¿Qué es Neon Genesis Evangelion?

Neon Genesis Evangelion es un anime transmitido entre 1995 y 1996 que fue escrito y dirigido por Hideaki Anno. Cuenta con 26 episodios, y es una de las series más icónicas, misteriosas y reflexivas en la historia de la animación japonesa. Su compleja inspiración en temas psicológicos, religiosos, filosóficos y de ciencia ficción la ha hecho ganar mucha afición a lo largo de los años, no sin haber tenido numerosos espacios de discusión y haber generado polémica por sus temas y estilo narrativo. La historia de Shinji Ikari y los demás pilotos de EVA no ha acabado, pues se espera pronto el lanzamiento de la película Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time.

Pilotos en Neon Genesis Evangelion.

Para ayudar a que nuestro público se prepare para el lanzamiento (aún sin definir) de la película, hemos preparado todo un especial que repasa todos los temas más importantes de Neon Genesis Evangelion.

¿Qué son los ángeles en Neon Genesis Evangelion?

Los ángeles (también conocidos como ‘apóstoles’) son seres colosales con gran capacidad de destrucción y son los principales enemigos de la humanidad. Estos aparecen uno por uno en intervalos de tiempo, y parece que no se detienen hasta que son destruidos o logren el exterminio completo de la raza humana. Para evitar que esto ocurra, los humanos han creado a los EVA para rechazarlos.

Determinar el origen de sus existencia y por qué tienen ese objetivo es una de las principales confusiones de las personas que ven por primera vez la serie de Neon Genesis Evangelion. A continuación, se explicará un poco de este tema:

En la mitología de la obra existe una clasificación de seres conocidos como ‘La Primera Raza Ancestral‘. Se trata de un conjunto de humanoides perfectos (de los que nunca se hace mención en la serie) responsables de la creación de las formas de vida en todo el universo. Así, envían ‘Semillas de Vida’ a distintos lugares, las cuales contienen un ángel que es capaz de generar descendencia.

Las ‘Semillas de Vida’

Hay dos tipos de Semillas de Vida. Una genera descendencia con el poder de la ‘Fruta de la Vida’, la cual genera seres con una brutal capacidad física (los ángeles gigantes que se ven en la serie); y otra que genera una descendencia con el poder de la ‘Fruta de la Sabiduría’. En este caso, la semilla del primer grupo se llama Adán, mientras que la segunda es Lilith, quien engendró a la raza humana y la dotó de inteligencia.

El problema radica en que los dos tipos de semilla terminaron impactando en la Tierra. Esto no es permitido en las reglas de La Primera Raza Ancestral, pues la interacción entre sus descendientes podría llevar a una unión y, posteriormente, a la creación de un ser supremo que rivalice a las capacidades de los seres creadores.

Adán fue desactivado y permaneció en su punto de aterrizaje en la Antártida. Sin embargo, una expedición que fue en su búsqueda terminó activándolo y causando un cataclismo. Desde entonces, los 15 ángeles (hijos de Adán), buscan destruir a la descendencia de Lilith (los humanos).

Lilith con la Lanza de Longinus.

¿Qué es el Primer y Segundo Impacto?

En Neon Genesis Evangelion se habla todo el tiempo de un fenómeno catastrófico conocido como el Segundo Impacto, ¿pero de qué se trata concretamente?

Para entender esto, hay que definir el Primer Impacto. Este no es más que un golpe que sufrió la Tierra hace 4 mil millones de años por un protoplaneta, cuyo choque envió la cantidad suficiente de material que terminó creando a la Luna (siendo esta parte una historia real). Sin embargo, en Evangelion se dice que el impacto fue realizado por un error de cálculo por la Luna Negra, el arca donde estaba Lilith. Esto permitió la existencia de los humanos en el planeta, a pesar de que originalmente los ángeles estaban designados para vivir allí.

El Segundo Impacto es un cataclismo que ocurrió en el año 2000 en la Tierra. Este ocurrió debido a una expedición liderada por el padre de Misato Katsuragi que se dirigió a la Antártida a inspeccionar un extraño objeto encontrado allí. Dicho objeto era la Luna Blanca, la cual contenía a Adán, el primer ángel.

Durante el estudio se logró extraer ADN de Adán, pero el hecho causó una gran explosión continental que mató a casi todos los presentes y generó tsunamis en todo el hemisferio sur, además de cambiar por completo el clima de la Tierra. Más de 2.000 millones de personas murieron, y se desataron guerras civiles y nucleares en todo el mundo.

