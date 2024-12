My Hero Academia: los fanáticos del mundo han decidido cuál es el mejor héroe de la obra de Horikoshi

El pasado cinco de agosto, les compartimos la información sobre el inicio de la encuesta mundial que la editorial Shueisha lanzó para conocer cuál es el mejor héroe de My Hero Academia para los fanáticos del mundo. Así que, tal y como informamos, hoy a las 4:00 AM hora de Colombia, se llevó a cabo en Japón un programa especial, en el cual se compartieron los resultados finales de la encuesta de popularidad de My Hero Academia.

¿Cuál es el mejor héroe o personaje de My Hero Academia según la última encuesta de popularidad?

El programa especial donde se dieron a conocer los resultados de la última encuesta de popularidad mundial de My Hero Academia contó con la participación de Daiki Yamashita y Nobuhiko Okamoto, los seiyu de Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo en la adaptación al anime. Así que si se preguntan cuál es el personaje más popular, o el mejor según los fanáticos de My Hero Academia, les contamos que 1’647.611 votos, el personaje más popular de My Hero Academia en todas las regiones del mundo es Katsuki Bakugo.

Top 25 de los mejores o más populares personajes de My Hero Academia a nivel mundial:

Katsuki Bakugo (Dios de la gran explosión asesina Dynamight) Izuku Midoriya (Deku) Shoto Todoroki Shota Aizawa (Eraser Head) Eijiro Kirishima (Red Riot) Enji Todoroki (Endeavor) Takami Keigo (Hawks) Toya Todoroki (Dabi) Tomura Shigaraki Neito Monoma Ochaco Uraraka (Uravity) Toshinori Yagi (All Might) Himiko Toga Denki Kaminari (Chargebolt) Hitoshi Shinso Tamaki Amajiki (Suneater) Rody Soul Tenya Ida (Ingenium) Fumikage Tokoyami (Tsukuyomi) Kyoka Jiro (Earphone Jack) Mirio Togata (Lemillion) Momo Yaoyorozu (Creati) Rumi Usagiyama (Mirko) Hanta Sero (Cellophane) Hizashi Yamada (Present Mic)

Top 5 de personajes de My Hero Academia más populares en Japón

Katsuki Bakugo (Dios de la gran explosión asesina Dynamight) Izuku Midoriya (Deku) Shoto Todoroki Enji Todoroki (Endeavor) Shota Aizawa (Eraser Head)

Cuál es Top 5 de personajes de My Hero Academia más populares en Asia

Katsuki Bakugo (Dios de la gran explosión asesina Dynamight) Izuku Midoriya (Deku) Shoto Todoroki Takami Keigo (Hawks) Shota Aizawa (Eraser Head)

Top 5 de personajes de My Hero Academia más populares en Oceanía

Katsuki Bakugo (Dios de la gran explosión asesina Dynamight) Izuku Midoriya (Deku) Eijiro Kirishima (Red Riot) Shoto Todoroki Tomura Shigaraki (Tenko Shimura)

Cuál es Top 5 de personajes de My Hero Academia más populares en Norte América

Katsuki Bakugo (Dios de la gran explosión asesina Dynamight) Izuku Midoriya (Deku) Shoto Todoroki Eijiro Kirishima (Red Riot) Tomura Shigaraki (Tenko Shimura)

Top 5 de personajes de My Hero Academia más populares en Latinoamérica y el caribe

Katsuki Bakugo (Dios de la gran explosión asesina Dynamight) Izuku Midoriya (Deku) Eijiro Kirishima (Red Riot) Shoto Todoroki Shota Aizawa (Eraser Head)

Top 5 de personajes de My Hero Academia más populares en Europa

Izuku Midoriya (Deku) Katsuki Bakugo (Dios de la gran explosión asesina Dynamight) Shoto Todoroki Dabi (Toya Todoroki) Eijiro Kirishima (Red Riot)

Cuál es Top 5 de personajes de My Hero Academia más populares en Oriente Medio

Katsuki Bakugo (Dios de la gran explosión asesina Dynamight) Izuku Midoriya (Deku) Dabi (Toya Todoroki) Shoto Todoroki Enji Todoroki (Endeavor)

Top 5 de personajes de My Hero Academia más populares en África

Katsuki Bakugo (Dios de la gran explosión asesina Dynamight) Izuku Midoriya (Deku) Shoto Todoroki Tomura Shigaraki (Tenko Shimura) Dabi (Toya Todoroki)

¿Qué otros proyectos conmemorarán el final del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

El lanzamiento del volumen 42 del ‘manga’ de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) será en diciembre 2024.

Además de la encuesta de popularidad, Shueisha celebra el final del ‘manga’ My Hero Academia con un concurso de fan arts en la red social X (anteriormente Twitter). Para participar, los fans deben publicar sus obras con los hashtags #WBH_FANART o #頑張れって感じのファンアート antes del 1 de septiembre. Los 10 ganadores, que serán anunciados el 15 de septiembre, recibirán «datos digitales» firmados por el autor Kohei Horikoshi. Además, se lanzará un fanbook final en enero, un libro de arte en abril y una nueva exposición en el verano de 2025. Shueisha también lanzará un juego de mesa de My Hero Academia. Sin embargo se desconoce si será localizado en nuestra región.

Fuente: página oficial de la encuesta mundial de popularidad de los personajes del ‘manga’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia)