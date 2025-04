My Hero Academia: Vigilantes – Impresiones

My Hero Academia (Boku no Hero Academia), una de la obra de anime y manga más populares de la última década. El manga, escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi, ya terminó y en octubre de este año al anime inicia la adaptación del arco final. Así que paralelo a esto Bones Films se ha encargado de la producción de un nuevo anime que adaptará el manga My Hero Academia: Vigilantes (Boku no Hero Academia: Vigilante – Illegals). Este es un spin off de la obra de Kōhei Horikoshi, el cuál está escrito por Hideyuki Furuhashi e ilustrado por Betten Court.

El opening de My Hero Academia: Vigilantes se llama Kekka Orai (todo está bien al final), el cual será interpretado por Kocchi no Kento.

La historia de My Hero Academia: Vigilantes se presenta como una precuela y una historia paralela a la serie principal. y en nuestras impresiones de los primeros episodios, les contaremos todo lo que esta historia alterna tiene para ofrecer.

Héroes sin licencia, pero más comiqueros

Adiferencia de My Hero Academia, Vigilantes se enfoca en explorar las dinámicas del mundo de Kōhei Horikoshi, lejos de la burocracia de la legalización. Es así que la historia se ve desde la perspectiva de aquellos que operan fuera del sistema oficial de héroes profesionales. Vigilantes se adentra en las vidas de individuos con Quirks que, por diversas razones, a pesar de no poseer lo suficiente para ser un héroe profesional, intervienen en situaciones donde los héroes profesionales no siempre tienen presencia o la capacidad de actuar de manera inmediata.

El protagonista de My Hero Academia: Vigilantes es Koichi Haimawari, un joven de 18 años con un Quirk modesto llamado «Slide-and-Glide«. Esta habilidad le permite deslizarse rápidamente sobre cualquier superficie plana, siempre y cuando mantenga contacto con al menos tres extremidades. A pesar de su deseo de ayudar a las personas, la naturaleza limitada de su Quirk lo excluye del camino tradicional para convertirse en un héroe profesional. En muchos aspectos. Koichi comparte similitudes con Izuku Midoriya (Deku), el protagonista de la serie principal. Ya que, ambos son optimistas, de buen corazón y admiradores de All Might. Sin embargo, Koichi representa la figura del ciudadano común con la voluntad de marcar la diferencia. Pero a diferencia de lo que estamos acostumbrados, sus medios y capacidades no son las más espectaculares.

El primer episodio del anime, el cual se titula «I’m Here«, se enfoca en presentar el entorno en el que opera Koichi y los primeros encuentros que lo introducen al mundo de los vigilantes. A diferencia del brillo y la formalidad de la U.A., Vigilantes se desarrolla en un ambiente urbano más áspero y cotidiano, donde los problemas son a menudo de menor escala pero igualmente relevantes para las personas afectadas.

Un Equipo de Héroes Atípicos

A medida que avanza la historia, Koichi se encuentra con otros dos personajes que se convierten en sus aliados o mentores. Knuckleduster, cuyo nombre real se desconoce inicialmente, es un individuo mayor y corpulento que carece de Quirk, pero posee una considerable habilidad en combate cuerpo a cuerpo y una visión cínica pero pragmática del mundo de los héroes. Su estilo recuerda a personajes sombríos y justicieros del cómic occidental, que contrasta con la visión heroica del mundo de Kōhei Horikoshi.

El tercer miembro del trío principal es Pop☆Step (Kazuho Haneyama), una joven carismática con un Quirk que le permite generar saltos potentes y realizar acrobacias impresionantes. Ella trabaja como una «idol» underground con una considerable presencia en las redes. Además, utiliza sus habilidades tanto para el entretenimiento como para ayudar a las personas. La relación entre el Koichi y Knuckleduster, la cual fue la única que tuvo un desarrollo en este primer episodio, ofrece momentos cómicos. No obstante, esperamos que esto se siga explorando y agregando a Pop☆Step en el futuiro.

Una mirada a los problemas mundanos y comunes de la calle

El tono de Vigilantes se distingue notablemente de la serie principal. Si bien My Hero Academia a menudo aborda temas de gran escala, como la lucha contra amenazas masivas y el desarrollo de jóvenes talentos para convertirse en símbolos de paz, Vigilantes se centra en problemas mundanos y terrenales. Robos en tiendas de conveniencia, vandalismo y el impacto de Quirks menos llamativos, pero aún peligrosos son algunos de los incidentes que los vigilantes deben enfrentar.

La falta de los héroes profesionales en la resolución de estos problemas, hace que entre la población se comente que la burocracia y la concentración de recursos en amenazas de alto nivel a veces dejan desprotegidas a comunidades y personas que sufren delitos menores. Los vigilantes, al operar sin las restricciones y la supervisión de los héroes profesionales, pueden intervenir de manera más flexible y directa en estas situaciones, aunque también asumen riesgos legales y personales considerables.

La amenaza principal en My Hero Academia: Vigilantes es el Trigger, una droga que potencia los Quirks de las personas. Sin embargo, esta droga también cuenta con efectos secundarios, los cuales hacen que las personas que la consumen sean más salvajes e impredecibles. La investigación y el combate contra la distribución de Trigger se convierten en una de las principales motivaciones para las acciones de los vigilantes. Ya que, Knuckleduster se ecuentra tratadon de buscar a los usuarios de esta droga para interrogarlos.

Estilo Visual: Un Homenaje al Cómic Clásico

Uno de los aspectos más destacados de la adaptación al anime de Vigilantes es su distintivo estilo visual. Bajo la dirección de Kenichi Suzuki (conocido por su trabajo en JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders) y la animación del Studio B de Bones (responsables de Mob Psycho 100), la serie adopta una estética que rinde homenaje a los cómics de superhéroes clásicos.

Las líneas de contorno de los personajes son más gruesas y definidas que en la serie principal, el sombreado es más marcado, los colores tienen un impacto mayor. Esto combinado con onomatopeyas enfatiza el enfoque a la naturaleza visual tipo cómic, al que se quiere homenajear. Estos detalles logran que incluso los enfrentamientos a menor escala se sientan únicos y dinámicos. Cuando aparecen personajes familiares de la serie principal, se mantienen fieles al diseño artístico original.

No será larga la espera de la temporada final de My Hero Academia

Puede que por ser un spin off, muchos pensarán que los valores de producción de Vigilantes no fuera de la misma calidad que la serie original. Sin embargo, en este aspecto cuenta con estilo visual único y una calidad de animación que ha superado nuestras expectativas. Gracias a esto la espera por la temporada final será más llevadera.

Estas impresiones se actualizarán en un futuro cercano con la opinión del segundo episodio de My Hero Academia: Vigilantes.

Primeras impresiones de My Hero Academia: Vigilantes hechas gracias a un acceso anticipado provisto por Crunchyroll.