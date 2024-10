One Piece: cuándo sale el capítulo 1130 del manga

Este fin de semana, los fanáticos de One Piece recibieron la impactante noticia de la pausa que tendrá la emisión del anime. Ya que, a partir de la próxima semana, el arco de Egghead de One Piece ya no estará en emisión y en su lugar el anime compartirá una adaptación de la novela de Tomohito Ōsaki Mugiwara Stories (historias de los sombrero de paja) y una reedición de 21 episodios del arco de la Isla Gyojin. Ahora, a la pausa del anime de One Piece se une el manga. Ya que, con el lanzamiento del capítulo 1129 del manga One Piece, Eiichiro Oda ha confirmado que se tomará una pausa de dos semanas. El motivo de la pausa, según Oda, es para «recargar baterías y juntar nuevas ideas para el arco actual del manga (Elbaf)».

¿Cuál es la fecha de lanzamiento del capítulo 1130 del manga de One Piece?

Vamos a tener que esperar dos semanas para conocer más sobre el «dios del sol».

El capítulo 1129 de One Piece fue publicado el pasado domingo 13 de octubre. Desde ese momento se conoce que el manga de Eiichiro Oda entrará en una pausa de dos semanas. Así que si se preguntan cuándo sale o es la fecha de lanzamiento del capítulo 1130 del manga de One Piece, no se preocupen. Porque, les contamos que el capítulo 1130 del manga One Piece será publicado en el número 47 de la revista semanal Shonen Jump, la cual estará disponible el domingo 3 de noviembre en Japón. En Colombia, México y otros países de Latinoamérica se podrá leer el capítulo 1130 del manga One Piece en la aplicación Manga Plus de la editorial Shueisha.

¿Cuándo regresa el anime de One Piece?

El anime de One Piece regresará en abril del 2025 con una nueva franja horaria y la continuación del arco de Egghead.

Según la información compartida también desde las redes oficiales de One Piece en X, antes Twitter, el último episodio del arco de Egghead fue el 1121. Luego de esto, el anime emitirá el especial One Piece Fan Letter, del cual Toei Animation compartió un nuevo tráiler, y seguidamente se llevará a cabo una retransmisión del arco de la Isla Gyojin. Cabe resaltar que fue anunciado que la retransmisión del arco de la Isla Gyojin tendrá mejoras en la animación y un cambio en el ritmo. De esta manera, el arco pasará de 50 a 21 episodios.

Vía: @Pewpiece