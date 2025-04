Nuevo ‘anime’ de Ghost in the Shell llegará en 2026

Una nueva adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ The Ghost in the Shell se lanzará en 2026, el estudio Science Saru se encargará de su animación. A través de Twitter se reveló una nueva imagen principal con la protagonista y agente de la Sección 9 de Seguridad Pública, la Mayor Motoko Kusanagi, junto con un breve avance. El nombre oficial en japonés del anime es Kokaku Kidotai: The Ghost in the Shell. Mokochan dirigirá la nueva serie, este será su debut como director tras su trabajo como asistente de dirección en Dan Da Dan y Scott Pilgrim Takes Off.

El guion será escrito por Toh EnJoe, con Shuhei Handa como diseñador de personajes y director ejecutivo de animación. El avance dura poco menos de un minuto y presenta varios diseños conceptuales de lugares y personajes como Batou y el líder de la Sección 9, Daisuke Aramaki. El creador del ‘manga’ original, Masamune Shirow, comentó sobre la nueva producción.

“En cuanto a adaptaciones al ‘anime’, este es el cuarto proyecto de Ghost in the Shell, tras los de Oshii, Kamiyama y Kise. También podría considerarse la décima versión si contamos Ghost in the Shell (1995), Innocence, la primera y segunda temporada de Stand Alone Complex, y Solid State Society, la serie Arise, la nueva película y la primera y segunda temporada de SAC_2045.

Considerando el cambio en el equipo de producción, podría decirse que es la primera obra de una segunda generación. El ‘manga’ original es antiguo, así que les pido que lo comprendan (con mis disculpas). Espero sinceramente que puedan disfrutarlo como una obra visual de calidad”.

La adaptación al anime de The Ghost in the Shell está actualmente en producción y se estrenará en 2026. Algunas series pasadas como Arise han estado disponibles en Crunchyroll.