La obra de Eiichiro Oda puede tener combates muy emocionantes, impactantes secuencias de acción y momentos dramáticos capaces de hacernos llorar, pero no cabe duda que gran parte de su éxito se debe principalmente a la comedia y el manejo del humor. No importaría lo hábiles que sean Luffy y sus piratas ‘mugiwara’ si no fueran capaces de hacernos reír tanto. Es por eso que nos tomaremos un tiempo para recordar el que consideramos el mejor chiste de One Piece y para esto tenemos que hablar de Sanji, su afiche de ‘se busca’ y su relación con Duval, el hombre de la máscara de hierro.

Este artículo contiene ‘spoilers’ de los episodios 386 al 388 de One Piece, revela la verdadera identidad de Duval y cuál es su relación con Sanji.

En el episodio 386 de One Piece conocimos a un nuevo e intimidante villano: Duval, el hombre de la máscara de hierro. Cuando él descubre que la sirena que está persiguiendo fue rescatada por los piratas del sombrero de paja, dice que los ha estado esperando y que «va a matar al hombre que le cambió el destino».

La preparación del chiste: el misterio de Duval

En ese momento no sabemos quién es realmente Duval ni cuál de los tripulantes del Thousand Sunny es el hombre al que se refiere. Aquí es cuando comienza la preparación del chiste y ya hay dos elementos en funcionamiento que demuestran la genialidad de Oda para la comedia.

En primer lugar, no sabemos que estamos ante la preparación de una broma, lo que resulta clave para que sea tan efectiva. En segundo lugar, aprovecha los clichés del ‘anime’ para que los espectadores pensemos que se trata de algo diferente y no esperemos lo que va a ocurrir. Todo indica que Duval pertenece al cliché del ‘villano misterioso pero familiar’. Es decir, eventualmente se revelará que es un personaje que ya conocíamos.

Esta idea es apoyada por la presencia de Hachi (Hatchan) en este episodio. Él es un personaje que apareció en el arco de Aarlong Park y aunque no se aclara inmediatamente de quién se trata, su silueta es inconfundible. El regreso de un personaje familiar hace que el espectador de considere, incluso de forma subconsciente, que la identidad de Duval está vinculada a alguien que ya conoce. Por su tamaño, es posible creer que se trata de Don Krieg, del arco del Restaurante Baratie.

Se prepara la gran revelación

El misterio se sigue construyendo durante los siguientes episodios de One Piece. En el 388, titulado «La verdad del desenmascarado Duval», reveló finalmente que su ira está dirigida hacia Sanji. En ese momento los espectadores ya están tratando de recordar a todos los enemigos que se ha enfrentado este personaje durante los casi 400 capítulos del ‘anime’, tratando de dilucidar quién podría ser el misterioso Duval.

Duval continúa aumentando el misterio dando pistas al respecto, revelando incluso que «se trata algo reciente», lo que mantiene en vilo a la audiencia. ¿Qué es este misterio que no logran resolver? Los mismos piratas del sombrero de paja representan a los espectadores en este momento, hablando sobre lo confundidos que están al respecto y dando más fuerza a una broma que todavía no sabemos que existe.

El momento de máxima genialidad llega cuando Luffy dice que logró ver bajo su máscara y reconoce su rostro.

Este es el punto más fuerte de la preparación para soltar el chiste y la razón por lo que lo consideramos el mejor de One Piece. Oda está usando todos los trucos que suelen usar su serie y otros ‘anime’ cuando se acercan a dar una gran revelación. Es imposible no esperar algo impactante.

Y entonces vemos la cara de Duval en medio de un discurso cargado de cursilería y melodrama.

Cartel de «Se Busca» de Sanji con la apariencia de Duval.

El ‘punchline’

La preparación fue magistral, la forma en que nos distrae de su objetivo es perfecta y el ‘punchline’ es una completa sorpresa. Es una broma perfecta y aún así hay otro elemento que la hace aún más fuerte: ¡el chiste de Duval comenzó a contarse más de 60 episodios atrás en One Piece!

En el último capítulo del arco de Water 7 se revelan los afiches de ‘se busca’ de todos los piratas Mugiwara y el de Sanji es el feo e impreciso dibujo que todos conocemos tan bien. Esto es un chiste en sí mismo que funciona bastante bien porque se burla de la vanidad de Sanji y su obsesión por las mujeres. Era imposible pensar que esta broma era solo la primera parte de una broma aún más grande y efectiva.

Cuando estos afiches de ‘se busca’ vuelven a aparecer durante el enfrentamiento contra Oz (Oars) en el arco de Thriller Bark y Sanji se enoja de nuevo al verlo, no solo están reforzando el chiste anterior para una risa fácil, nos lo están recordando en preparación en preparación para la aparición de Duval.

La relación de Sanji y Duval en One Piece es un ejemplo de un chiste bien construido

A lo largo de los más de mil capítulos y episodios del ‘manga’ y ‘anime’ de One Piece, Eiichiro Oda nos ha hecho reír una infinidad de veces. Algunas bromas son mejores que otras y no podemos negar que algunas son bastante torpes, pero el chiste de Sanji y el afiche de ‘se busca’ de Sanji demuestran la absoluta genialidad cómica de este autor y su maestría a la hora de buscar las carcajadas de sus lectores.

Los carteles de recompensa en One Piece siempre traen momentos de humor

Las nuevas recompensas de Zoro, Luffy, Sanji y los demás sombrero de paja, al final del tercer acto del arco del pais de Wano, debemos esperar a la salida del capítulo 1053 y 1054 del ‘manga’ de One Piece.

Durante los hechos del capítulo 1053 y 1054 del ‘manga’ One Piece se revelarán las nuevas recompensas de Luffy, Sanji, Zoro, el resto de los sombrero de paja. Esta revelación, junto a las recompensas de otros personajes importantes, pueden ser usadas como recurso cómico por Oda. Sin embargo, el hecho de bromear con estas noticias de los personajes no significa que algunas recompensas no sean de suma importancia para los hechos que ocurren actualmente en el final del tercer acto del arco del pais de Wano, en el capítulo 1053 y el 1054 del ‘manga’ de One Piece.

¿Cuáles serán las nuevas recompensas de Luffy, Sanji y Zoro, que se mostrarán en el capítulo 1053 y 1054 del ‘manga’ de One Piece?

La revelación de estas nuevas recompensas de Sanji, Zoro, Luffy y los demás sombrero de paja en el capítulo 1053 y el 1054, el cual será estrenado a finales de julio, va a ser el detonante de una serie de reacciones graciosas por parte de sus personajes. Si desean conocer cuándo regresa de la pausa o hiatus el ‘manga’ de One Piece o quieren conocer algunos ‘spoilers’ y teorías del capítulo 1053 y 1054, les recomendamos leer el siguiente artículo.

¿Cuándo sale el capítulo 1053 y 1053 del ‘manga’ de One Piece?

El capítulo 1053 del ‘manga’ de One Piece estará disponible en el fascículo número 30 de la Weakly Shonen Jump, la cual saldrá el lunes 20 de junio. Desde ese momento, comenzará la pausa o hiatus que tomará el autor de la obra. El ‘manga’ de One Piece regresará en el fascículo número 34 de la revista Weakly Shonen Jump, con el capítulo 1054, el cual saldrá a la venta el 25 de julio del 2022.

One Piece se puede ver en Colombia mediante los servicios por suscripción Netflix, HBO Max y Crunchyroll, aunque los episodios del chiste de Duval todavía no están disponibles en algunos de ellos al momento de escribir esta nota.