Imagen satelital del Segundo Impacto en la Antártida.

¿Qué es NERV?

En Neon Genesis Evangelion, NERV es una organización militar bajo el control de las Naciones Unidas que fue creada para combatir a los ángeles después del Segundo Impacto. Aun así, recibe una fuerte influencia de la organización secreta SEELE, cuyo objetivo en mente es el Proyecto de Instrumentalización Humana. NERV es la responsable de la creación de los EVA. Su comandante es Gendo Ikari.

¿Qué son los EVA?

Lo primero que llega a saberse de las unidades Evangelion (mejor conocidos como EVA), es que son mechas; es decir, robots gigantes controlados por un piloto y que tienen grandes capacidades de combate. Su propósito es el de rechazar y eliminar los ángeles que amenazan la existencia de la humanidad.

Sin embargo, a lo largo de la serie y las películas se deja claro que los EVA no son del todo mecánicos. De hecho, se puede apreciar que en realidad son seres vivos con forma humanoide, y que su armadura no solo los protege sino que los limita al punto de permitir que sean manejados por un piloto. Aun así, dependen de la energía externa que se comparte a través de baterías o un cable umbilical para funcionar.

Una gran revelación en Neon Genesis Evangelion es que los EVA son copias creadas a partir del material genético de Adán, el primer ángel. Esto es lo que les da la fuerza para combatir a los ángeles y la capacidad para defenderse con escudos A.T. No obstante, el EVA 01 es el único que fue creado a partir de Lilith, el segundo ángel (quien está en la base de NERV atravesada con la lanza de Longinus). Este origen hace muy peligrosa la posibilidad de que un EVA se descontrole, porque podría llegar a convertirse en un ángel y causar un Tercer Impacto.

Por otro lado, los EVA que pueden ser piloteados tienen injerta el alma de un ser humano. Es así como Yui Ayanami, la madre de Shinji Ikari, termina siendo parte del EVA-01. Esto permite que el alma del piloto pueda sincronizarse con la del EVA y así poder dar órdenes.

EVA-01.

Personajes: ¿quién es Shinji Ikari?

Shinji Ikari es un adolescente de 14 años cuya madre (Yui Ayanami) murió cuando él solo tenía tres años. En ese mismo momento, su padre, Gendo Ikari, lo abandonó y no volvió a aparecer en su vida hasta el inicio de la serie.

Shinji es un personaje inseguro y pasivo que es «puesto contra las cuerdas» a lo largo de toda la historia. La razón de esto es que es presionado, especialmente por su padre, para pilotear al EVA-01, una de las unidades más poderosas del equipo. A pesar de que él se niega en repetidas ocasiones, es consciente que la humanidad será eliminada si él no hace nada. Esto lo hace entrar en conflicto interno todo el tiempo.

En el fondo, Shinji espera ganarse el afecto de su padre al hacer lo que él dice. Sin embargo, su relación resulta ser muy distante, lo que produce una gran carga de frustración.

Shinji Ikari escuchando música en su cuarto.

Personajes: ¿quién es Gendo Ikari?

Gendo Ikari es el padre de Shinji, y es el comandante en jefe de NERV, la organización que creó a los EVA y que se encarga de combatir a los ángeles. Cuando murió su esposa, Yui Ayanami, durante los experimentos de activación de la Unidad-01, este personaje se convirtió en un hombre muy frío y distante. Esta actitud es clave en los problemas psicológicos que sufre Shinji.

En su papel como director de NERV, Gendo tiene como fachada el supuesto objetivo de destruir a los ángeles. Sin embargo, esto es solo un primer paso para lo que él, junto a la organización secreta SEELE, desea lograr. Acabar con los ángeles es parte de un misterioso plan llamado Proyecto de Instrumentalización/Complementación Humana.

SEELE es una organización sombría que maneja los hilos detrás de las Naciones Unidas y son los verdaderos dueños del poder y las decisiones en el mundo. Gendo usualmente se comunica por videollamadas con ellos.

Gendo Ikari en su posición típica en la serie.

¿Qué es el Proyecto de Instrumentalización Humana?

En Neon Genesis Evangelion el Proyecto de Instrumentalización Humana es explicado varias veces, aunque resulta ser un hecho algo confuso.

El Proyecto de Instrumentalización Humana es básicamente un plan para descomponer los cuerpos de todos los seres humanos y unir sus almas en un solo ser perfecto, así como había sido en el inicio. Para que este plan se hiciera realidad se necesitaban dos cosas: destruir a todos los ángeles (descendientes de Adán) y la Luna Negra (el huevo de Lilith, donde está construido el cuartel de NERV).

