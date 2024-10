¿No saben que anime empezar a ver? Estos son los 10 mejores estrenos de esta temporada

La temporada de estrenos de anime de otoño de 2024, la cual inicia en octubre, ya lleva tres semanas. Durante este tiempo, ha habido múltiples estrenos de series de anime en Max, Netflix, Disney+ y Crunchyroll Así que con tal cantidad de estrenos de anime y plataformas es normal que algunos no sepan que estrenos de anime o series, vale la pena seguir en esta temporada (otoño 2024).

¿Cuáles son las mejores series o anime de la temporada otoño 2024 que inició en octubre?

El portal MyAnimeList, usado por miles de fanáticos del manga y el anime en occidente, ha revelado un listado con las 10 series más populares de la temporada otoño de 2024. Cabe resaltar que este listado está dominado poor las secuelas. Ya que, «Bleach: Thousand-Year Blood War» y «Re:ZERO» lideran la lista. Sin embargo, las nuevas series también están dando de qué hablar. «Dan Da Dan«, por ejemplo, ha cautivado al público con su mezcla de acción, comedia y encuentros sobrenaturales.

Este listado está hecho con base a los votos de los usuarios de MyAnimeList, por lo cual ofrece una instantánea de las preferencias de los fanáticos del manga y anime. Aunque las opiniones pueden cambiar a medida que avanza la temporada y llegan nuevos estrenos de series de anime, los primeros episodios suelen ser cruciales para formar una primera impresión. Lo que queda claro es que el otoño de 2024 será recordado por la cantidad de estrenos de anime de buena calidad.

Estas son las 10 series de anime de la temporada otoño 2024, que inició en el mes de octubre:

10. Rurouni Kenshin: Kyoto Disturbance

El estreno de la segunda temporada del anime Rurouni Kenshin alcanzó un puntaje de 7.91 entre los usuarios de MyAnimeList.

La segunda temporada del remake del anime Rurouni Kenshin adaptará el arco argumental Meiji Kenkaku Romantan: Kyoto Dōran (Caos en Kyoto). Esta es la historia más larga del manga de Nobuhiro Watsuki y su historia se desarrolla a lo largo de 3 meses. En este arco argumental y por primera vez en 10 años, Kenshin vuelve a necesitar despertar al «Battosai» que lleva dentro, el que mató a innumerables personas durante el Bakumatsu y le valió el título de «Asesino Legendario». Esto con el fin de vencer al nuevo Battosai, el cual está desestabilizando el poder del Japón de la era Meiji.

9. Ranma 1/2 (remake)

El remake del anime Ranma 12 se posiciona en la novena posición de los mejores estrenos de series de la temporada otoño 2024 con un puntaje 7.96.

La historia de Ranma 1/2 sigue a Ranma Saotome, un artista marcial de primera clase y un prodigio de la escuela Saotome de artes marciales. Durante su entrenamiento en China, él y su padre se encuentran con un terrible destino cuando caen accidentalmente en un manantial maldito. Ahora, Ranma tiene la maldición de convertirse en una chica cuando le salpica agua fría. No obstante, sólo el agua caliente puede volver a convertirlo en un chico.

8. Dragon Ball Daima

Dragon Ball Daima se posiciona en el octavo lugar de los mejores estrenos de anime de octubre del 2024 con un puntaje de 8.08.

La historia de Dragon Ball Daima inicia debido al miedo que Goku y sus amigos, le generan al nuevo rey del mundo demoniaco. Gracias a esto, los guerreros Z se vuelven pequeños. Para arreglar las cosas, se dirigirán a un nuevo mundo, del cual proviene la raza de Mr. Popo, Shin y los Namekianos. Es una gran aventura de acción intensa en un mundo desconocido y misterioso

7. Shangri-La Frontier (temporada 2)

La segunda temporada del anime Shangri-La Frontier se posiciona en la séptima posición de los mejores estrenos de series de la temporada otoño 2024, con un puntaje 8.14.

Rakurou Hizutome, estudiante de instituto, tiene la peculiar afición de jugar a juegos mal hechos: juegos desequilibrados o llenos de fallos que los hacen prácticamente injugables. Los pocos que comparten su afición quizá lo reconozcan por su nombre en el juego, Sunraku. Para su próximo juego, Rakurou se recomienda Shangri-La Frontier, un popular y bien recibido juego de realidad virtual como respiro de los terribles juegos a los que ha estado jugando últimamente.

