ‘Este es un manga que se convertirá en un anime’. Recuerdo haberme sentido así cuando lo leí. Kōhei Horikoshi-sensei, te estoy agradecido por crear una obra tan maravillosa que cautiva tanto a los lectores, y por permitirnos ver la historia hasta el final. ¡Gracias!»

Junichi Suwabe (Shota Aizawa o Eraser Head)

«No hace falta decir que no es tarea fácil continuar tejiendo una historia durante 10 años. Creo que la obra que Horikoshi-sensei creó, demostrando su «quirk» como «creador de manga», se ha convertido en una obra maravillosa que permanecerá en los corazones de muchas personas por el resto de sus vidas. Mi encuentro con Hero Aca y Shota Aizawa también es un tesoro para toda la vida para mí. ¡Muchas gracias!

Terminé de leer. Mis ojos están llenos de lágrimas. Ha roto la bandera de la muerte muchas veces. Fue un gran maestro y adulto. Esta obra y conocerlo son tesoros para mí.»

Kaito Ishikawa (Tenya Ida)

«Horikoshi-sensei, me gustaría expresar mi sincera gratitud por traer esta maravillosa obra al mundo. Hero Aca ha tocado los corazones e inspirado a tanta gente, así que es un honor haber tenido la oportunidad de participar como la voz de Iida-kun, y poder ver la serie hasta el final como lector. Una vez más, ¡muchas gracias por tu arduo trabajo!»

Kaori Nazuka (Toru Hagakure, Yu Takeyama o Mt. Lady)

«Me encanta el mundo que Horikoshi-sensei dibuja, que no solo es amable y genial, sino también un poco convencional e increíblemente lindo, y realmente se adentra en tu corazón. ¡Estoy feliz de haber podido dar vida a tu obra! Continuaré apreciando a Hagakure y Mt. Lady.»

Kei Shindō (Kyoka Jiro)

«¡Gracias a Horikoshi Kohei-sensei por tu arduo trabajo durante tanto tiempo, y felicitaciones por completar tu manga! Realmente disfruté leyéndolo, ya que me conmovieron las palabras de los personajes y me emocioné al ver cómo se desarrollaría la historia. Como fan, ¡me gustaría expresar mi sincera gratitud! Y conocer a Jiro-chan se ha convertido en un tesoro en mi vida. Siempre amaré a Hero Aca. ¡Gracias!»

Kiyotaka Furushima (Hanta Sero)

«¡Horikoshi-sensei! ¡Muchas gracias por tu arduo trabajo durante los últimos 10 años de apasionantes batallas! No puedo evitar pensar que estos últimos 10 años han sido la historia no solo de Midoriya, sino también de ti mismo convirtiéndote en el héroe más grande. La forma en que has continuado creando una obra que da a todos sueños y esperanza (y a veces desesperación) es verdaderamente lo que un héroe (y ocasionalmente un villano) representa. ¡Estoy orgulloso de haber sido parte de ello! ¡Gracias Plus Ultra!»

Kōhei Amasaki (Neito Monoma, Shihai Kuroiro)

Amasaki declaró en su cuenta de X, antes Twitter: «Leí el capítulo final de My Hero Academia. Fui verdaderamente feliz descubriendo Hero Aca como lector y como actor de voz, y conociendo a Neito Monoma y Shihai Kuroiro. ¡Gracias Horikoshi-sensei! Con gratitud y respeto a todos los involucrados en esta producción.»

Kōsuke Kuwano (Yuga Aoyama)

«Mientras vivimos nuestras vidas diarias, tú, Kōhei Horikoshi-sensei, siempre nos das las palabras que tocan nuestros corazones y el coraje para esforzarnos más, y siempre nos haces a los lectores regresar a los corazones de nuestra juventud. ¡Eres el héroe más grande del mundo! Muchas gracias por tu arduo trabajo durante 10 años. Gracias por darnos la mejor juventud. Yo también correré junto a Aoyama Yūga para poder encontrarlo de nuevo con la cabeza en alto y una sonrisa en mi rostro ☆.»

