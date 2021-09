Netflix celebra la llegada de Hanma Baki con una colaboración con Shūmatsu no Valkyrie

Netflix está a punto de estrenar Hanma Baki, la cuarta temporada (4) del ‘anime’ basado en el ‘manga’ de Keisuke Itagaki. Así que para celebrar la llegada de Hanma Baki, Netflix ha compartido una imagen promocional protagonizada por Baki y Adam de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok).

¿Quién podría ganar en una pelea entre Baki y Adam de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

Las cuentas oficiales en Twitter de las series de Netflix Baki y Shūmatsu no Valkyrie compartieron la imagen que pone lado a lado a Baki y a Adam.

La imagen promocional que muestra a Baki junto Adam, personajes principales de las series Hanma Baki y Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), nos anima a preguntarnos —cómo la vez que Netflix enfrentó en una imagen a Baki y Tokita Ohma de Kengan Ashura— ¿Quién podría ganar en una pelea entre Baki y Adam de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

Adán es interpretado por Sōma Saitō, mejor conocido por ser la voz de Tadashi Yamaguchi en Haikyu!!, Tatsumi en Akame ga Kill! y Twelve en Zankyō no Terror.

De llegar a ocurrir la lucha entre Baki y Adam del ‘manga’ Shūmatsu no Valkyrie, la pelea podría inclinarse hacia la esquina del hijo del Ogro. Esto debido a la fuerza sobre humana que tiene el linaje Hanma, el cual Baki aprenderá a explotar a su máximo nivel a lo largo de la cuarta temporada del ‘anime’ basado en el ‘manga’ Baki Hanma: Son of Ogre.

Baki es interpretado por Nobunaga Shimazaki, mejor conocido por ser la voz de Yuno en Black Clover y Kaedehara Kazuha en Genshin Impact.

¿Cuántos episodios tendrá Baki Hanma, la cuarta temporada de la obra de Itagaki, en Netflix?

¿Se preguntan cuántos episodios de Baki Hanma podrán ver en septiembre cuando llegue a Netflix? Les contamos que la primera parte del ‘anime’ Baki Hanma tendrá un total de 12 episodios, los cuales abarcarán el primer arco del tercer ‘manga’ de Keisuke Itagaki.

¿A qué hora del 30 de septiembre está disponible Hanma Baki en Netflix?

Hanma Baki es una serie original de Netflix, así que podemos afirmar que la cuarta temporada de Baki (4) estará disponible el jueves 30 de septiembre en Colombia, México y Perú a las 2:00 am.

Índice de contenidos de Shūmatsu no Valkyrie en GamerFocus

A continuación, encontrarán una variedad de artículos sobre los personajes de Record of Ragnarok, nuestra crítica de la primera temporada y demás aspectos de este ‘manganime’:

Índice de contenidos de Baki en GamerFocus

Fuente: cuenta oficial de Shūmatsu no Valkyrie en Twitter