El propósito de este plan es distinto según la organización o las personas que lo conocen. Algunos lo consideran bueno porque la separación de las almas es lo que genera tristeza e infelicidad en el mundo (distintos corazones que no logran entenderse), mientras que otros, como Gendo Ikari, quieren sacar un provecho personal al volver a traer a la «vida» a ciertas personas que se fueron. Mientras tanto, SEELE quiere hacer cumplir una profecía que señalaba la llegada de los ángeles y el Tercer Impacto.

Tercer Impacto causado por el Proyecto de Instrumentalización Humana.

Personajes: ¿quién es Rei Ayanami?

Rei Ayanami es una de las adolescentes elegidas para ser piloto de EVA. Ella es la piloto de la Unidad-00, y ha hecho pruebas con su respectivo ‘mecha‘ antes de Shinji. Sin embargo, parece que lograr la sincronización le cuesta más, por lo que Shinji se siente obligado a pelear y así evitar que ella salga herida.

Rei tiene una personalidad prácticamente inerte. Ella carece de motivaciones, no ríe ni llora y se la pasa la mayoría del tiempo en silencio.

A lo largo de la serie se revela que Rei es un clon de Yui, la madre de Shinji. Es por esto que Gendo Ikari la trata mejor que a su propio hijo. De hecho, en la base de NERV está escondido un tanque con otros tantos clones como Rei.

Rei Ayanami en su traje de piloto del EVA-00.

Personajes: ¿quién es Asuka Langley?

Asuka Langley Souryu es la piloto de la Unidad EVA-02. Ella es una adolescente germano-estadounidense que entrenó muchísimo tiempo para convertirse en piloto de EVA. Cuando aparece en la serie, termina viviendo con Misato Katsuragi y Shinji Ikari.

Asuka tiene una actitud orgullosa y temperamental. Debido a esto, ella siente continuo fastidio por la personalidad de Shinji, especialmente. Sin embargo, esta es solo una fachada que oculta su debilidad, pues siente validada su existencia únicamente si es capaz de pilotear un EVA. Además, sufre constantemente por el suicidio de su madre, quien se volvió loca después de un experimento de contacto (similar al que vivió la madre de Shinji).

Asuka Langley en su traje de piloto del EVA-02.

Personajes: ¿quién es Misato Katsuragi?

Misato es la comandante y jefe directa de los pilotos de EVA en NERV. Fue por esto que su primera tarea en la serie fue ir a recoger a Shinji y llevarlo a los cuarteles de la organización, de modo que él pudiera asumir el duro deber que tendría a partir de entonces. Por elección propia, Misato terminó acogiendo en su casa a Shinji Ikari y Asuka Langley.

Misato perdió a su padre durante la expedición a la Antártida que generó el Segundo Impacto. Cuando ocurrió la explosión, él se sacrificó para meterla al último segundo en una cápsula que salvaría su vida. Esto le dejó secuelas psicológicas y una profunda sensación de soledad.

¿Qué sucede en la serie de Neon Genesis Evangelion?

El anime estrenado en 1996 comienza con el ataque de un ángel a Tokyo-3 durante al año 2015. Durante este tiempo, Misato recoge a Shinji y lo lleva a la base de NERV con la promesa de que hablaría con su padre. Allí, él le pide de un momento a otro (y sin haberle hablado en años) que pilotee el EVA-01. A pesar de la negativa inicial del adolescente, él termina accediendo a pelear.

Después de derrotar al ángel, Shinji se va a vivir con Misato. Él empieza a ir a una escuela donde conoce a quienes serán sus amigos, y en su misma clase también está una distante Rei Ayanami. A pesar de su lejana relación, ellos se encargan de luchar contra los ángeles que aparecen.

En un momento Misato lleva a Shinji y otros estudiantes al Convoy de las Naciones Unidas, que transporta al EVA-02 y conoce a Asuka. Un ángel los ataca sorpresivamente, y los dos se suben al ‘mecha‘ para combatirlo, y consiguen destruirlo después de una tensa batalla. En realidad, el cargamento más importante del convoy era Adán reducido a su forma de embrión.

Misato también acoge a Asuka en su casa, hecho que genera algunas tensiones entre Shinji y la adolescente. Aun así, logran cooperar junto con Rei para destruir a los siguientes ángeles que aparecen.

EVA-02 en posición de combate.