Una vez que inicia el juego, Rakurou decide vender la mayor parte de su equipo inicial para ganar dinero extra, quedándose solo con un par de calzoncillos, una máscara de pájaro y algunas armas. Se engancha al instante y sube meticulosamente el nivel de su avatar. Sin embargo, tras enfrentarse a algunos monstruos intimidantes, se da cuenta de que puede haber subestimado el desafío que puede ofrecer un juego convencional. A medida que Rakurou avanza, debe recurrir a todas las habilidades que ha perfeccionado en sus anteriores experiencias de juego. En poco tiempo, el excéntrico estilo de juego de Sunraku toma por asalto Shangri-La Frontier, que pasa de ser algo común a convertirse en el más fuerte del mundo.

6. Orb: On the Movements of the Earth

Orb: On the Movements of the Earth se posiciona en el sexto lugar de los mejores estrenos de anime de octubre del 2024 con un puntaje de 8.20.

La historia del anime Orb: On the Movements of the Earth se desarrolla en la Europa del siglo XV, los herejes son quemados en la hoguera. Se espera que Rafal, un joven brillante, ingrese en la universidad a una edad temprana y estudie el campo más importante de la época, la teología. Pero Rafal valora la Razón por encima de todo, lo que le lleva tanto a la sorprendente conclusión de que la Tierra orbita alrededor del Sol, como a las manos de la Inquisición.

Una década después, dos miembros del Gremio de Vigilantes, el joven y adusto Oczy y el cínico Gras, encuentran un cofre de piedra oculto que detalla los secretos del universo que Rafal dejó atrás. ¿Se atreverán a intentar cambiar sus propias estrellas vendiendo los textos heréticos, o eso solo les llevará a la hoguera?

5. Blue Box

El anime Blue Box se posiciona en la quinta posición de los mejores estrenos de series de la temporada otoño 2024, con un puntaje 8.39.

La historia del anime Blue Box sigue a Taiki Inomata, estudiante de tercer curso de secundaria, la cual asiste a la Academia Eimei, una escuela integrada con un importante programa deportivo. Tras unirse al equipo de bádminton del instituto, Taiki intenta asistir a los entrenamientos abiertos lo antes posible. Pero no importa lo temprano que vaya, siempre llega el segundo al gimnasio. La persona que va un paso por delante de él es Chinatsu Kano, una estudiante de primer curso de bachillerato y la enamorada de Taiki.

Chinatsu es la estrella emergente del equipo de baloncesto, y la diferencia entre ella y Taiki no podría ser mayor. Aunque Taiki es un jugador de bádminton decente, su popularidad no se acerca ni de lejos a la de Chinatsu, lo que hace aún menos probable que sus sentimientos sean correspondidos. Sin embargo, en un extraño giro del destino, ¡acaba viviendo en casa de Taiki!

Deseoso de convertirse en un digno rival para Chinatsu, Taiki persigue el mismo sueño que su enamorada: participar en los Nacionales. Taiki empieza a entrenar más duro que nunca, todo por el bien de construir una relación fuerte con su nueva compañera de casa.

4. Natsume’s Book of Friends (temporada 7)

Natsume’s Book of Friends se posiciona en el cuarto lugar de los mejores estrenos de anime de octubre del 2024 con un puntaje de 8.59.

La historia del anime Natsume’s Book of Friends sigue a Natsume, Él Debido a su inusual capacidad para ver extrañas criaturas llamadas youkai, Takashi Natsume nunca ha encajado. Trasladado de un hogar de acogida a otro, quedó aislado y solo. Con el tiempo, ha aceptado que nadie le creería y se ha cerrado a sus actuales cuidadores y compañeros de clase.

Cuando Natsume rompe accidentalmente una barrera intangible, libera a Madara, un poderoso espíritu con forma de gato de la suerte. Madara se da cuenta de que Natsume tiene un notable parecido con su difunta abuela Reiko Natsume, una chica marginada que se hizo conocida en todo el mundo yokai por crear el Libro de los Amigos. Ahora está en posesión de Natsume, junto con su poder para invocar los nombres escritos de los youkai que Reiko había derrotado.