Kuwano tambien le dedico unas palabras a Horikoshi en su cuenta de X: «Horikoshi-sensei es el héroe más grande del mundo! ✨ Muchas gracias por tu arduo trabajo durante los últimos 10 años. Gracias por la maravillosa e irremplazable juventud…!! ¡También correré hasta el final con Yuga Aoyama y todos en la Clase A!! ✨»

Kosuke Miyoshi (Mashirao Ojiro)

«¡Gracias por tu arduo trabajo durante los 10 largos años! Cuando leí Hero Aca por primera vez, mi corazón latía con fuerza y recuerdo vívidamente estar emocionado de ver cómo Deku y todos los demás se convertirían en sus héroes ideales. Es una obra, junto con Obira-kun, con la que pasé mis 20 años, así que me siento triste, pero también sentimental. El anime aún está en curso, ¡pero gracias una vez más por tu arduo trabajo durante los últimos 10 años! ¡Espero ver tu continuo éxito en el futuro!»

Marina Inoue (Momo Yaoyorozu)

«¡Felicitaciones por completar la serie, Horikoshi-sensei! ¡Y gracias por todo tu arduo trabajo! Parece que fue ayer cuando te conocí cuando viniste al estudio para la primera temporada y te pregunté sobre el pronombre en primera persona de Yaoyorozu. Yo misma he recibido mucho coraje y poder de Hero Aca y Yaomomo-chan. Yaomomo siempre enfrenta sus propias debilidades y tiene un corazón directo y puro, que siempre me ha sanado y purificado mi corazón. Admiro a la hermosa, orgullosa y adorable Yaomomo-chan. Espero que en el futuro podamos ver las hazañas de los estudiantes de la Academia que se han convertido en héroes profesionales nuevamente. ¡Gracias por el maravilloso tiempo que pasé creando esto con mis maravillosos amigos! ¡Plus Ultra!»

Masakazu Nishida (Mezo Shoji)

«¡Muchas gracias por tu arduo trabajo! Una serie semanal es formidable. Debe ser extremadamente agotador. Debe hacerte sentir como Deku luchando solo. ¡Cuídate! Siempre sigo la historia en forma de libro, así que no puedo esperar a la fecha de lanzamiento para ver cómo termina todo. ¡Todavía estoy disfrutando de Hero Aca!»

Misato Fukuen (Himiko Toga)

«Me he conmovido hasta las lágrimas y me he sentido alentada cada vez que veo a los personajes enfrentar su propia existencia, luchar y superarla. Dondequiera que vaya, incluso personas del extranjero me han dicho que aman a Himiko Toga, el personaje que creaste. Es una chica que a veces era difícil de soltar y difícil de seguir el ritmo. Puede que no la entienda ni siquiera en un pequeño porcentaje, pero el tiempo que pasamos juntas es muy estimulante y me hace feliz. Continuaré apreciando mi papel como ella. Una vez más, ¡muchas gracias por tu arduo trabajo durante los últimos 10 años, Horikoshi-sensei…!»

Ryō Hirohashi (Minoru Mineta)

«Gracias, Kōhei Horikoshi-sensei, por presentarme a My Hero Academia. Y gracias por tu arduo trabajo durante los últimos 10 años. La historia en la que vertiste tu corazón y alma se ha convertido en parte de mí, mi carne y sangre, y me ha dado fuerza. Todavía hay muchas cosas que no entiendo sobre Mineta. Pero es un gran tipo y lo amo cada vez más. Viviré en el mundo de Hero Aca junto con él. Ryō Hirohashi, voz de Minoru Mineta»

Ryō Iwasaki (Shuichi Iguchi o Spinner)

«¡Felicitaciones Horikoshi-sensei por completar My Hero Academia! El tiempo que pasé enfrentando el peso de lo que cada miembro de la Liga de Villanos llevaba es un tesoro especial para mí. Creo que Spinner también se convirtió en un verdadero «spinner» durante la pelea. ¡La Liga de Villanos es un símbolo de «Incluso los villanos pueden convertirse en el héroe de alguien»! ¡Muchas gracias por tu arduo trabajo durante los últimos 10 años!»

Saki Ogasawara (Itsuki Kendo)

La ‘seiyu’ de Itsuki Kendo también le dedico unas palabras a Horikoshi por el final del del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia):

«Descubrir My Hero Academia es un tesoro que apreciaré por el resto de mi vida. Como lectora y como actriz, los sentimientos de los héroes me han salvado muchas veces y me han dado mucho coraje. ¡Gracias, Horikoshi-sensei, por tu maravillosa obra! ¡Amaré a Hero Aca para siempre!»

