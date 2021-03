My Hero Academia: el ‘manga’ Kohei Horikoshi entra en su recta final

Hace 8 meses, tuvimos la oportunidad de volver a ver a los héroes de la case 1-A en acción cuando Crunchyroll estrenó los OVAs de My Hero Academia (Boku no Hero Academia). Ahora, a pocos días del estreno de la quinta temporada, los fanáticos de la obra de Kōhei Horikoshi han conocido, gracias al capítulo 306, que el ‘manga’ de My Hero Academia entra en su recta final.

El fascículo 16 de este año de la revista Weekly Shonen Jump contenía en su interior el capítulo 306 del ‘manga’ My Hero Academia titulado «El comienzo del último capítulo». El capítulo 306 del ‘manga’ Boku no Hero Academia, como se le conoce en el país del sol naciente, se encuentra en la página oficial Manga Plus de Shueisha.

¿De qué podrá tratar el arco final del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

El capítulo 306 del ‘manga’ My Hero Academia muestra a Deku tomando la decisión de dejar U.A. Esto ocurre luego de una larga discusión con los antiguos portadores del «One For All» en los capítulos anteriores.Este arco final del ‘manga’ de Horikoshi, comienza con Deku emprendiendo su viaje solitario en busca de derrotar a «All For One» y salvar a Shigaraki.

¿En qué arco argumental del ‘manga’ se encuentra el ‘anime’ de My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

El anterior tráiler de la quinta temporada del ‘anime’ My Hero Academia fue revelado en la Jump Festa 2021.

La cuarta temporada del ‘anime’ de My Hero Academia terminó con el enfrentamiento de Endeavor y Hawks contra un Nomu. Estos hechos cubren hasta el capítulo 193 del ‘manga’ de Horikoshi. Es así que la quinta temporada de My Hero Academia abarcará principalmente la historia del arco de «entrenamiento por equipos». En esta primera mitad de la quinta temporada de Boku no Hero Academia veremos el enfrentamiento entre los estudiantes de la clase 1-A y 1-B.

Es posible, que la segunda mitad de la quinta temporada de My Hero Academia adapte los acontecimientos de la séptima historia de la saga del «ascenso de los villanos». Esta es conocida como el arco del ejército de liberación de súper poderes. La historia de este arco comprende desde el capítulo 218 al 240 del ‘manga’ de Kōhei Horikoshi.

¿Cuándo inicia la quinta temporada de My Hero Academia?

La quinta temporada de My Hero Academia comenzará el 27 de marzo. En Colombia, México, Perú y otros países de Latinoamérica se podrá ver Boku no Hero Academia en la plataforma Crunchyroll. Adicionalmente, en México, los fanáticos de este ‘anime’ podrán ver la quinta temporada en Funimation.

Además, el 27 de marzo conoceremos más detalles de la tercera película basada en el ‘manga’ de Horikoshi.