Sin interesarse por sus poderes, Natsume decide conservar el libro por el bien de los recuerdos de su abuela y para protegerlo de los youkai intrigantes. Por lo tanto, hace un trato con Madara: le entregará el libro una vez que acabe su tiempo y, a cambio, Madara actuará como guardaespaldas no oficial de Natsume, apodado Nyanko-sensei. Con su nuevo objetivo de liberar a los que Reiko había sellado, la relación de Natsume tanto con los yokai como con los humanos empieza a mejorar lentamente.

3. Dan Da Dan

Dan Da Dan se posiciona en el tercer puesto de los mejores estrenos de series anime de la temporada otoño 2024, con un puntaje 8.39.

La historia del ‘anime’ Dandadan se centra en Momo, una estudiante de secundaria proveniente de una familia de médiums y su compañero Okarun. Él es un fanático de los ovnis. Tras defenderlo de unos abusones, Momo y Okarun comienzan a hablar, pero la conversación se transforma en una discusión. Momo cree en fantasmas, pero no en extraterrestres, mientras que Okarun cree lo contrario.

Para demostrar que lo que creen es real, Momo visita un hospital abandonado donde se ha visto un OVNI. Mientras que Okarun va a un túnel con fama de estar embrujado. Para su sorpresa, ambos se topan con actividades paranormales que superan su comprensión. ¡En medio de estas situaciones, Momo despierta un poder oculto y Okarun obtiene una maldición para enfrentar los nuevos peligros! ¿Será este el inicio de un amor predestinado? ¡La batalla contra lo oculto y la adolescencia dan comienzo!

2. Re:ZERO – Starting Life in Another World (temporada 3)

La tercera temporada de Re:ZERO – Starting Life in Another World se posiciona en el cuarto lugar de los mejores estrenos de anime de octubre del 2024 con un puntaje de 8.59.

Cuando Subaru Natsuki sale de la tienda, lo último que espera es que le arranquen de su vida cotidiana y le dejen caer en un mundo de fantasía. Las cosas no pintan bien para el desconcertado adolescente; sin embargo, no mucho después de su llegada, es atacado por unos matones. Armado tan sólo con una bolsa de la compra y un teléfono móvil inservible, no tardan en molerle a palos. Afortunadamente, una misteriosa belleza llamada Satella, que persigue al que le robó su insignia, se topa con Subaru y lo salva. Para agradecérselo a la honesta y bondadosa chica, Subaru se ofrece a ayudarla en su búsqueda, y más tarde, esa misma noche, incluso da con el paradero de aquello que ella busca. Pero sin que ellos lo sepan, una fuerza mucho más oscura acecha a la pareja desde las sombras, y apenas unos minutos después de localizar la insignia, Subaru y Satella son brutalmente asesinados.

Sin embargo, Subaru vuelve a despertarse inmediatamente y se encuentra con una escena que le resulta familiar: se enfrenta al mismo grupo de matones y vuelve a encontrarse con Satella.

1. Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 3: «El Conflicto»

la tercera parte de Bleach: Thousand-Year Blood War se posiciona enla primera posicion de la lista de los mejores estrenos de series anime de la temporada otoño 2024, con un puntaje 9.04.

El segador de almas sustituto Ichigo Kurosaki pasa sus días luchando contra los Hollows, peligrosos espíritus malignos que amenazan la ciudad de Karakura. Ichigo lleva a cabo su búsqueda con sus aliados más cercanos: Orihime Inoue, su amiga de la infancia con talento para curar; Yasutora Sado, su compañero de instituto con fuerza sobrehumana; y Uryuu Ishida, el rival de Ichigo en Quincy.

La rutina de vigilante de Ichigo se ve alterada por la repentina aparición de Asguiaro Ebern, un peligroso Arrancar que anuncia el regreso de Yhwach, un antiguo rey Quincy. Yhwach pretende reavivar la histórica disputa de sangre entre la Segadora de Almas y Quincy, y se propone borrar para siempre tanto el mundo humano como la Sociedad de Almas. Yhwach lanza una invasión en dos frentes, tanto en la Sociedad de Almas como en Hueco Mundo, el hogar de Hollows y Arrancar. En represalia, Ichigo y sus amigos deberán luchar junto a viejos aliados y enemigos para acabar con la campaña de destrucción de Yhwach antes de que el propio mundo llegue a su fin.

Ya vieron estas series o tienen otras que recomendar cómo lo mejor de esta temporada (otoño 2024). Leeremos sus recomendaciones en los comentarios.

Fuente: MyAnimeList