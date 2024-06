My Hero Academia: el final del ‘manga’ de Kōhei Horikoshi llegará en agosto

Hace dos semanas conocimos cuál será el tema principal de la película My Hero Academia: You’re Next. Ahora, la obra de Kōhei Horikoshi ha vuelto a ser noticia. Ya que se ha revelado la fecha de publicación del último capítulo del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia).

¿Cuándo sale el capítulo final del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

El 7 de julio el ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia) cumple 10 años y hace tan solo tres meses la editorial celebraba 100 millones de copias vendidas. Al mismo tiempo, el ‘manga’ estaba entrando a los últimos capítulos del arco final. Actualmente, el ‘manga’ My Hero Academia se encuentra en su epilogo y ha sido confirmado que el capítulo final (430) de Boku no Hero Academia será publicado el lunes 5 de agosto del 2024.

Vídeo promocional que celebra las 100 millones de copias vendidas del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia).

¿Dónde leer el final del ‘manga’ My Hero Academia?

El capítulo 430, que marcará punto y final a la historia del ‘manga My Hero Academia se podrá leer desde el mismo 5 agosto en la página Manga Plus de la editorial Shueisha.

¿Cuál es la fecha de estreno de My Hero Academia: You’re Next?

El tráiler que reveló el tema principal de la película My Hero Academia: You’re Next, confirma el estreno en las salas de cine de Japón. Este será el viernes 2 de agosto. Así que en Colombia, México y otros paises de Latinoamérica es probable que el estreno de esta película no llegue sino hasta finales del 2024. Esperemos que en los próximos meses conozcamos noticias oficiales sobre la localización de My Hero Academia: You’re Next para nuestra región.

Actualmente, la séptima temporada del ‘anime’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia) se encuentra en emisión y en Latinoamérica se puede ver todos los sábados a través de Crunchyroll.

Vía: AnimeTV チェーン.