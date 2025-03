My Hero Academia: nuevo tráiler de la temporada final y el ending de Vigilantes revelados en Animejapan 2025

TOHO Animation ha tenido dos paneles de My Hero Academia durante el primer día de Animejapan 2025. Cada uno de estos dedicado a una de las producciones que serán estrenadas en este año. En el panel principal, fue confirmado que en octubre la temporada final de My Hero Academia será emitida por Crunchyroll a nivel mundial —menos en Asia y Japón—.

La nueva imagen añade a Tomura Shigaraki a la anterior, en la que solo aparecía Deku, el protagonista de My Hero Acaemia.

Por otro lado, el equipo de producción de la adaptación al anime del manga de Hideyuki Furuhashi y Betten Court: —My Hero Academia: Vigilantes— reveló durante el evento el nombre del ending de la serie. Este se llamará Speed y será interpretado por la banda de rock de cuatro miembros, Yutori. El sencillo de este tema musical se lanzará el 30 de abril.

¿Cuándo sale o es la fecha de estreno del anime de Vigilante -My Hero Academia Illegals-?

Desde que se anunció el anime de Vigilante -My Hero Academia Illegals- en Jump Festa 2025 conocemos que la serie no tardará en llegar. Sin embargo, solo hasta hoy sabemos que el estreno del spin off de My Hero Academia (Vigilante) será el lunes 7 de abril del 2025.

El opening o tema de apertura de My Hero Academia: Vigilantes se llama Kekka Orai (todo está bien al final). Esta canción será interpretada por Kocchi no Kento.

Finalmente, esta semana se conoció que el pasado 5 de marzo, fue registrada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea la marca All’s Justice. Así que es posible que antes de estrenarse la temporada final o en el Jump Victory Carnival se revele este posible nuevo juego de franquicia del manga de Horikoshi.

Fyente: Crunchyroll