Shinji renuncia

Hay un punto en la historia en la que la nueva Unidad-03 llega a Tokyo-3. Toji Suzuhara, uno de los amigos del colegio de Shinji, es designado para pilotear el EVA, e inician las pruebas con él. Sin embargo, un nuevo ángel posee a dicha unidad. Shinji es alertado y sube al EVA-01, pero se niega a pelear cuando se da cuenta que Toji sigue adentro. Pasando por encima de la voluntad de Shinji, Gendo Ikari activa un sistema automático llamado «Dummy Plug» que desata toda la agresividad del EVA, y destroza la Unidad-03, casi matando a Toji en el proceso.

Shinji se niega a volver a pilotear a un EVA, pero se ve obligado a hacerlo de nuevo cuando Rei y Asuka son derrotadas por un nuevo ángel. En una posterior batalla, Asuka recibe un golpe psíquico de tal calibre que la termina postrando en una cama con depresión clínica; a su vez, Rei muere en una batalla (aunque es reemplazada por otro clon).

Después de eso, un joven llamado Kaworu Nagisa llega para reemplazar a Asuka en el EVA-02. Este desarrolla una fuerte amistad (con sentimientos románticos de por medio) con Shinji. En un momento Kaworu sale en búsqueda de lo que queda de Adán al interior de NERV, y se encuentra en cambio con Lilith. Cuando Shinji lo encara usando al EVA-01, él le confiesa que es el último ángel, y que pretendía provocar el Tercer Impacto. Sin embargo, le da a Shinji la opción de matarlo para evitar hacer eso. Después de mucho dudarlo, Shinji acaba con su vida.

Un final con abucheos

Cuando todos los ángeles son destruidos, surge un conflicto entre NERV y SEELE por la ejecución del Proyecto de Instrumentalización Humana. Sin embargo, repentinamente en los episodios 25 y 26 (los dos últimos) de la serie, comienza a cambiar la animación. Todo se ve desde dibujos hechos en papel y fotos de la vida real con introspecciones en la mente de cada uno de los protagonistas. Se repasan sus traumas del pasado, así como sus dudas y motivaciones. Finalmente, Shinji entiende que su valor no se debe a lo que otras personas piensan de él ni de sus habilidades como piloto de EVA. Así, termina Neon Genesis Evangelion.

Por muy raro que parezca, esto fue así. En su momento hubo muchas críticas por la forma tan abrupta y extraña en la que terminó el anime. No obstante, un año después sería lanzada la película The End of Evangelion, que daría un final más lógico (o ideal) a la trama.

Final de Neon Genesis Evangelion, mientras Shinji ignora los sucesos reales en torno al Proyecto de Instrumentalización Humana.

¿Qué sucede en la película The End of Evangelion?

Como se dijo más arriba, The End of Evangelion ocurre cronológicamente al mismo tiempo que los capítulos 25 y 26 de la serie. La explicación que se le da a esto es que los polémicos capítulos ocurren dentro de la mente de los protagonistas, mientras que en esta película se desarrolla el verdadero final. Además, en realidad este era el final planeado de la serie, pero se tuvo que acudir al final mostrado en televisión por problemas de presupuesto en la época.

Antes de esta película fue publicado el largometraje Evangelion: Death and Rebirth, un resumen que recopila todo lo ocurrido en la serie. Así, es en The End of Evangelion donde se continúa la trama de la serie, y es el punto donde, una vez destruidos los ángeles, se trata de llevar a cabo el Proyecto de Instrumentalización Humana.

Luego de una incómoda escena en el hospital, donde Shinji se excita viendo el cuerpo desnudo de Asuka en estado de coma, se puede apreciar una tensionante conversación entre los miembros de SEELE y Gendo Ikari. Básicamente la organización secreta dice que se debe llevar a cabo el Proyecto de Instrumentalización Humana, y para eso necesita del EVA-01, el único clon existente de Lilith. Dicho esto, se disponen a hackear las redes de NERV, pero fracasan en el intento.

SEELE ataca a NERV

SEELE se dispone entonces a tomar por la fuerza lo que desea para lograr su objetivo. De esta forma, convence al gobierno japonés para considerar a NERV una amenaza, y envía ejércitos para tomarse su cuartel general. A pesar de su deplorable estado, Misato ordena lanzar al EVA-02 con Asuka dentro de él. Allí, después de sufrir un colapso mental, decide que quiere vivir y pelea con todas sus energías contra las fuerzas enemigas.

