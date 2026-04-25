My Hero Academia «More», el episodio 170 + 1 nos muestra lo que hacen los héroes de la clase 1A ocho años después del final

La adaptación al anime del manga My Hero Academia (Boku no Hero Academia) de Kōhei Horikoshi finalizó el pasado diciembre. Sin embargo, la producción animada por el estudio Bones no adaptó el epilogo del manga de Horikoshi, el cual fue publicado junto al último tankobon. Ahora, estamos a pocos días del estreno de este epilogo, o episodio 170 + 1 del anime de My Hero Academia y para calentar motores TOHO Animation ha compartido un nuevo tráiler.

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¿Cuándo es el estreno del episodio 170 + 1 de My Hero Academia?

El especial o episodio 170 + 1 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) llamado «More» se emitirá el próximo 2 de mayo a las 5:30 PM en Japón y será distribuido globalmente por Crunchyroll. Con el estreno de este episodio se da cierre a más de 10 años de emisión del anime y se completa la adaptación del material original del manga Boku no Hero Academia.

¿Cuál es la historia del episodio episodio 170 + 1 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

La historia del epílogo de My Hero Academia se basa en el material exclusivo del volumen 42 del manga. En este tankobon el autor Kōhei Horikoshi añadió 38 páginas de contenido nuevo tras el final original. La historia transporta a los espectadores ocho años después de que los estudiantes de la Academia U.A. se graduaran, mostrando las vidas adultas de Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki y Ochaco Uraraka.

Tras la derrota de All For One y la pérdida de los poderes del One For All, Deku ejerce ahora como profesor en la academia para guiar a las nuevas generaciones. Sin embargo, el episodio nos mostrará el regreso de Midoriya al campo de batalla. Además, existe una gran expectativa entre los seguidores respecto al desarrollo del vínculo romántico entre Deku y Ochaco. Este cierre coincide con el proyecto del décimo aniversario de la franquicia, que incluye la gira mundial «My Hero Academia in Concert». El tour, con la música del compositor Yūki Hayashi, recorrerá Japón en mayo, Estados Unidos en septiembre y diez ciudades de Europa.

Fuente: TOHO Animation en YouTube