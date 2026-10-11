Anime y Manga

Naruto Shadow Rising es el nuevo manga de Masashi Kishimoto y todos los anuncios del panel de la NYCC 2026

Naruto regresa tanto al manga como al anime y esta es toda la información compartida durante el panel de la obra de Kishimoto.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Los fanáticos de Naruto han recibido, durante la New York Comic Con 2026, una serie de anuncios con respecto al futuro de la franquicia. Durante el panel «Naruto: What’s Next?«, se confirmó de manera oficial que Masashi Kishimoto, autor de Naruto, regresará para trabajar en un nuevo manga. Este nuevo título, cuyo nombre tentativo es Naruto Shadow Rising, explorará un periodo de la historia del manga que antes solo se había mencionado de forma breve. Es así que esta historia se ambientará durante los acontecimientos que ocurren justo antes de que Naruto sea coronado como el Séptimo Hokage. Aunque Boruto: Naruto Next Generations continúa como secuela oficial en la línea temporal, esta intercuela marca el retorno completo del autor al universo que creó en 1999. Además, en el panel se revelaron los planes que la franquicia tendrá hasta el 2029, incluyendo una película en formato de acción real.

¿Qué sabemos sobre futuros anuncios de Naruto Shadow Rising?

Aunque durante la NYCC 2026 se mostró un primer vídeo promocional de Naruto Shadow Rising, la información concreta sobre este manga fue reducida. Afortunadamente, los fanáticos de naruto no tendrán que esperar mucho para conocer nueva información sobre este nuevo manga. Ya que, la nueva información se compartirá durante el evento Jump Festa 2027, programado para los días 19 y 20 de diciembre.

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Naruto regresa al anime en un crossover con otra obra de la Shonen jump

El panel también reveló noticias sobre el regreso de Naruto al anime. Ya que, el nuevo anime de la franquicia, cuya producción se anunció en 2023 y luego se pospuso indefinidamente, será un crossover especial de cuatro episodios. La historia unirá a Naruto con Ninku, la clásica serie de la Shonen Jump creada por Koji Kiriyama que teni un proyecto en animación desde hace 30 años. El avance mostró al icónico Equipo 7 siendo transportado a un universo desconocido. Por el momento, este especial no cuenta con una fecha de estreno. No obstante, al igual que con Naruto Shadow Rising, se espera que compartan más noticias sobre este crossover durante Jump Festa 2027.

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