Mientras tanto, Misato encuentra a Shinji y evita que este sea asesinado por soldados. En un intercambio de disparos ella es herida, pero logra llevarlo al ascensor para que se monte en el EVA-01. Allí le da un «beso de adultos» y lo confronta diciéndole que ahora le decisión de sobrevivir será de él. Cuando Shinji se sube al ascensor, ella se desploma en el suelo en un charco de sangre.

SEELE envía a unas nueve unidades EVA conocidas como ‘EVA de Producción en Masa’ a pelear con Asuka. A pesar de que ella logra derrotarlos incluso con la limitación de tener el cable umbilical desconectado, estos se reponen de los daños y atraviesan una lanza de Longinus a través del ojo del EVA-02. Esto genera un gran dolor, y aparte la unidad se queda sin energía. Como buitres, los EVA de Producción en Masa saltan al EVA-02 y devoran sus entrañas.

Cuando Shinji es eyectado a la superficie en el EVA-01, logra ver el cuerpo desmembrado del EVA-02, creyendo que Asuka estaba muerta. Esto lo hace gritar y entrar en un estado de exaltación inigualable.

Juntar las almas en un solo cuerpo

En la segunda parte de The End of Evangelion está Gendo Ikari reuniéndose con Rei Ayanami frente al cuerpo de Lilith. Él revela que tiene implantado el embrión de Adán en la mano, hecho que le puede dar el poder para desencadenar el Tercer Impacto. Todo lo que necesita es fusionarse con Rei y Lilith, por lo que introduce su mano en el abdomen de Rei, pero ella lo rechaza y corta su extremidad diciéndole que no iba a seguir más sus órdenes.

En ese momento Rei se fusiona con Lilith, quien adquiere la forma de la primera en una versión gigante. Así, el Tercer Impacto se da inicio, y las barreras que retienen las almas en los cuerpos de los seres humanos desaparecen. Esto genera que las almas sean absorbidas por Rei/Lilith y los cuerpos se conviertan en un líquido naranja (LCL).

La decisión de seguir sufriendo dolor o ser feliz

La ira de Shinji llama la Lanza de Longinus de la Luna y hace que los Eva de Producción en Masa se alineen en forma de cábala mientras se alza el cuerpo gigante de Rei y se vean las almas de las personas del planeta en forma de innumerables cruces. Es ahí cuando Rei le da la decisión a Shinji de si quiere continuar con el Tercer Impacto y unir a todas las almas en un solo ser, generando perfección y felicidad; o cancelar el proceso y volver a que todos estuvieran separados, generando de nuevo un mundo de conflictos.

Después de mucho pensarlo, Shinji rechaza el Tercer Impacto porque, según él, la separación de almas es lo que hace al ser humano, a pesar de tener que vivir con la soledad y la infelicidad. Así, el cuerpo semidiós de Rei se destroza, y tanto Shinji y Asuka vuelven a la Tierra. Así acaba The End of Evangelion.

The End of Evangelion.

¿Qué sucede en las películas de Rebuild of Evangelion (1.0, 2.0)?

Rebuild of Evangelion es una tetralogía que inicia con la misma historia de la serie, pero con algunos cambios en la historia, agregando nuevos detalles y presentando una animación mucho más detallada. Así lo podemos ver en las tres películas que se han lanzado hasta ahora.

En Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone se lleva a cabo la historia de los primeros seis episodios de la serie, con mucha más acción y cambios en la banda sonora.

Evangelion 2.0 You Can (Not) Advance inicia con un nuevo personaje llamado Mari Makinami, piloteando al EVA-05 para combatir un esqueleto resucitado de un ángel en la base de NERV del ártico.

Ella es obligada a autodestruir su unidad EVA para conseguir la victoria. Por otro lado, están Gendo y Shinji Ikari visitando la tumba de Yui, un momento juntos que jamás se había visto en la serie. Además, en el momento que llega la Unidad-03 a Japón, esta es probada por Asuka y no por Toji Suzuhara. La destrucción del EVA poseído es mucho más tétrica en esta película, ya que se contrasta con un tema sonoro alegre y algo infantil.

Desatando el Tercer Impacto

Al final de Evangelion 2.0 You Can (Not) Advance, el décimo ángel logra derrotar a Mari (quien estaba manejando el EVA-02) y a Rei, a quien absorbe dentro de su cuerpo. Cuando Shinji ve esto, decide volver a NERV y subir al EVA-01 para atacar con ira al ángel. En este instante un extraño suceso ocurre, y es que el ‘mecha‘ entra en estado berserk, atraviesa el núcleo del ángel y se convierte en una sola entidad con Shinji, quien con su alma trata de estirarse para sacar el alma de Rei del interior del ser.

