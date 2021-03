A pesar de la infame animación de la tercera temporada del ‘anime’, la cual fue producida por Studio Deen, Nanatsu no Taizai —también conocido como The Seven Deadly Sins o Los siete pecados capitales— aún goza de bastante popularidad tanto en Japón como en Occidente. Esto no solo resulta evidente por la actual emisión de la cuarta temporada, sino por el reciente anuncio de que la serie de Nakaba Suzuki recibirá una nueva película a mediados de 2021.

¿En qué momento de 2021 se estrenará la película de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins)?

A través de un afiche y un ‘teaser’, Toei Animation ha dado a conocer que la película Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi (The Seven Deadly Sins: Cursed By Light) se estrenará en cines de Japón el próximo 2 de julio.

¿La película de Nanatsu no Taizai llegará a Colombia y demás países de Latinoamérica?

La próxima película de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) se estrenará el 2 de julio de 2021 y contará con una historia 100% original.

Ya que Netflix tiene los derechos de distribución de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) en Occidente, existe la posibilidad de que esta película llegue a Colombia y demás países de Latinoamérica por medio del servicio de ‘streaming’ en algún momento de 2021. Sin embargo, cabe aclarar que aún no hay un anuncio oficial con respecto a una posible localización.

¿De qué tratará la película?

Aunque se desconocen detalles puntuales, la página oficial de la película de Nanatsu no Taizai da a conocer que será una historia 100% original. Esta se ambientará después de los eventos de la cuarta temporada del ‘anime’. Nakaba Suzuki, autor del ‘manga’ original, será el guionista.

Fuente: página oficial de Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi