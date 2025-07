One Piece 1154: Oda revela quién es el papá de Barbanegra (Marshall D. Teach)

El manga de One Piece poco a poco continúa atando cabos sueltos de la historia a medida que va avanzando su saga final. Ahora, como es costumbre, los primeros sopilers del capítulo 1154 del manga de One Piece —el cual oficialmente sale el domingo 13 de julio— han salido a inicio de semana y esta vez traen consigo una revelación que muchos esperaban que Oda confirmará en esta saga.

En este artículo hablaremos con spoilers del capítulo 1154 del manga de One Piece. Así que siguen leyendo bajo su propia responsabilidad.

¿Quién es el papá y cuál es el verdadero nombre de Barbanegra?

El internet se encuentra lleno de teorías sobre One Piece. Una de ellas, la cual es despejada en el capítulo 1154 del manga, se encuentra desde hace más de cinco años en diferentes foros de One Piece y múltiples videos en YouTube. Esta dicta que Rocks D. Xebec fue el capitán de los legendarios Piratas de Rocks y Marshall D. Teach, conocido como Barbanegra, bautizó a su barco con el nombre de “Sable de Xebec”, una coincidencia que muchos fans no creen que sea casualidad. Esta conexión dio inicio a la pregunta ¿Podría ser Teach el hijo de Xebec?

La historia de One Piece ya nos ha mostrado patrones similares. Tras la ejecución de Gol D. Roger, la Marina persiguió a todo aquel relacionado con el Rey de los Piratas, incluida la mujer que —en ese entonces— se rumoraba que llevaba en su vientre a Ace, el hijo de Roger. De forma similar, se ha especulado que después de la caída de los Piratas de Rocks, los Dragones Celestiales habrían ordenado a la Marina rastrear y ejecutar a cualquier descendiente de Xebec. Si esta teoría fuera cierta, Teach podría haber sido protegido de la misma manera que Ace y por eso el personaje se nos fue presentado como Marshall D. Teach.

El capítulo 1154 del manga de One Piece tiene la respuesta a la pregunta ¿podría ser Teach el hijo de Xebec?

En el episodio 958 del anime de One Piece, Sengoku nos contó parte de la poca información que conocemos sobre los piratas Rocks.

Por el momento, los primeros spoilers del capítulo 1154 del manga de One Piece —revelados por @pewpiece— han confirmado que conoceremos al final del capítulo la apariencia de Rocks D. Xebec, el cual tiene el cabello de dos colores y su rostro se parece al de Barbanegra (Kurohige). La razón de esta similitud es que Rocks D. Xebec fue el papá de Barbanegra y su verdadero nombre es Rocks D. Teach.

¿Por qué se ha vuelto a hablar de Rocks D. Xebec en el manga de One Piece?

Los spoilers del capítulo 1154 del manga de One Piece revelan que Rocks conoció a Harald en el Reverie de hace 56 años. Después de ese encuentro, Rocks mató a un Almirante de la Marina y se convirtió en un hombre buscado.

Esta no es la primera teoría del manga de One Piece que en parte ha sido descubierta o discutida por la comunidad. Sin embargo, como el Grand Line, el internet está lleno de otras teorías, algunas locas y otras tan certeras que han hecho que públicamente Oda declare que ha dejado de leerlas para no estropear el avance de la historia. Así que con el final de One Piece acercándose será interesante seguir viendo que otras teorías de la comunidad se hacen realidad.

Vía:. @pewpiece