Shinichirō Miki (Mirai Sasaki o Sir Nighteye)

«¡My Hero Academia completo! Estoy realmente feliz y orgulloso de haber tenido la oportunidad de interpretar a Sir Nighteye en la animación. Amo su fuerte voluntad.»

Takuma Nagatsuka (Koji Koda)

«¡Felicitaciones Horikoshi-sensei por completar My Hero Academia! Debido a la naturaleza de su «quirk», Koda-kun no era un estudiante muy hablador, pero las «palabras» que pronunciaba eran muy importantes, y puse mucha energía en cada palabra que decía. Estoy feliz de haber estado involucrado en una obra donde realmente podía sentir tu alma sincera. ¡Espero ver que el mundo de Hero Aca continúe expandiéndose! ¡Gracias por todo tu arduo trabajo!»

Tasuku Hatanaka (Denki Kaminari)

«Horikoshi-sensei, muchas gracias por dibujar esta serie con todo tu corazón y amor. Tus sentimientos nos conmovieron e inspiraron, y tu amor nos hizo honestos. Esta es una obra en la que pusiste tanta alma. Permanecerá con nosotros para siempre, y no podría estar más feliz de haber estado involucrado en una obra así. Muchas gracias. Hiciste un gran trabajo.»

Tōru Nara (Rikido Sato)

«Kōhei Horikoshi-sama, Horikoshi-sensei, gracias por tu arduo trabajo durante los últimos 10 años. Me convertí en adulto hace mucho tiempo, pero como Sato, he podido recorrer el camino desde la niñez hasta la edad adulta, y hasta la heroicidad, junto con Midoriya y los demás. Estoy verdaderamente agradecido por esto. Seguramente continuaré dando todo de mí como Sato en el anime que continuará en el futuro. Finalmente, sé que me estoy repitiendo, pero muchas gracias por tu arduo trabajo. Muchas gracias.

El ‘seiyu’ de Rikido Sato también le dedico unas palabras a Horikoshi por el final del del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia): ¡Gracias por tu arduo trabajo! ¡Muchas gracias!! 💪»

Toshiki Masuda (Eijiro Kirishima)

«¡Gracias por completar My Hero Academia! Incluso antes de que se me permitiera participar como Eijiro Kirishima, he estado disfrutando de Hero Aca como lector. Es una bendición haber tenido la oportunidad de encontrar una nueva imagen de un héroe para mí mismo, Red Riot. ¡Siempre has estado dibujando el héroe de alguien, así que eres el héroe de todos los lectores!»

Tsuguo Mogami (Atsuhiro Sako o Mr. Compress)

«Horikoshi-sensei, gracias por tu arduo trabajo al completar My Hero Academia. Participé en esta serie como Mr. Compress, así como Nomu, High-End Nomu y Crust, y tengo recuerdos de cada personaje siendo brillante pero difícil. (lol) Creo que todo esto se debe a que tú, Horikoshi-sensei, literalmente diste tu vida para crear una historia y personajes tan maravillosos. ¡El mejor héroe merece el mejor mal (villano)! ¡AMO a la Liga de Villanos! ¡Estoy orgulloso de haber sido parte de esta increíble serie! Muchas gracias. ¡Y muchas gracias por tu arduo trabajo!!!»

Yoshimasa Hosoya (Fumikage Tokoyami)

«¡Felicitaciones Kōhei Horikoshi-sensei por completar la serie! Una amplia gama de personas ahora conoce My Hero Academia, y es sorprendente que sea conocido no solo por personas interesadas en el anime, sino también por personas que no lo están. Todavía queda un largo camino por recorrer para el contenido del anime, pero gracias a Kōhei Horikoshi-sensei por tu arduo trabajo durante los últimos 10 años.»

Yūichi Nakamura (Keigo Takami o Hawks)

«Horikoshi-sensei, han pasado 10 años desde que comenzó la serie… gracias por brindarnos disfrute durante tanto tiempo. Creo que muchas personas han sido influenciadas en gran medida por Hero Aca. La historia se basó firmemente en el tema de los «héroes» hasta el final, y me hizo pensar y reflexionar sobre muchas cosas. ¡Especialmente me encantó la parte donde Shigaraki reveló sus pensamientos sobre lo que estaba haciendo…! Mientras espero con ansias tu próxima obra… por ahora, ¡gracias por tu arduo trabajo!»

Vía: ANN