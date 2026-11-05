One Piece (1198): spoilers del nuevo capítulo confirma una nueva transformación de Luffy ¿Estará este posible «Gear 6» inspirado en Dragon Ball?

Los nuevos detalles filtrados del capítulo 1198 del manga de One Piece, titulado «La Isla de los Monstruos», revelan que la acción dejará de centrarse en la pelea de Sanji contra Killingham para regresar el centro de atención al protagonista de la historia. Sin embargo, nadie esperaba que al regresar la acción a Luffy fuéramos testigos de una nueva transformación del capitán de los sombrero de paja.

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¿Cómo es la nueva transformación de Luffy que veremos en el capítulo 1198 del manga?

Las spoilers del capítulo 1198 del manga de One Piece detallan que Luffy adopta una forma con características de simio. Esto se confirma con los sonidos que emite Luffy, los cuales corresponden a las onomatopeyas japonesas utilizadas para representar los ruidos de un simio. Su diseño físico no es el de un simio tradicional. Ya que posee algunos rasgos felinos, pero mantiene una clara naturaleza de primate.

¿Qué características tiene la nueva transformación de Luffy que veremos en el capítulo 1198 del manga de One Piece?

Además, Luffy presenta pelaje negro en su cuerpo cubierto por patrones en espiral blancos. Estos similares a los de las Frutas del Diablo ubicados en la espalda y brazos de Luffy. A diferencia del leopardo, no se trata de manchas. Su cabello y el halo de vapor o nubes alrededor del cuello se mantienen más o menos iguales que en el Gear 5 (de color blanco y no negro), y ahora suma brazaletes de vapor o nubes alrededor de sus muñecas. Por otro lado, Redon —otro de los filtradores de One Piece más confiables— opina que esta nueva transformación de Luffy que veremos en el capítulo 1198 del manga de One Piece está relacionada con un despertar «incompleto» de su Fruta del Diablo. Esto muy similar a lo que Shaka mencionó en Egghead sobre cómo los despertares Zoan suelen hacer que el usuario adopte la personalidad del animal, tal como ocurrió con las Bestias de Impel Down. Cabe resaltar que Luffy, en el capítulo 1198 del manga de One Piece, no habla en absoluto y solo emite ruidos animales. A diferencia del Gear 5, esta nueva forma de Luffy —la cual aún no se denomina como el Gear 6— no cuenta con una gran introducción o panel dramático de presentación (destacando que ese tipo de presentación se lo lleva Loki en su forma híbrida), y aunque se alcanza a ver lo suficiente para tener una idea general, todavía falta una vista frontal completa de su cuerpo, la cual se esperaría para el próximo capítulo (1199).

¿Qué más sabemos del capítulo 1198 del manga de One Piece?

Adicional a este pequeño vistazo a lo que podría ser el Gear 6 de Luffy, en el capítulo 1198 del manga de One Piece vemos como Sanji vence a Killingham tras el impacto de su patada, Sanji destruye la armadura de Saint Killingham, obligándolo a huir aterrorizado. Adicionalmente, Zaza, La deidad de la lluvia estira su cuerpo hacia el barco, se corta un brazo y arroja a los niños secuestrados a bordo. Por otro lado, Imu se transforma en una criatura enorme con un torso alargado, cuello largo y enormes cuernos. Según Redon, simplificando mucho su diseño es la transformación que más se asemeja al demonio representado en el mural de Harley junto a la Llama Madre.

Algo inesperado es que Loki combate en su forma híbrida Zoan contra Imu. Este le cuestiona sobre la tecnología antigua de Elbaf (tema que Loki desconoce) y, tras reconocer su fuerza, Imu derrota a Loki con un solo golpe. Finalmente, Imu tras fijar su atención en Luffy, Imu señala la urgencia de regresar a Mary Geoise para evitar poner su propia vida en peligro.

¿Cuándo sale el capítulo 1198 y 1199 del manga de One Piece?

De acuerdo con la agenda de las filtraciones, la salida del capítulo 1198 está prevista para el 8 de noviembre. Adicionalmente, se confirma que habrá una pausa programada para la semana siguiente, lo que aplazará el lanzamiento del capítulo 1199 al lunes 23 de noviembre.

Vía: @pewpiece