El esfuerzo mental producido transforma al EVA-01 en un ángel y conduce a la (casi) generación del Tercer Impacto. Esto fue evitado por la aparición de Kaworu Nagisa, quien desciende de la Luna para atravesar al EVA-01 con una lanza y así desactivarlo.

¿Qué sucede en Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo?

Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo se ubica en un mundo 14 años después del cuasi Tercer Impacto generado por Shinji. Él es recuperado del EVA-01, el cual está en la órbita terrestre, por Mari y Asuka. Cuando él despierta, se encuentra en el cuartel de WILLE, una organización creada por antiguos miembros de NERV y dirigida por Misato, cuyo objetivo es destruir a NERV y a los EVA.

Shinji no está enterado del desastre que generó ni por qué todos lo tratan de forma tan distante. Cuando le explican, Misato le dice que tiene puesto un collar que explotará si alguna vez vuelve a pilotear un EVA. Sin embargo, NERV asalta el lugar y se lleva Shinji consigo.

En el cuartel de NERV Shinji ve a una Rei que no recuerda lo que hizo por ella, ya que es solo otro clon. Además, conoce a Kaworu, quien le enseña a tocar el piano y posteriormente le explica cómo quedó el mundo debido a sus acciones, pero sin juzgarlo; además, le habla de la intención de NERV con el Proyecto de Instrumentalización humana. Poco después, le quita el collar explosivo y se lo pone él mismo diciendo que estaba hecho originalmente para él.

Reparando el daño hecho

Kaworu le explica que hay una forma de recuperar el mundo dentro de las intenciones de NERV. Esto es recuperando dos lanzas (Longinus y Cassius), clavadas en el Terminal Dogma, donde se encuentra el cuerpo en descomposición de Lilith. Ellos bajan hasta ese lugar en abandono mientras pilotan juntos el EVA-13, pero son atacados por los pilotos de WILLE (Asuka y Mari).

Rei y Shinji las combaten, pero Kaworu se queda reflexionando, pues se da cuenta que no son las lanzas que él buscaba. A pesar de sus advertencias, Shinji las arranca, generando la liberación de un ángel del Evangelion Mark 06 (el cual estaba abandonado al lado del cuerpo de Lilith). Una vez libre, este ángel se lanza a la boca del EVA-13 y se fusiona con él, iniciando el Cuarto Impacto mientras se abren «las Puertas de Guf.»

Después, Asuka recupera la cápsula de Shinji y le dice que hay que caminar «hacia donde están los Lilin» (los humanos/descendientes de Lilith).

Para evitar esto, Kaworu revela que es la encarnación de Adán, y que debe morir para evitar el Cuarto Impacto y ofuscar el Proyecto de Instrumentalización Humana. Así, se acciona el collar, matando a Kaworu. El combate termina, y el EVA termina cayendo al suelo.

¿Qué se espera de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time?

En Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time se espera un conflicto directo entre NERV y WILLE. Probablemente NERV sigue en sus intenciones de causar un nuevo impacto, y sus rivales deberán sabotear sus operaciones a como de lugar.

Un adelanto de los primeros 10 minutos de la película se pueden ver actualmente por internet, y se ve a WILLE combatiendo a NERV en París.

Todavía hay muchas dudas que se deberían resolver en Evangelion 3.0 + 1.0 como la explicación de lo que son las Puertas de Guf, o de qué otros modos piensa Gendo Ikari lograr el Proyecto de Instrumentalización Humana.

¿Cuándo se estrena Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time?

Por ahora no hay fecha oficial para el lanzamiento de esta película, por lo que habrá que soportar todavía una larga espera. Después de todo, la pandemia ha retrasado indefinidamente su aparición en cines.

Normalmente cuando se estrena una película en Japón, esta tarda de 8 a 12 meses en llegar a Occidente. Por lo tanto, a pesar que se estrenara ahora mismo, difícilmente estaría disponible este año para nosotros.

Poster de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time

¿Dónde puedo ver Evangelion 3.0 + 1.0?

El anime de Neon Genesis Evangelion está disponible oficialmente en Netflix. En cuanto a The End of Evangelion, también puede ser encontrado en esta plataforma.

Las películas del Rebuild of Evangelion serán exclusivas de Amazon Prime, pero aún no están disponibles.