¿Alguna vez te has preguntado qué significa algunos nombres de personajes de My Hero Academia como Izuku Midoriya, Ochako Uraraka, Shoto Todoroki o Katsuki Bakugo? Si no es así, debes saber que la mayoría de estos héroes no tienen nombres ni apellidos tan comunes, pues fueron creados desde la imaginación de Kohei Horikoshi a partir de juegos de palabras.

Básicamente, los nombres de los personajes de My Hero Academia pueden darnos muchos detalles de qué particularidades (quirks) tienen, qué les gusta o inclusive en qué fueron basados. Algunos son más creativos que otros, así que a continuación te contaremos el origen de algunos y qué significan:

Nombres en My Hero Academia: ¿Qué significa Izuku Midoriya?

En el caso del protagonista de este anime, el apellido Midoriya (緑谷) se puede leer como «Valle verde». Esto tiene sentido, pues tanto él como su mamá tienen el cabello y los ojos verdes. Además, su traje de héroe siempre ha tenido ese color.

Por otro lado, Izuku (出久) no tiene mucho sentido semántico (tiene los caracteres de «salir» y «mucho tiempo»), pero el apodo ‘Deku’ está muy relacionado. La razón de esto es que se trata de otra manera de leer esos mismos caracteres. De hecho, existen muchas personas con el nombre de ‘Dekune’ (出久根).

Nombres en My Hero Academia: ¿Qué significa Ochako Uraraka?

El apellido Uraraka ( 麗日) se compone de los caracteres de «belleza» y «sol/día». Esto no sería relevante si su nombre de heroína no fuera ‘Gravity‘ (pronunciado como ‘Urabiti’ en japonés). El segundo caracter se puede pronunciar no solo como ‘ka’, sino también como ‘hi’ o ‘bi’. En otras palabras, ‘Urabi’ se encuentra en su apellido.

El nombre Ochako (お茶子) se puede interpretar como «té pequeño». Té en inglés es ‘tea‘, así que esa pronunciación de té en inglés compone la última sílaba de ‘Gravity‘

Nombres en My Hero Academia: ¿Qué significa Katsuki Bakugo?

Bakugo (爆豪) tiene los caracteres de «gran explosión«. No solo tiene sentido con su particularidad, sino que también hace relación a su nombre de héroe: Great Explosion Murder God Dynamight /(大爆殺神ダイナマイト , pronunciado como Daibakusasshin Dainamaito).

Tsuyu Asui

Esta querida heroína-rana tiene el nombre de este animal en el primer caracter de su apellido (蛙吹). Además, el nombre de ‘Tsuyu’ (梅雨) significa literalmente «época de lluvia», algo que ella disfruta mucho (y la mayoría de anfibios).

Nombres en My Hero Academia: ¿Qué significa Shoto Todoroki?

Este es bastante simple. El nombre Shoto (焦凍) contiene los caracteres de «quemar/carbonizar» y «hielo».

Denki Kaminari

Este nombre es tan evidente que se hace gracioso. Denki (電気) significa literalmente «electricidad». Adicional a esto, el significado de los caracteres de Kaminari (上鳴) no importa tanto como su pronunciación, pues suena igual que la palabra «relámpago» (雷/kaminari).

Momo Yaoyorozu

Sabemos que esta heroína puede materializar una gran cantidad de cosas desde su cuerpo. Debe de ser por eso que su apellido (八百万) significa literalmente «ocho millones» y su nombre es «cien» (百).

Mina Ashido

El apellido Ashido (芦戸) suena similar a ‘ashiddo’ (アシッド), la pronunciación japonesa de la palabra inglesa ‘acid’. En su nombre (三奈), el primer caracter solo también se puede leer como ‘san‘, pronunciación idéntica a la palabra japonesa para ácido: 酸.

Shota Aizawa

El primer caracter del nombre Shota (消太) tiene como significado «borrar«. Tiene sentido, sobre todo cuando su nombre de héroe es Eraser Head.

Ida Tenya

Los significados de sus caracteres no importan, pues el nombre este personaje está basado en el dios budista Skanda, llamado en japonés Idaten (韋駄天). Esta deidad es conocida por correr muy rápido.

Tetsutetsu Tetsutetsu

A pesar de que su particularidad lo convierta en acero, su nombre es literalmente «Hierrohierro Hierrohierro», al menos fonéticamente (鉄哲徹鐵) .