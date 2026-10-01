One Piece (anime): desde dónde empezar a leer el manga antes del estreno del episodio 1181

El 2026 ha sido un año de cambios para el anime de One Piece, ya que ha sido el primer año en el que han estrenado tan solo 26 episodios —o 25 y un especial—. Esto debido a la nueva política que adoptó Toei Animation para mejorar la calidad de la adaptación del manga de Eiichiro Oda. Además, gracias a esta nueva etap que ha adoptado el anime de One Piece, Toei Animation evitar´acercarse al manga, el cual se encuentra en el mismo arco argumental del anime. Esto debido que el autor ha tomado —en los últimos años— muchos descansos en la publicación del manga para estar presente en las grabaciones del live action y también para estar a cargo de otros proyectos de la franquicias como las dos películas anunciadas en el One Piece Day 2026.

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¿Desde dónde continuar leyendo el manga de One Piece para continuar la historia donde quedó en el capitulo 1180 del anime?

Es así que, como actualmente el manga de One Piece se encuentra entrando al clímax del arco de Elbaph, es normal que se pregunten desde donde continuar leyendo el manga antes del estreno del capítulo 1181 del anime de One Piece. Afortunadamente, no están muy lejos de donde se encuentra actualmente la obra de Oda. Ya que, para continuar con la historia de One Piece en el manga solo deben empezar a leer desde el capitulo 1151.

¿Cuándo es el estreno de las películas canónicas One piece Film God Valley y BaaD?

La primera de las dos películas de anunciadas en el evento que llegará a las salas de cine será One Piece Film God Valley. El estreno de esta película está programado para el tercer trimestre del 2027. Posteriormente, la película One Piece Film BaaD hará su debut oficial hasta el año 2029. Estas dos nuevas películas de One Piece se enmarcan en una reestructuración de la producción animada de Toei Animation. Ya que, a partir de este año (2026), el anime de televisión redujo su emisión a un máximo de 26 episodios por año. Esto para adaptarse al ritmo del manga, habiendo retomado su transmisión en abril de 2026 con el arco de Elbaf tras una pausa de tres meses.