Nuevo tráiler del remake de Yaiba revela cuando sale el anime

El sitio web oficial del remake de Shin Samurai Yaiba ha compartido el segundo tráiler del anime que adapta el manga de Gosho Aoyama. Este nuevo tráiler, además de mostrar nuevas escenas, presenta a nuevos seiyu y revela el mes que verá el estreno del remake de Yaiba.

¿Cuándo sale o es el estreno del remake de Yaiba?

Los fanáticos de Gosho Aoyama que deseen saber cuándo es el estreno del remake del anime Yaiba, pueden estar tranquilos. Ya que, el estreno del remake de Shin Samurai Yaiba será en algún momento de abril del 2025.

¿Quiénes son los seiyu y equipo de producción detrás del remake de Yaiba?

Wit Studio está produciendo el nuevo anime de Yaiba bajo la dirección de Takahiro Hasui (director de episodios de Aikatsu Friends! y la tercera temporada de Mob Psycho 100). Touko Machida, conocido por, The IDOLM@STER, está a cargo de los guiones de la serie. Yoshimichi Kameda —director de animación principal de la película INU-OH— se desempeña como diseñador de personajes y director de animación principal. Mientras tanto, Takeshi Maenami —animador clave de las películas Ni no Kuni y Uma Musume Pretty Derby: Beginning of a New Era— es el diseñador de personajes secundarios y animador principal del nuevo anime de Yaiba. Por otro lado, la música está compuesta por Yutaka Yamada (Tokyo Ghoul) y Yoshiaki Dewa (IRODUKU: The World in Colors). Haru Yamada (Made in Abyss) es el director de sonido, y Maiko Okada (Great Pretender razbliuto) es la productora de animación.

¿Quiénes son los seiyu o actores de voz que participarán en este nuevo anime de Yaiba?

Minami Takayama como Yaiba Kurogane

Manaka Iwami como Sayaka Mine

Yoshimasa Hosoya como Takeshi Onimaru

Katsuyuki Konishi como Kenjūrō Kurogane , el padre de Yaiba

, el padre de Yaiba Junichi Suwabe como Musashi Miyamoto

¿Cuál es la historia de Shin Samurai-den Yaiba?

Gosho Aoyama lanzó la el manga Yaiba en la revista semanal Shonen Sunday de la editorial Shogakukan en septiembre de 1988. La serie concluyó su publicación en diciembre de 1993 con un total de 24 volúmenes recopilatorios. Yaiba es un manga que cuenta una historia desenfadada que sigue a un samurái aventurero llamado Kurogane Yaiba. Él vive con su padre, Kenjurou, en el bosque. Un día, mientras Yaiba comía, una tropa de gorilas los atacó. Yaiba y su padre escaparon y se escondieron dentro de una caja, pero no sabían que estaba llena de piñas e iba a ser transportada a la ciudad. En la ciudad, Yaiba descubre que es un guerrero legendario y tiene que luchar contra la maldad de un estudiante de secundaria de aspecto demoníaco llamado Takeshi.

Las personas que Yaiba conoce a lo largo de su viaje para convertirse en un verdadero samurái lo animan, lo entrenan o lo inspiran para alcanzar la grandeza. Aunque en el fondo sigue siendo un niño, su increíble habilidad con la espada solo es igualada por su bondad hacia sus amigos. Sin embargo, tiende a saltar antes de mirar, y su terquedad tiende a convertir a posibles aliados en enemigos,

Fuente: página oficial del remake del anime Yaiba