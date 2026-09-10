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One Piece: cuándo es el panel de la New York Comic Con y cuándo regresa el manga de la pausa con el capítulo 1194

El manga de One Piece entrará en una pausa de dos semanas debido a la celebración de la Silver Week en Japón.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

La New York Comic Con se acerca y este año One Piece tiene importantes novedades preparadas para sus seguidores. Ya que, Toei Animation confirmó oficialmente que One Piece tendrá un panel durante la próxima edición de la New York Comic Con.

¿Cuándo regresa el manga de One Piece con el estreno del capítulo 1194?

One Piece: cuándo es el panel de la New York Comic Con y cuándo regresa el manga de la pausa con el capítulo 1194

La publicación del manga de One Piece en la revista Shonen Jump entrará en una breve pausa tras la salida del capítulo 1193, así lo han confirmado las filtraciones del próximo capítulo. Este receso se debe a la celebración de la Silver Week, una festividad poco común en Japón que ocurre únicamente cada ciertos años cuando varias festividades de septiembre coinciden en la misma semana. Debido a esta coincidencia en el calendario festivo japonés, la editorial no publicará revista durante ese periodo. Es así que el capítulo 1194 del manga de One Piece será publicado el próximo lunes 28 de septiembre.

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¿Cuándo y a qué horas será el panel de One Piece en la New York Comic Con?

El panel de One Piece se llevará a cabo el próximo 9 de octubre de 2026 a las 11:45 PM hora de Colombia, 10:45 PM México en el Empire Stage. Por otro lado, el manga, el cual publicará su capitulo 1193 el domingo entrará en pausa y aquí les diremos cuándo regresa.

El evento contará con la participación de los actores de voz en inglés de la serie como Clinkenbeard (Luffy), Ian Sinclair (Brook y Scopper Gaban) y Matthew David Rudd (Loki). Durante la presentación, los anfitriones debatirán sobre el desarrollo y el futuro del arco de Elbaph, además de compartir contenido exclusivo para los asistentes. Estas novedades se suman a los recientes anuncios sobre la franquicia, que incluyen el lanzamiento de los doblajes en inglés, español y portugués a través de Crunchyroll a partir de finales de octubre.

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Vía: @newworldartur, Comicbook

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